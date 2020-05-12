Сбербанк предоставит новые целевые кредиты на зарплаты компаниям всех сегментов из пострадавших отраслей

Новая программа целевого кредитования на зарплаты адресована предприятиям всех сегментов из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, без ограничений по количеству сотрудников

Сбербанк оперативно откликнулся на обращение президента РФ Владимира ПУТИНА по поводу поддержки бизнеса и необходимых мер для вывода экономики страны из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Кредиты будут предоставлены под 2% годовых.

Как сообщили в банке, сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до марта 2021.

- Новая государственная программа отличается от предыдущей целевой «на зарплату» тем, что в ней нет ограничений по количеству сотрудников компании, акцентирует внимание заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий ПОПОВ. - Работающие предприятия в стране – это благополучие миллионов людей, не только тех, кто трудится на них, но и их семей. По нашим подсчетам за кредитом по программе могут обратиться предприятия, суммарная численность сотрудников в которых около 7 млн. По общим прогнозам, в рамках этой программы по поддержке бизнеса будет выдано кредитов на 300 млрд рублей, из них на Сбербанк по нашим оценкам придется не менее 1/3 объема. Первые пилотные сделки Сбербанк запланировал на ближайшие недели, а массовый запуск состоится 1 июня».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



