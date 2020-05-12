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ВМТП подготовился к празднованию Дня Победы

12 Мая 2020, 09:43 | Приморье

К 75-летию победы в Великой Отечественной войне сотрудники Владивостокского морского торгового порта украсили территорию портретами своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны

Для Владивостокского морского торгового порта День Победы всегда был особенным праздником. Портовики по традиции принимают участие в акции «Бессмертный полк», реализуют собственные проекты и активно поддерживают общероссийские мероприятия.

В этом году ВМТП разместил портреты героев Великой Отечественной войны на территории порта. Все герои являются родственниками сотрудников порта.

Александр МЕЛЬНИКОВ, докер-механизатор:   

- Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто имеет непосредственное отношение к Победе, наших родственников, которые сражались на передовой, героически работали в тылу, восстанавливали производство в послевоенные годы! На плакате размещено фото моего дяди Мельникова Ивана Тимофеевича, он ушел на фронт в июле 1941 года, в этот же год был ранен под Москвой. В сентябре 1943 года после лечения снова вернулся на фронт. Погиб 30 января 1944 года в звании сержанта. Мы помним наших героев и их подвиг.

В военные годы Владивостокский морской торговый порт был одним из важнейших пунктов на пути ленд-лиза. В 1941–1945 годах докеры ВМТП перевыполняли план на 200-250%. За четыре военных года через порт прошло 10 миллионов тонн необходимых стране грузов: вооружения и техники, продуктов питания и медикаментов.

Владивостокский морской торговый порт на постоянной основе помогает ветеранам ВОВ и портовикам-ветеранам труда. Компания в течение всего года поддерживает «Фонд Ветеранов порта». В канун 75-летия победы ВМТП произвел единовременную денежную выплату ветеранам Великой Отечественной войны.

На фото: Все размещенные портреты героев Великой Отечественной войны являются портретами родственников сотрудников порта.

Фото ВМТП.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: день победы  вмтп 



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