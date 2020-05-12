"Ростелеком" оказался готов к работе в непростых условиях

Оператор смог закрыть возросшие потребности дальневосточников в качественном интернете

На фоне режима самоизоляции операторы отмечают рост нагрузки на сети связи. Замглавы Минкомсвязи Олег ИВАНОВ отмечал, что трафик на сетях фиксированных и мобильных операторов возрос на 30-35%. В целом, по данным министерства, сети связи справляются с возросшей нагрузкой.

Вице-президент ПАО «Ростелеком», директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» Александр ЛОГИНОВ в прямом эфире ИА PrimaMedia рассказал о том, как оператор организовывает свою работу в условиях пандемии:

- Человечество приспосабливается к любым условиям. И, безусловно, те условия, в которые сейчас наша планета попала, и наша страна, и Дальний Восток, предполагают пересмотр многих подходов (к организации – Прим. авт.) жизнедеятельности, ведения бизнеса, учебе, работе, развлечениям. Если нельзя выходить на улицу, люди развлекаются тем, что сегодня доступно – это телевидение и интернет. Благо, мы («Ростелеком») заранее побеспокоились о распространении оптоволоконных сетей на территории Дальнего Востока РФ, и в этом плане у нас цифры одни из лучших даже по сравнению с другими федеральными округами. Несмотря на огромные расстояния (региона), проникновение оптоволоконных сетей у нас одно из самых лучших. Только Чукотка – столица Анадырь и близлежащие населенные пункты - на данный момент без оптики. Даже в сторону Чукотки начались предпроектные работы (в рамках проекта про прокладке оптоволоконной линии в самый удаленный субъект РФ – Прим. авт.), в ближайшее время из Петропавловска-Камчатского выйдет исследовательское судно, тем самым мы начинаем огромный проект, который будет несколько лет длиться.

Безусловно, рост трафика мы фиксировали. С одной стороны, он в целом вырос, с другой стороны - налицо разнонаправленные тенденции. Естественно, трафик от бизнеса и коммерческих подразделений немножко упал, но, так или иначе, предприятия переходят на другие формы предоставления услуг, там, где это возможно. И трафик упал не катастрофически от бизнеса, а немного переформатировался. Он стал другим качественно. Например, там, где проводили аудиоконференции, сегодня проводят видеоконференции. В то же время мы действительно видим серьезный рост трафика от населения. И если смотреть по населенным пунктам Дальнего Востока, то в некоторых из них он увеличился в разы. Но в среднем трафик по региону вырос на 30%.

Когда мы строим сети, мы заблаговременно готовимся и к более взрывным (показателям) роста трафика. К этому вызову мы оказались абсолютно готовы. Более того, мы можем пережить еще кратное увеличение трафика. Безусловно, кое-где были определенные «полочки», как мы их называем, когда трафик упирается в потолок, но мы произвели оперативное расширение сети, в том числе поддержали в этом направлении и наших коллег по цеху (телекома).

Что особенно важно, мы зафиксировали несколько таких вероломных нападений на линии связи и аварий. В частности, в Якутии охотники просто прострелили наш кабель под Алданом. И вся республика на время осталась без связи на несколько часов.

Мы, конечно, свою работу усилили, так как связь и интернет сегодня становятся первоочередной услугой. Сегодня порядка 3 тыс. сотрудников находятся на удаленной работе. А тех, кто работает «в полях», мы обеспечили санитарно-защитными средствами. Да, в первое время это было сложно сделать, но сейчас мы на 100% закрыли эти потребности.

Если в целом смотреть по структуре трафика, то телесмотрение в YouTube, в разных соцсетях выросло примерно на 20%. Но его доля в общем трафике даже чуть-чуть уменьшилась, потому что действительно огромный рост сейчас показывают образовательные ресурсы. По ним больше всего стали посещать готовые домашние задания, электронные дневники и учебные материалы. В первое время при использовании различных видео-платформ для обучения были определенные нюансы, связанные с тем, что многие платформы базируются за рубежом, и на стыке с нашими сетями возникали сложности. Оперативно мы эти «стыки» расширили. Помогло и то, что основная нагрузка здесь идет от потребителей западной части страны, а Дальний Восток пользуется преимуществом своего часового пояса.

