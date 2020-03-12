История игрушек по-приморски

Компания «Эко Тойс», которую несколько лет назад создал предприниматель Евгений Корж, попала в национальный перечень приоритетных инвестиционных проектов

Организация в лесном Чугуевском районе Приморского края производства экологичных деревянных игрушек - вовсе не «игрушечный» проект. Компания «Эко Тойс», которую несколько лет назад создал предприниматель Евгений КОРЖ, ломает сложившиеся стереотипы, на практике доказывая, что зарубежные рынки готовы принять не только наш необработанный лес-кругляк, но и продукцию высокой переработки. А детские игрушки под приморским брендом «Куби Дуби» вполне могут конкурировать в странах Азии, Европейского союза, Северной Америки. Их уникальные потребительские свойства (весь мир сегодня подвержен экологической моде) позволяют приморским предпринимателям, при правильном маркетинге, конечно, строить амбициозные планы по дальнейшему развитию предприятия.

Масштаб производства имеет особое значение - конкурентную цену товара можно получить только при массовом производстве. Инвестиции должны окупаться, нужна долгосрочная стратегия развития. Это сегодня находит одинаковое понимание как у бизнеса, так и у власти. Государство предлагает меры поддержки и рассчитывает на адекватные усилия самих инвесторов. В этом сотрудничестве решается сразу множество задач.

О том, как родилась идея необычного производства, как она «выросла» в приоритетный инвестпроект, и какое будущее этот проект ждет - основатель и руководитель «Эко Тойс» Евгений Корж рассказал в интервью журналу «Дальневосточный капитал».

Моя игрушка

В России давно говорят о том, что надо переходить от продажи за рубеж леса-кругляка к его переработке. И мы понимали, что это не просто слова, а долгосрочная стратегия правительства, государство неизбежно задействует все меры регулирования этого рынка, экспортные пошлины в последние годы не просто росли, а стремились к заградительным. Нужно было принимать решение: если оставаться в этом бизнесе, то что делать - развивать дальше производство пиломатериалов, идти в более глубокую переработку? Именно на фоне этих размышлений родилась мысль организовать производство деревянных игрушек под собственной торговой маркой «Куби Дуби».

В это время у меня родился первый ребенок - сын, может быть, и этот значимый факт моей жизни дал какую-то подсказку. Это ведь, действительно, может стать хорошим бизнес-проектом, есть все основания для этого - уникальность, мало кто делает подобные экологичные игрушки, безграничный вечный спрос - дети всегда будут играть, только дай им то, что будет увлекательно; наличие рядом сырья. Если посмотреть на идею с этих позиций, то она не такая уж и экзотичная, а вполне бизнесовая. Нам стало интересно эту тему развивать, и мы поняли, что наш продукт должен быть инновационным и креативным, способствующим развитию воображения и интеллекта у детей любого возраста. Мы обсудили этот аспект с детскими психологами.

Пришло понимание, что уникальность нашей игрушки будет и в том, что она позволит людям, живущим в бетонных стенах городов, прикоснуться к природе, почувствовать тепло дерева, его запах. Это значит - никаких красок (хотя нам говорили, мол, если игрушки не будут яркими, дети не станут с ними играть), лаков, ничего, что перебивало бы их натуральность. В этом аспекте мы больше ориентировались на родителей - они покупают игрушки и могут оценить их достоинства. Мы хотели, чтобы они трогали их вместе с детьми и наслаждались настоящим, не синтетическим материалом.

Мы по-другому увидели производство, нам захотелось сделать игрушки, достойные наших детей. «Куби Дуби» - это не просто игрушка, это человечек, который играет с вашим ребенком, это внутренний мир ребенка. И это хорошая рыночная ниша.

Своя колея

В мире производство игрушек - это огромная индустрия. Мы основательно погрузились в изучение опыта российских и зарубежных производителей. При том, что первоначально, когда создавали предприятие, поставили первые станки и пригласили специалистов, мы не рассматривали это производство как серьезный инвестиционный проект. Более того, при расчетах мы поначалу не учли многих факторов, наделали ошибок в ценообразовании, маркетинге. Но проект нас постепенно затягивал, становился все интереснее: мы люди азартные.

«Законодателями мод» на рынке деревянной игрушки являются европейские страны - в первую очередь, Германия и Франция. Но даже ведущие западные компании размещают свои производства в Китае, который благодаря этому стал производителем №1 в мире. Недалеко от Шанхая расположен целый город, где сотни современных предприятий с огромными цехами занимаются исключительно выпуском игрушек из дерева!

