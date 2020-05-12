Нефтепорт Козьмино готовится к пожароопасному периоду

Компания обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности в соответствии с региональными и федеральными законодательными актами

Приморский край в силу географических и климатических условий является одним из наиболее подверженных риску возникновения природных пожаров; возгорания, как правило, возникают и развиваются на землях лесного фонда. Ежегодно ООО «Транснефть – Порт Козьмино» заранее готовит производственные мощности к устойчивой работе в период весенне-летнего пожароопасного периода, уделяя особое внимание профилактическим мероприятиям.

Пожароопасный период – это период в году со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах, он устанавливается субъектом РФ на своей территории с определенного числа весной до определенного числа осенью.

Основными причинами пожаров являются несанкционированное и бесконтрольное сжигание сухой травы и мусора, несоблюдение правил пожарной безопасности местным населением, нарушение нормативов лесохозяйственной деятельности предприятиями лесной промышленности. Бывает, что происходят и умышленные поджоги леса.

Для поддержания безаварийного функционирования своих производственных объектов в условиях весенне-летнего пожароопасного периода нефтепорт Козьмино реализует комплекс специальных мероприятий.

Подготовка оборудования к эксплуатации и техническому обслуживанию производственных объектов в соответствии с требованиями промышленной безопасности позволяют предприятию повысить уровень надежности системы магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) и обеспечивать экологическую безопасность процесса транспортировки нефти.

На данный момент в каждом структурном подразделении нефтепорта созданы пожарно-технические комиссии. В целях недопущения перехода огня на производственные и линейные объекты ведется расчистка охранных зон объектов ВСТО от древесно-кустарниковой растительности, сухой травы, обновляются и обустраиваются минерализованные полосы.

В каждом структурном подразделении сформированы группы по тушению лесных пожаров. Организованы мероприятия по проверке и установке огнепреградительных устройств на емкостях и резервуарах, очистке территории от сухой травы и мусора.

В постоянной боевой готовности поддерживаются подразделения объектовой пожарной охраны: проводятся учебно-тренировочные занятия по тушению условных возгораний, проверяется работоспособность пожарной техники, испытывается пожарно-техническое вооружение.

Летом также будет организован повышенный контроль технического состояния автомобильной техники, а также работа по комплектованию и проверке пунктов сосредоточия пожарного инвентаря.

Службы порта взаимодействуют с администрациями муниципальных образований, едиными дежурными диспетчерскими службами (ЕДДС), а также Министерством лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.

Служба пожарной безопасности нефтепорта совместно с подразделениями объектовой пожарной охраны ФГБУ «27 ОФПС ГПС по Приморскому краю» круглосуточно ведет мониторинг обстановки на территориях, прилегающих к объектам общества.

«Всеми подразделениями предприятия уже проделана большая работа. Компания обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности в соответствии с региональными и федеральными законодательными актами. Особенностью пожароопасного периода с 2020 года является и тот факт, что одновременно с подразделениями порта Козьмино подготовку к работе в пожароопасный период ведут подрядные организации, выполняющие строительно-монтажные работы на объектах общества», - отмечает начальник службы пожарной безопасности порта Дмитрий КОЧУРИН. По его словам, проводимые ежегодно мероприятия гарантируют обеспечение надежной эксплуатации производственных объектов в пожароопасный сезон и минимизацию риска возникновения нештатных ситуаций.

Досье "Золотого Рога": Расположенный на побережье Японского моря нефтеналивной порт Козьмино – конечная точка трубопроводной системы Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО), которая имеет протяженность почти 5 тыс. километров и соединяет шесть регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. ВСТО-1 представляет собой участок нефтепровода Тайшет (Иркутская область) – Сковородино (Амурская область), ВСТО-2 - участок нефтепровода Сковородино - нефтеналивной терминал «Козьмино».

На фото: В постоянной боевой готовности поддерживаются подразделения объектовой пожарной охраны нефтепорта.

Фото «Транснефть – Порт Козьмино».

Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.