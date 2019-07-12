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Компания "Эрзо", получив статус резидента СПВ в числе первых, запускает производство в августе
Реализацию инвестроектов в Приморье сдерживает отсутствие проектировщиков
Спроектировать жилой дом, коттедж и т.д. – в этом в крае недостатка специалистов нет. Но как только возникает потребность в проекте даже небольшого производства, то решение вопроса может затянуться на долгие месяцы и даже годы. Особенно сложной эта ситуация складывается для малых предприятий, не всегда готовых платить дорогостоящим московским проектировщикам.
На поиски решения уходит время, деньги, что оборачивается потерями инвестора и неполученным доходом бюджета. Даже в таких видах производства, о важности и приоритетности которых говорят в самых высоких властных кабинетах края и которых давно ждут жители территории, зависание в стадии проектирования дело обычное. «Нас понимают, поддерживают, реальной помощью было выделение земли без аукциона, а вот материальной поддержки стартапов, увы, нет», - говорит резидент СПВ, генеральный директор ООО «Эрзо» Константин МИНЬКОВ.
Новое малое инновационное предприятие экологического направления полного цикла по переработке резиносодержащих отходов «Эрзо» (а проще говоря - по производству пиролизного топлива), расположенное в промышленной зоне Уссурийска, должно было открыться еще два года назад. Получив статус резидента СПВ в числе первых, инвестор и собственник запускает производство только в августе этого года. Среди причин такой задержки оказались, в первую очередь, отсутствие в крае необходимых специалистов, кстати, не только проектировщиков.
Пиролизное топливо, как известно, получают в результате переработки вышедших из эксплуатации автомобильных шин, что для экологии края, учитывая захламленность ими территории, имеет особое значение. Тем более спрос на продукты этой переработки высокий и позволяет в случае привлечения новых инвестиций увеличить переработку в несколько раз. По словам гендиректора предприятия, на само топливо, как и отходы от переработки (углеродный остаток, металлический корд) уже есть покупатели, подписаны контракты. На начальном этапе объем переработки составит 5 тонн в сутки, из которых, по расчетам, будет получено не менее полутора тонн топлива.
Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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