Однако сегодня телеком нужен людям и для очень серьезных вещей – для дистанционного пользования государственными сервисами, для оплаты товаров и услуг. Опять же, бизнес-процессы идут онлайн. Везде здесь – персональные данные, банковские счета, коммерческая информация. Какой здесь может быть свод правил техники безопасности, кибергигиены, как сейчас иногда говорят?

- Первая тема – это угрозы для бизнеса. Мы фиксируем, что сейчас злоумышленники практически в непрерывном режиме пытаются вскрыть любые операторские и корпоративные сети. Особенно подвержены угрозам офисные АТС, и я рекомендую их выключить физически и перейти на виртуальную АТС, защищенную от таких атак.

Зачем взламывать АТС? Это глобальная история, которая оборачивается для предприятий, у которых это случилось, миллионными счетами. Дело в том, что, например, прямой связи между США и Кубой нет. И хакеры со всего мира взламывают любые АТС и продают этот трафик на черном рынке. В том числе и на Дальнем Востоке такие случаи были, когда взломанные АТС использовались для связи между странами, не имеющими прямых коммуникаций. Понятно, что облачные АТС от такого «использования» защищены.

Вторая угроза – работа сотрудников предприятий «на удалёнке». Здесь вариантов «взломать» бизнес, взять данные, продать их у хакеров невероятное количество. И когда мы предлагаем услугу Интернета, в пакете для наших корпоративных клиентов мы предлагаем и эту защиту, и несем полную ответственность.

Когда вы работаете «на удалёнке», то в обязательном порядке используйте надежные пароли. Пароли типа «12345», дата дня рождения и прочие подобные просто нужно исключить, если вы дорожите своим бизнесом.

Что же касается угроз для физических лиц, то здесь увеличилось в разы количество фишинговых историй. Особенно выросло количество манипуляций, связанных с темой коронавируса. Предлагают карту с распространением коронавируса, либо шлют письма от имени некой федеральной организации или даже Всемирной организации здравоохранения. И если раньше открывали подобные письма 15% получателей, то сейчас – уже 30-40%.

Характерно, что в разы возросли атаки на мобильные телефоны, в которых, согласитесь, сегодня у человека вся его жизнь - фотографии, мобильные данные, пароли, привязка банковских карт и т.д. И вот приходит вам sms со ссылкой – предлагается что-то подтвердить, оплатить и прочее. Ни при каких обстоятельствах не открывайте такие sms. И если вам звонят с какого-то незнакомого номера, то лучше не перезванивайте.

Ещё одна угроза — вредоносное программное обеспечение. Сейчас люди скачивают много различных программ, в том числе и для бизнес-целей, поэтому правило простое: устанавливайте ПО только с официальных ресурсов. Лучше с этим не экспериментировать.

Из других базовых тем кибергигиены, о которых я уже говорил – это пароли. Мы ленимся придумывать новые пароли. Для всех соцсетей, сервисов – один и тот же пароль. И вероятность того, что вас не просто взломают, а получат доступ сразу ко всему – очень большая. Так что лучше придумать какую-либо систему и использовать разные пароли.

Еще один важный момент. Сегодня у многих дома – один компьютер на всю семью, и на этом же компьютере– пароли, рабочее ПО, то есть очень важные данные. Ни в коем случае нельзя давать детям возможность использовать эти данные. В идеале, конечно, нужно иметь ПК только для ребенка, причем использовать сервис «Родительский контроль», его предлагают многие компании, есть такой и у «Ростелекома».

Если же возможности иметь несколько устройств нет, нужно настроить доступ к общему устройству под разными учетными записями, чтобы разделить данные и снизить риски. И, разумеется, нужно вовремя обновлять антивирусные программы.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.