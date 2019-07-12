www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.99 р. 100 JPY: 58.3 р.
EUR: 71.01 р. 10 CNY: 91.74 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Учиться жить и работать в Находке: новые социальные проекты "Терминала Астафьева"

12 Июля 2019, 08:03 | Приморье

«Терминал Астафьева» расширил рамки социальных программ в Находке. В этом году помимо традиционной помощи школе «Полюс», переселения граждан из аварийного жилья, остекления окон и установки балконов, а также благоустройства Мыса Астафьева, порт подключился к организации общественных пространств в других районах городского округа. Так, уже установлено освещение и в ближайшем будущем начнется строительство двух детских площадок в районе КПД.

Екатерина Тюкавкина – хранительница уюта в школе № 1 «Полюс». Замдиректора по АХЧ с гордостью показывает результат проделанной работы. Особый восторг вызывает кабинет технологии: светлые стены, красивый кухонный гарнитур, мягкая мебель, современные электрические плиты и сантехника, титан. Теперь ученики будут закатывать банки, печь пироги и варить супы в комфортных условиях. Ремонт в этом кабинете не делался 25 лет.

 - Очень нужна спонсорская помощь и внимание, у города может не быть таких средств, как могут помочь нам спонсоры. Большое спасибо «Терминалу Астафьева». Дружим мы уже давно, всегда нам помогают, - рассказала заместитель директора по АХЧ средней школы № 1 «Полюс» Екатерина Тюкавкина.

Ремонт кабинетов географии, технологии, медицинского блока и санузлов уже выполнен. В спортивном зале еще трудятся рабочие. Всего «Терминал Астафьева» выделил школе 3,5 млн рублей. Годами ранее профинансировали замену старых деревянных блоков на пластиковые. В учебном учреждении стало гораздо теплее. В мае традиционно помогли провести субботник.

- Нашему руководству не безразлично, в каких условиях дети Находки получают знания, поэтому мы и выделяем средства. Дети – наше все, они – продолжатели всех наших начинаний. Со школой № 1 «Полюс» мы сотрудничаем уже 6 лет и не собираемся останавливаться. Мы всегда готовы оказать помощь, - отметила начальник хозяйственной службы ОАО «Терминал Астафьева» Татьяна Тузова.

Тем временем депутат Находкинского городского округа Александр Маников с не меньшей гордостью рассказывает о грандиозных планах по благоустройству своей подведомственной территории. Горожане отдаленного микрорайона КПД уже давно просили построить детские площадки, но муниципальных средств на эти цели не хватает. И вновь поддержал «Терминал Астафьева».

 - С «Терминалом Астафьева» мы недавно начали сотрудничать. Обращались и к другим организациям, но ясности нам не дали. А это предприятие пошло на встречу. Мы даже не ожидали, что все будет так оперативно. Все обязательства, которые они на себя взяли - выполняют, - рассказал Александр Маников.

Первая территория находится неподалеку от школы №7. Детей здесь много – оборудованных мест мало. На площадке между двумя домами построят современный спортивный комплекс для ребят и зону отдыха для пожилых людей. Работы начнутся совсем скоро.

- 39 лет живу в этом доме и не помню, чтобы хорошая детская площадка здесь была. Не раз обращались в управляющую компанию, но они так и не смогли сделать. Но вот нашлись добрые люди, которые решат наш вопрос. Ждем с нетерпением, когда начнутся работы, - рассказала местная жительница Нина Назарова.

Кроме того, в этом микрорайоне благодаря «Терминалу Астафьева» провели освещение. Зона между садом и школой долгое время была не освещена, что, в первую очередь, опасно для детей. Новые опоры установили и на территории школы, а также еще в нескольких местах. Всего появилось около 30 светодиодных светильников.

Осенью «Терминал Астафьева» планирует начать реконструкцию разрушенного здания на территории школы. На первом этаже разместятся кадеты и юнармейцы. На втором ребята будут заниматься танцами и рисованием.

Не меньше ждут детскую площадку и в частном секторе все того же микрорайона КПД. Пустырь давно превратился в несанкционированную свалку, и по соседству с мусором ребятня строит шалаши. Но скоро здесь отсыпят площадку и построят современный спортивный комплекс.

- В этом районе детей очень много. Сейчас они ходят далеко, а так все будут в одном месте и под присмотром. Ждут с нетерпением эту площадку, -рассказал местный житель Олег Кравченко.

 «Мы всегда советуемся с администрацией Находки, с депутатами, с активными жителями города для того, чтобы направлять свои усилия на самые актуальные проблемы, на те проблемы, которые требуют первоочередного решения» - сообщил Александр Ганин, исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева».

Выполнение социальных программ остается одной из приоритетных задач в работе «Терминала Астафьева». Так, из двух ветхих бараков в настоящее время порт уже переселил в комфортное жилье 43 семьи, а в соседних домах за свой счет установил 13 балконов и 44 оконные конструкции жителям ближайшего к предприятию микрорайона.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: Терминал Астафьева  Находка 
           



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]