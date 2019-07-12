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Более 60 знаков туристской навигации установлено в Приморье
Знаки с символами туробъектов и названием достопримечательностей установлены в нескольких муниципалитетах Приморья. Теперь гостям края легче ориентироваться на самых популярных туристических маршрутах, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как сообщили в департаменте туризма, установка знаков туристской навигации по краю – это часть большой работы, направленной на создание комфортных условий пребывания как российских, так и иностранных гостей в регионе.
«Одна из главных составляющих хорошего отдыха – благоприятная информационная среда. Важно, чтобы туристы, находясь во Владивостоке и в других районах края, могли ориентироваться в любой части города и без труда находить самые интересные и красивые места турпоказа», – отметили в ведомстве.
Сначала знаки навигации были установлены только во Владивостоке, но в конце 2018 года появилось 19 знаков в Хасанском районе, шесть – в Находке. С этого года в Шкотовском районе есть указатели на Приморский сафари-парк, арт-парк «Штыковские пруды», пещеры «Серебряная», «Спящая красавица» и другие. Продолжают устанавливать новые «навигаторы» и в дальневосточной столице.
По словам специалистов, все знаки выполнены в соответствии с нормативными требованиями и едиными рекомендациями Министерства культуры РФ.
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