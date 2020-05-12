Коронация эпохи коронавируса

В Приморье подведены итоги XVI Бизнес-Премии: самоизоляция - не повод оставлять деловых людей и компании без заслуженных наград и званий

Правительство Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог» готовы объявить итоги голосования за выдающихся представителей делового сообщества, которым полагается Бизнес-Премия Приморского края - 2019 года.

В этом году, в силу известных всем обстоятельств, мы - герои наших рейтингов и победители в номинациях, члены экспертного совета, партнеры и спонсоры мероприятия, журналисты краевых СМИ - не сможем собраться вместе в торжественном зале отеля LOTTE (договор об аренде зала уже был на подписи). Не получится пообщаться, а с кем-то и познакомиться, сказать слова признательности и вручить символическую статуэтку победителям (все это впереди, призы ждут своего часа в кабинете главного редактора «Золотого Рога» Андрея ПУШКАРЕВА). Не будет волнительных минут, когда, после просмотра видеоролика о четверке претендентов на победу в каждой номинации, представители оргкомитета и партнеров Бизнес-Премии, выдержав интригующую паузу, вскрывали заветный конверт с именами победителей. Эту миссию от имени оргкомитета сегодня мы возьмем на себя.

Но прежде, в лучших традициях прошедшей уже шестнадцатый раз Бизнес-Премии, напомним о ее целях и задачах. Премия была учреждена правительством (в прошлом администрацией) Приморского края и Издательской компанией «Золотой Рог». Инициаторами выступили журналисты «Золотого Рога», а тогдашний его главный редактор и генеральный директор в одном лице Елена БАРКОВА проявила свои выдающиеся организаторские качества. Всех убедила в важности общественного признания предпринимателей, чьими усилиями развивается экономика края, наполняется деньгами бюджет, благодаря которым приморцы имеют хорошие рабочие места и чувствуют социальную защиту. И были созданы оргкомитет, экспертный совет, состоящий из самых компетентный людей, была разработана методика выдвижения кандидатов.

Никаких денежных взносов за участие в конкурсе, и тем более, за победу в нем. Бизнес-Премия присуждается только по итогам голосования членов экспертного совета и жителей края. Только так. И все это стало возможным благодаря тому, что все эти годы к нам присоединялись те, кто разделял эту позицию, кто считал и считает, что наиболее яркие представители приморского бизнеса достойны признания их заслуг перед жителями Приморского края, высокой общественной оценки. Кто заинтересован в развитии благоприятного делового климата и цивилизованной конкурентной среды на территории региона. И в этом году уже не в первый раз генеральным партнером Бизнес-Премии стал банк «Приморье», председатель правления которого Сергей БЕЛАВИН, не первый десяток лет работая в банковский сфере края, прекрасно знает какой это труд - создавать и руководить предприятием, отвечать за благополучие своих коллективов. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и его генеральный директор Алексей ЧЕКУНКОВ всегда выражают особую заинтересованность в становлении на дальневосточных просторах крепкого бизнеса и готовы от имени государства поддерживать его. Медиапартнерами конкурса выступили ведущие СМИ Приморского края.

Голосование традиционно прошло по четырем номинациям: «Компания года», «Менеджер года», «Социально ответственный бизнес» и «Развивающийся бизнес» в два этапа. На первом были определены по четыре финалиста в каждой номинации, а на втором этапе (срок голосования оргкомитет из-за карантинных ограничений был вынужден продлить на две недели) - победители. И здесь важное дополнение: компании вносились в шорт-листы для голосования на основе показателей эффективности их работы, которые были предоставлены Примстатом, взяты из открытых источников (рост объема производства, валовой выручки и прибыли от продаж к предыдущему году). Важным условием было отсутствие просроченной задолженности по налогам и заработной плате, наличие социальных пакетов для своих работников и участие в социальных проектах Приморья, внедрение инноваций и прогрессивных технологий. Участники конкурса предварительно получили «добро» от налоговой службы и Пенсионного фонда. Шорт-лист самой престижной номинации - «Менеджер года в Приморском крае» сформировали члены экспертного совета и вы, наши читатели.

Но теперь пришло время «открывать конверты». В номинации «Компания года Приморского края-2019» наибольшее количество голосов было отдано компании «Джи1 Интертейнмент», развивающей инвестиционный проект в курортно-развлекательной зоне «Приморье». Она с небольшим отрывом обошла «Приморский кондитер» и существенно опередила еще двух финалистов - компанию «Приморрыбфлот» и Торговый дом «ВИК».

«Менеджером года Приморского края-2019» объявляется вице-президент ПАО «Ростелеком», директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» Александр ЛОГИНОВ, опередивший по итогам голосования своих коллег - руководителей «Арсеньевского молочного комбината» Юрия МИНКИНА, «Восточной верфи» Олега СИДЕНКО и компании «Ренессанс» Антона СКОРИКА.

Победителем в номинации «Развивающийся бизнес Приморского края -2019» признан новичок Бизнес-Премии - компания из Чугуевки «Эко Тойс» - производитель деревянных экологичных игрушек, которая стремительно вырвалась на международный рынок и доказала, что в приморской глубинке есть место для реализации нестандартных современных проектов. Практически на пятки в этом соперничестве победителю наступал еще один дебютант нашего рейтинга - ТВК «Калина Молл», открывшая в прошлом году во Владивостоке один из крупнейших на Дальнем Востоке торгово-выставочный комплекс. В спину новичкам дышали хорошо известные в Приморье медицинская компания «Асклепий» и ГК «Славда».

Уже не в первый раз эксперты и жители края отдали пальму первенства в номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края - 2019» ПАО «Владивостокский морской торговый порт». Также в финал номинации вышли «ННК -Приморнефтепродукт», «Доброфлот» и «Транснефть- Козьмино».

Почетная миссия выполнена. Мы поздравляем победителей Бизнес-Премии Приморского края-2019. И ждем случая, чтобы пообщаться лично, вручить дипломы и цветы. К следующему номеру «Золотого Рога» мы подготовим обстоятельный материал о победителях. Героев нужно знать в лицо, их пример должен вдохновлять. В Приморье есть на кого равняться.

И - в завершение. Конечно, нынешний кризис, вызванный невиданной нашим поколением причиной - пандемией коронавируса, стал настоящим испытанием для бизнеса. И речь не только о выполнении производственных и финансовых планов, но и об ответственности перед трудовыми коллективами. Насколько прочными окажутся корпоративные конструкции, гибкими стратегии, точными тактики действий в чрезвычайных условиях - об этом мы будем судить по итогам этого, уже особняком вошедшего в историю, года. Остается пожелать всем нам стойкости, терпения и сил для новых побед. Хоть и говорят, что у любого кризиса две стороны, и наряду с потерями он несет в себе новые возможности, но лучше бы уже без него.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.