Учиться жить и работать в Находке: новые социальные проекты "Терминала Астафьева"

«Терминал Астафьева» расширил рамки социальных программ в Находке. В этом году помимо традиционной помощи школе «Полюс», переселения граждан из аварийного жилья, остекления окон и установки балконов, а также благоустройства Мыса Астафьева, порт подключился к организации общественных пространств в других районах городского округа. Так, уже установлено освещение и в ближайшем будущем начнется строительство двух детских площадок в районе КПД.

Екатерина Тюкавкина – хранительница уюта в школе № 1 «Полюс». Замдиректора по АХЧ с гордостью показывает результат проделанной работы. Особый восторг вызывает кабинет технологии: светлые стены, красивый кухонный гарнитур, мягкая мебель, современные электрические плиты и сантехника, титан. Теперь ученики будут закатывать банки, печь пироги и варить супы в комфортных условиях. Ремонт в этом кабинете не делался 25 лет.

- Очень нужна спонсорская помощь и внимание, у города может не быть таких средств, как могут помочь нам спонсоры. Большое спасибо «Терминалу Астафьева». Дружим мы уже давно, всегда нам помогают, - рассказала заместитель директора по АХЧ средней школы № 1 «Полюс» Екатерина Тюкавкина.

Ремонт кабинетов географии, технологии, медицинского блока и санузлов уже выполнен. В спортивном зале еще трудятся рабочие. Всего «Терминал Астафьева» выделил школе 3,5 млн рублей. Годами ранее профинансировали замену старых деревянных блоков на пластиковые. В учебном учреждении стало гораздо теплее. В мае традиционно помогли провести субботник.

- Нашему руководству не безразлично, в каких условиях дети Находки получают знания, поэтому мы и выделяем средства. Дети – наше все, они – продолжатели всех наших начинаний. Со школой № 1 «Полюс» мы сотрудничаем уже 6 лет и не собираемся останавливаться. Мы всегда готовы оказать помощь, - отметила начальник хозяйственной службы ОАО «Терминал Астафьева» Татьяна Тузова.

Тем временем депутат Находкинского городского округа Александр Маников с не меньшей гордостью рассказывает о грандиозных планах по благоустройству своей подведомственной территории. Горожане отдаленного микрорайона КПД уже давно просили построить детские площадки, но муниципальных средств на эти цели не хватает. И вновь поддержал «Терминал Астафьева».

- С «Терминалом Астафьева» мы недавно начали сотрудничать. Обращались и к другим организациям, но ясности нам не дали. А это предприятие пошло на встречу. Мы даже не ожидали, что все будет так оперативно. Все обязательства, которые они на себя взяли - выполняют, - рассказал Александр Маников.

Первая территория находится неподалеку от школы №7. Детей здесь много – оборудованных мест мало. На площадке между двумя домами построят современный спортивный комплекс для ребят и зону отдыха для пожилых людей. Работы начнутся совсем скоро.

- 39 лет живу в этом доме и не помню, чтобы хорошая детская площадка здесь была. Не раз обращались в управляющую компанию, но они так и не смогли сделать. Но вот нашлись добрые люди, которые решат наш вопрос. Ждем с нетерпением, когда начнутся работы, - рассказала местная жительница Нина Назарова.

Кроме того, в этом микрорайоне благодаря «Терминалу Астафьева» провели освещение. Зона между садом и школой долгое время была не освещена, что, в первую очередь, опасно для детей. Новые опоры установили и на территории школы, а также еще в нескольких местах. Всего появилось около 30 светодиодных светильников.

Осенью «Терминал Астафьева» планирует начать реконструкцию разрушенного здания на территории школы. На первом этаже разместятся кадеты и юнармейцы. На втором ребята будут заниматься танцами и рисованием.

Не меньше ждут детскую площадку и в частном секторе все того же микрорайона КПД. Пустырь давно превратился в несанкционированную свалку, и по соседству с мусором ребятня строит шалаши. Но скоро здесь отсыпят площадку и построят современный спортивный комплекс.

- В этом районе детей очень много. Сейчас они ходят далеко, а так все будут в одном месте и под присмотром. Ждут с нетерпением эту площадку, -рассказал местный житель Олег Кравченко.

«Мы всегда советуемся с администрацией Находки, с депутатами, с активными жителями города для того, чтобы направлять свои усилия на самые актуальные проблемы, на те проблемы, которые требуют первоочередного решения» - сообщил Александр Ганин, исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева».

Выполнение социальных программ остается одной из приоритетных задач в работе «Терминала Астафьева». Так, из двух ветхих бараков в настоящее время порт уже переселил в комфортное жилье 43 семьи, а в соседних домах за свой счет установил 13 балконов и 44 оконные конструкции жителям ближайшего к предприятию микрорайона.

Газета "Золотой Рог", Владивосток