www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 73.87 р. 100 JPY: 69.48 р.
EUR: 80 р. 10 CNY: 10.43 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Строительство
Распечатать

Начался ремонт на Маковского

12 Мая 2020, 12:40 | Приморье

На минувшей неделе во Владивостоке подрядчики приступили к работам на улице Маковского: на участке от «Зари» до остановки общественного транспорта «Перевал», протяженностью около 3 км, будет проведен комплексный ремонт. Здесь уложат новый асфальт, отремонтируют пешеходные зоны и установят новое ограждение из металлоконструкций взамен старого бетонного.

Как сообщили в городском управлении дорог и благоустройства, на первом этапе будет демонтирован бортовой камень для переустановки его на новый уровень дороги. При этом заменено будет лишь 20% бортовых камней, которые полностью пришли в негодность. Остальные вернут на место, но уже на новый уровень и в новых границах.

Здесь также восстановят «ливневку» и заменят на разделительной полосе 200 пришедших в негодность дождеприемных лотков. Подрядчикам предстоит отремонтировать и разрушенные колодцы инженерных коммуникаций, установить лотки между пешеходной зоной и откосом, которые требуют замены.

Дорожное полотно будет отремонтировано на 95 тысячах кв. метров. Ремонт проведут и на тротуаре по направлению «Заря» - «Перевал».

«В прошлом году подрядчик приступил к работам и смог отремонтировать только пешеходную зону от «Перевала» до «Зари». В связи с тем, что работы не были выполнены в полном объеме, мэрия расторгла контракт», - напомнили специалисты.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

Автор:
Теги: пешеходные переходы  ремонт  дороги 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]