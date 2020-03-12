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Бизнес Приморья приглашают принять участие в конкурсе "Экспортер года"
12 Марта 2020, 14:38 | Приморье
Центр «Мой бизнес» продолжает прием заявок от предпринимателей для участия в региональном этапе конкурса «Экспортер года». До 25 марта малые и средние предприятия Приморья могут подать заявку через портал www.exportprim.ru. Для предпринимателей участие в конкурсе бесплатное. Кроме того, лауреаты призовых мест получат ценные призы от организаторов и смогут компенсировать часть своих затрат для участия в международных выставках.
Конкурс «Экспортер года» проводит центр «Мой бизнес» при поддержке Правительства Приморского края уже во второй раз. В прошлом году организаторы ставили акцент на сферу услуг и выбирали лучшие турфирмы, культурно-досуговые центры и компании, в сфере медицинского туризма. В этом году количество номинаций расширилось, а приморский конкурс стал региональным этапом всероссийской премии, которую организует «Российский экспортный центр» (РЭЦ).
В конкурсе будут выбраны победители в следующих номинациях:
«Экспортер года в сфере промышленности»
Номинация для компаний, экспортирующих промышленные товары, такие как электротехника, строительные материалы, изделия легкой и лесной промышленности;
«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»
Номинация для производителей, работающих в сферах растениеводства, животноводства и пищевой промышленности;
«Экспортер года в сфере высоких технологий»
Специальная номинация для компаний, которые разрабатывают и экспортируют новые технологии, программное обеспечение и заняты в направлении «интернет вещей» (IoT);
«Экспортер года в сфере услуг»
Номинация для компаний, занятых в сфере въездного туризма, оказывающих другие услуги иностранным гражданам и компаниям (турфирмы, гостиницы, хостелы, транспортные компании, медцентры, экскурсионные бюро и другие);
Победители прошлогоднего конкурса считают полезным участие в подобных мероприятиях. Так, в 2019 году больница Falck стала «Лучшей компанией в сфере медицинского туризма» в конкурсе «Лучший экспортер Приморского края». Генеральный директор организации Юлианна Пожиткова рассказала о перспективах развития экспорта услуг в Приморье и об участии в конкурсе.
«Считаю важным как можно шире рассказывать о тех приморских компаниях, которые оказывают услуги иностранцам. Будь то кофейни, медцентры или даже частные музеи и парки. Нужно, чтобы иностранные туристы знали, куда они могут обратиться, чтобы перекусить, получить медицинскую помощь или увидеть что-то прекрасное. Отмечу, что любой иностранный гость приносит доход не только государству, но – в условиях ограниченной численности населения в Приморье – и местному бизнесу», – отметила Юлианна Пожиткова.
По мнению генерального директора центра «Мой бизнес» Евгения Никифорова, победители конкурса получают множество бонусов, например, маркетинговую поддержку.
«Мы всегда рассказываем про предпринимателей и их истории успеха. Конечно же, будут и ценные призы. За первое место компания получит компенсацию стоимости авиабилета для участия в международной выставке. Вместе с компенсацией всех расходов по стенду и переводчикам – это очень существенная экономия бюджета для участия в выставке. За второе и третье места мы даем ваучеры на обучение деловому английскому или повышения других профессиональных навыков», – рассказал Евгений Никифоров.
Требования к участникам конкурса минимальные. Главное условие – находиться в реестре МСП, а также быть готовым подтвердить заключенные экспортные контракты. Заявки можно подать через портал exportprim.ru.
Отметим, что наращивание объема экспорта услуг – одна из ключевых задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта – с 2 миллиардов до 3,9 миллиарда долларов США. Для достижения этой цели центр «Мой бизнес» предоставляет государственную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, экспортирующим свои товары и услуги.
Фото – центр «Мой бизнес»
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Теги: конкурс экспортер года
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