Начался ремонт на Маковского

На минувшей неделе во Владивостоке подрядчики приступили к работам на улице Маковского: на участке от «Зари» до остановки общественного транспорта «Перевал», протяженностью около 3 км, будет проведен комплексный ремонт. Здесь уложат новый асфальт, отремонтируют пешеходные зоны и установят новое ограждение из металлоконструкций взамен старого бетонного.

Как сообщили в городском управлении дорог и благоустройства, на первом этапе будет демонтирован бортовой камень для переустановки его на новый уровень дороги. При этом заменено будет лишь 20% бортовых камней, которые полностью пришли в негодность. Остальные вернут на место, но уже на новый уровень и в новых границах.

Здесь также восстановят «ливневку» и заменят на разделительной полосе 200 пришедших в негодность дождеприемных лотков. Подрядчикам предстоит отремонтировать и разрушенные колодцы инженерных коммуникаций, установить лотки между пешеходной зоной и откосом, которые требуют замены.

Дорожное полотно будет отремонтировано на 95 тысячах кв. метров. Ремонт проведут и на тротуаре по направлению «Заря» - «Перевал».

«В прошлом году подрядчик приступил к работам и смог отремонтировать только пешеходную зону от «Перевала» до «Зари». В связи с тем, что работы не были выполнены в полном объеме, мэрия расторгла контракт», - напомнили специалисты.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



