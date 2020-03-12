Во Владивостоке восстанавливают ливневой коллектор

В связи с разрушением коллектора участок дороги огородили и оперативно приступили к восстановительным работам.

Дорожные службы Владивостока приступили к восстановлению разрушенного ливневого коллектора в районе пересечения улицы Шилкинской и проспекта Красного Знамени. Специалисты уже восстановили стены колодца.

«Восстановительные работы ведутся силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Их завершат уже завтра, 13 марта», - сообщили в отделе инженерных коммуникаций городской администрации.