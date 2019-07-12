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В Приморье количество туристов из Австралии увеличилось на 300%
За полгода Приморский край посетили почти 400 тысяч иностранцев
В первом полугодии 2019 года Приморский край посетили почти 400 тысяч иностранцев, более 300 тысяч из них – с туристскими целями. Прирост составил 25%, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как сообщил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков, лидером по динамике роста стала Австралия. Если в первом полугодии прошлого года гостями края стали чуть более 200 человек из этой страны, то в аналогичном периоде этого года – свыше 850, прирост достиг почти 300%.
«Значительно изменился и показатель по Японии: с января по июнь мы приняли свыше 11 тысяч граждан этого государства. В первые шесть месяцев 2018 года эта цифра составляла около 5 тысяч. Увеличение – на 133%», – отметил глава ведомства.
Также среди рекордсменов – Республика Корея, США и Индия. Из этих стран за первые два квартала года в регион прибыло 122 399, 1299 и 730 путешественников соответственно. Прирост составил 72, 120 и 31%.
Отметим, наиболее массовым в Приморье по-прежнему остается туристский поток из Китая. С января по июнь с достопримечательностями края познакомились более 150 тысяч гостей.
Напомним, в июне этого года Приморский край вошел в тройку регионов-лидеров России по уровню развития въездного туризма. По результатам исследования, проведенного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг», журналом о внутреннем туризме «Отдых в России» и журналом о въездном туризме для иностранной аудитории Tourism & Leisure in Russia, Приморье попало в «золотую» двадцатку рейтинга, расположившись на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга и улучшив показатель прошлого года на пять пунктов.
По словам Константина Шестакова, несмотря на то, что данный результат промежуточный, для всей команды – это значимая оценка работы по развитию отрасли туризма в регионе.
«Мы, безусловно, продолжим работу по тем направлениям, которые определили для себя в качестве стратегических: это привлечение новых авиа- и круизных компаний, продвижение потенциала всего края и, в частности, Владивостока среди блогосферы Китая и Республики Корея и многие другие», – подчеркнул глава ведомства.
Автор фото - Марина Божко
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