Бизнес зовут развивать туризм на острове Попова

Развивать экологический, исторический и пляжный туризм на острове Попова планируют комплексно

Развитие туристического потенциала острова Попова стало главной темой рабочего совещания в мэрии Владивостока, в котором приняли участие представители городской и краевой администраций. В ходе обсуждения было принято решение о подключении к этой работе отраслевого бизнеса. Предложения будут собираться управлением инвестиций, туризма и развития предпринимательства мэрии.



Развивать экологический, исторический и пляжный туризм на острове Попова планируют комплексно. При этом был определён и ряд первоочерёдных задач, которые могут быть выполнены уже в этом году. По решению главы Владивостока Олега Гуменюка на острове Попова в этом сезоне на туристских маршрутах должен начаться регулярный покос травы, появиться первые информационные стенды и указатели. Особое внимание уделят сбору и вывозу мусора, а также организации необходимой розничной торговли в местах отдыха посетителей острова.



«Наша главная задача на сегодня – оживить территорию, создать начальные условия для приезжающих туристов. Мы готовы рассмотреть все возможности развития острова Попова. В том числе и возможность предоставления заинтересованным предпринимателям разрешения на использование пляжа и других территорий, для организации там условий для развития туристической инфраструктуры. Мы открыты для всех предложений от предпринимателей, готовы поддержать полезную для города инициативу», – отметил Олег Гуменюк.



Совместно с мэрией работу по развитию туристического потенциала ведёт и департамент туризма Приморского края. Директор краевого департамента туризма Константин Шестаков поддержал идею подключения к этой работе предпринимателей и подчеркнул, что в России уже есть успешные практики партнёрства власти и бизнеса в области развития рекреационных зон.



«Эффективные и отработанные региональные практики существуют. Один из примеров – это Калининград, где была организована пляжная территория с безбарьерной средой. Было бы очень верно изучить этот опыт и реализовать одну из таких успешных практик на территории острова Попова, которая может быть передана в управление субъекту предпринимательства. Потому что на сегодняшний день на территории муниципалитетов, которые традиционно являются местами массового отдыха в летнее время, такой пляжной инфраструктуры, которая, например, была бы доступна для инвалидов, очень мало, или она просто отсутствует. Это могло бы стать пилотным проектом в Приморье», – сказал Константин Шестаков.



По решению рабочей группы, начало подобному сотрудничеству должно быть положено уже в этом году. Предложения предпринимателей будут принимать в управлении инвестиций, туризма и развития предпринимательства администрации Владивостока по телефону 2-614-079.



Напомним, рабочую встречу предваряла большая подготовительная работа. На остров был организован выезд комиссии, в состав которой вошли заместитель главы администрации Владивостока Константин Лобода, специалисты профильных управлений мэрии, а также представители департамента туризма краевой администрации и Дальневосточного морского биосферного заповедника.



После осмотра основных туристических объектов было принято решение, что основные работы должны коснуться обустройства туристических маршрутов, которые уже исторически сформировались на острове. Они проходят по самым живописным точкам острова, захватывают ряд исторических объектов и лучшие пляжные территории. На туристических маршрутах в ближайшие два года должны появиться туалеты, мусорные контейнеры, лавочки, информационные стенды с описанием маршрутов и достопримечательностей острова, на опасных местах должно появиться ограждение и другие элементы инфраструктуры.

Фото предоставлено управлением инвестиций, туризма и развития предпринимательства