Деньги за идею

Приморцы получат 50 тысяч рублей за лучшие инновационные проекты

В Приморье начался прием заявок на конкурс «50 лучших инновационных проектов для Приморского края». Члены жюри впервые выберут проекты для развития региона из идей, представленных жителями. Подать заявку на участие в конкурсе может любой житель края. Призовой фонд конкурса составляет 2,5 млн рублей.

Конкурс «50 лучших инновационных проектов для Приморского края» центр «Мой бизнес» запустил совместно с министерством экономического развития Приморского края по поручению губернатора. Его главная задача отобрать лучшие инновационные идеи, а также наградить приморцев, которые создают проекты, направленные на развитие региона и решение социальных и общественно значимых задач.

Принять участие могут все жители края. Критерии отбора лучших - научная новизна и соответствие научным законам, также идея должна быть прикладной и иметь потенциал для коммерциализации. Победители получат премии по 50 000 рублей. Заявки принимаются до 28 июня.

- Вокруг нас много талантливых людей, которые увлеченно занимаются наукой, поиском новых решений для повседневных задач. Это непростой путь. Поэтому важно поддержать тех, чьи идеи и проекты могут сделать жизнь в Приморском крае лучше, кто видит новые возможности. Мы считаем, что эта премия станет стимулом не останавливаться, подтвердит, что в конечном продукте заинтересованы - и сподвигнет к активным действиям по воплощению этих проектов в жизнь, - прокомментировала министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

В результате отбора жюри выберет 50 лучших проектов в шести номинациях:

- «Цифровая экономика».

- «Старт инноваций».

- «Патент года».

- «Социально значимые инновации».

- «Перспектива».

- «Инновации в образовании».

В номинации «Цифровая экономика» эксперты отберут пять лучших проектов по созданию информационных систем. Десять лучших проектов в номинации «Старт инноваций» получат приз, если проекты смогут решить проблемы научно–технического характера по направлениям: технологии и новые материалы, информационные технологии, сельское хозяйство, а также машиностроение, энергетика и строительство. Изобретения и разработки, получившие патент в 2019 – 2020 годах, будут отмечены в номинации «Патент года».

В номинации «Социально значимые инновации» отберут десять проектов, направленных на решение социально–экономических задач развития Приморья. Номинация «Инновации в образовании» создана специально для учителей школ, воспитателей детских садов и преподавателей вузов и колледжей края. Они могут направить на конкурс проекты по улучшению процесса обучения от дошкольного до высшего, причем вне зависимости от предмета - математика, филология, история, химия и другие.

Особая номинация - «Перспектива». В ней могут принять участие только школьники и студенты с 11 до 19 лет. Жюри ждут проекты в области экологии, сельского хозяйства, марикультуры, системотехники, композитных материалов, энергетики, архитектуры и медицины. При подготовке проектов важно наглядно показать идею, которую участник хочет воплотить в жизнь. Желательно приложить к заявке презентацию проекта с подробным описанием - используйте графики, диаграммы, блок-схемы для визуализации расчетов, а при наличии прототипа можно приложить и его фотографии.

- Мы впервые совместно с Правительством Приморского края запустили проект по поддержке инновационного предпринимательства. Мы принимаем заявки от всех - не важно, есть у тебя ИП или ты пока школьник или студент. Важна идея и желание создавать и развиваться. Это еще один важный шаг к созданию в регионе условий для развития творческой мысли и предпринимательства, - рассказал директор центра «Мой бизнес» в Приморском крае Евгений Никифоров.

Чтобы принять участие в конкурсе нужно заполнить пакет документов - анкету заявителя, соглашение между заявителем, участниками заявки (в случае, если Заявка подается коллективом авторов) и правообладателем (правообладателями) интеллектуальной собственности, и согласие на обработку персональных данных. Пакет документов представляются на бумажном и электронном носителе.

Заявки принимаются до 28 июня на почту [email protected] с пометкой «Конкурс 50 лучших инновационных проектов». Далее жюри конкурса будет оценивать проекты и определит победителей. Итоги конкурса будут известны в первой декаде августа.

Дополнительную информацию об участии в конкурсе можно получить в краевом центре «Мой бизнес» по телефону: 8 (423) 279-59-09. Конкурс проводится в рамках исполнения нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».





Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



