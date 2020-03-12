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Программу "Арендное жилье" узаконили в Приморском крае
12 Марта 2020, 16:43 | Приморье
Документ разработан в рамках реализации национального проекта «Демография»
Поправки в закон Приморского края, предусматривающие расширение программы приватизации регионального имущества, приняли на заседании Законодательного Собрания региона в четверг, 12 марта. Корректировки позволят запустить процесс формирования фонда государственного арендного жилья на всей территории Приморья, начиная с его столицы.
По словам первого заместителя министра имущественных и земельных отношений Алексея Ляйфера, закон направлен на повышение эффективности управления краевым имуществом и оптимизацию структуры собственности за счет приватизации имущества, неиспользуемого по назначению.
Документ разработан в рамках реализации национального проекта «Демография». Его мероприятиями, в том числе, запланировано строительство и реконструкция жилья на территории Приморья для последующего предоставления молодым специалистам из востребованных отраслей – медицина, образование и прочих – по программе «Арендное жилье». Развивать такой механизм ранее предложил Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на заседании Президиума Госсовета под руководством Президента России Владимира Путина.
Внесения изменений в закон «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» предусматривают дополнительную приватизацию в текущем году еще 14 нежилых зданий на трех земельных участках во Владивостоке – это объекты на улицах Тополевая, Поселковая 2-я, Спиридонова, где первые квартиры будут сданы уже в конце текущего года. Эти объекты будут внесены в качестве вклада в уставной капитал АО «Корпорация развития жилищного строительства», что позволит приступить к реализации программы по обеспечению жильем социальных групп населения.
На переданных корпорации объектах недвижимости планируется реконструкция зданий либо строительство новых домов для создания фонда государственного арендного жилья. В настоящее время на этих краевых участках располагаются склады, производственные и нежилые здания, большая часть которых находится в полуразрушенном состоянии и практически не используется.
«Включение этих объектов в программу приватизации позволяет вовлечь их в оборот», – подчеркнул Алексей Ляйфер.
Отметим, всего в Приморье в ближайшие три года по программе планируется сдать около 100 тысяч квадратных метров жилья – это почти 2 тысячи квартир по льготным условиям для специалистов региона. Кроме Владивостока арендное жилье предусмотрели в Большом Камне, Хорольском округе, Ханкайском и Анучинском районах.
Фото – Роман Павловский
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Теги: закон жилье демография
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