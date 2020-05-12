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Сбербанк улучшает условия целевых кредитов на зарплаты
Сбербанк оперативно откликнулся на обращение президента РФ Владимира ПУТИНА по поводу поддержки бизнеса и необходимых мер для вывода экономики страны из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Кредиты будут предоставлены под 2% годовых.
Как сообщили в банке, сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до марта 2021.
- Новая государственная программа отличается от предыдущей целевой «на зарплату» тем, что в ней нет ограничений по количеству сотрудников компании, акцентирует внимание заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий ПОПОВ. - Работающие предприятия в стране – это благополучие миллионов людей, не только тех, кто трудится на них, но и их семей. По нашим подсчетам за кредитом по программе могут обратиться предприятия, суммарная численность сотрудников в которых около 7 млн. По общим прогнозам, в рамках этой программы по поддержке бизнеса будет выдано кредитов на 300 млрд рублей, из них на Сбербанк по нашим оценкам придется не менее 1/3 объема. Первые пилотные сделки Сбербанк запланировал на ближайшие недели, а массовый запуск состоится 1 июня».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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