Приехав туда несколько лет назад, мы даже немного испугались. Реально ли нам соперничать с китайцами? Ведь у них - поддержка государства, кредиты под 2%, да и работать они готовы много и за небольшие деньги. К тому же, деревянная игрушка предполагает большое количество ручного труда.

Тем не менее, мы не отказались от своей идеи - делать оригинальные и экологичные игрушки в Приморье. Да, мы не можем конкурировать с Китаем в объемах производства, но зато у нас более качественное и доступное сырье. И нам нужно правильно позиционировать свой продукт: деревянные игрушки «Куби Дуби» производятся из натуральной древесины без использования лаков и красок. Спрос на экологически чистую продукцию сегодня в тренде во всем мире.

По законам рынка, продукт должен быть не только уникальным, но и заметным. Мы тщательно работаем с ассортиментом, сегодня в производстве более 30 наименований игрушек. И это не медведи с балалайками или матрешки, а сложные трансформеры, машины, самолеты, материалы для строительства домов, крепостей. Мы понимаем, что востребованным может быть то, что современно и «круто». Это заставляет постоянно придумывать что-то новое, учитывать запросы детей и их родителей. В поисках идей обратились и к массовой культуре - например, к мультфильмам, которые смотрят современные дети.

Так выглядит приморская фабрика игрушек.





«Made in Russia, Chuguevka District»

Оборудование, которое мы уже приобрели, позволяет «Эко Тойс» делать лучшую деревянную игрушку в России. Мы сможем производить 500 тыс. игрушек в год. Это очень большой объем, и надо понимать, как и кому его реализовать.

Для решения этой задачи у нас создана маркетинговая группа, которая будет заниматься продвижением бренда «Куби Дуби» и продажами, с учетом наработанного нами опыта. Нужно смотреть вперед, изучать современные тенденции, учитывать интересы детей и родителей.

Мы открыли представительство в Москве, которое взаимодействует с российскими площадками электронной торговли и торговыми сетями: «Беру!», Wildberries, Ozon, «Детский мир». В качестве электронной площадки для торговли на зарубежных рынках мы используем Amazon. На данный момент наша продукция, помимо России, представлена в США, Канаде, Японии, Новой Зеландии и Южной Корее. Высокий интерес к ней проявляют компании из Германии, Швеции и Мексики.

Мы со своими деревянными игрушками находимся в очень конкурентной нише. И продвигаться на новые рынки, особенно зарубежные, сложно. Учитывая, что каждая страна имеет свой менталитет, плюс к этому - именно детские товары, как правило, обставлены очень строгими правилами, получить сертификат на их реализацию, зарегистрировать торговую марку в другом государстве очень непросто. Поэтому, выходя на внешние рынки, мы активно используем меры поддержки, предоставляемые российским экспортным центром и приморским Центром развития экспорта. В настоящее время решаем задачу по регистрации торговой марки «Куби Дуби» в Евросоюзе. Для выхода на рынок ЕС мы намерены получить сертификат в Германии. Да, это обойдется дороже, но и перспектив с таким сертификатом будет больше.

Добавлю, что в стратегии развития «Эко Тойс» принципиальное значением имеет продвижение именно собственного бренда. Иностранные компании предлагали нам производить игрушки под их брендами, которые уже «раскручены» на мировом рынке, но мы на это не пошли. Мы хотим, чтобы на игрушках «Куби Дуби» было написано «Made in Russia, Chuguevka District». Очень приятно, когда я вижу фотографии в Инстаграм, где дети играют с нашими игрушками. Или когда родители пишут на наш сайт о том, что купили игрушку «Куби Дуби», и она очень понравилась детям. Пусть это прозвучит амбициозно, но я хочу, чтобы игрушка «Куби Дуби» была в каждом доме, где есть ребенок!

Пообещали - сделаем!

Развивая производство и ориентируясь на будущую прибыль (до нее в нашем «игрушечном» бизнесе пока далеко, идет инвестиционная стадия проекта), мы прекрасно осознаем социальную значимость нашего предприятия для муниципального района, где сегодня почти нет производств, а значит, и работы. Это особенно чувствительно для молодежи. Она уезжает учиться и уже не возвращается в родное село: не за чем. Мы создаем рабочие места, причем современные, требующие соответствующей квалификации, даем возможность молодым людям пригодиться в родных местах.

Это укладывается в повестку развития Дальнего Востока - привлекать инвестиции, развивать производства, создавать комфортные условия для жизни людей, чтобы у них был интерес жить и работать здесь. Поэтому мы в последнее время выстроили конструктивные отношения с органами власти, увидели для себя возможности получить поддержку наших инвестиционных планов.

В июне 2018 года наш проект был включен в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». А в июле прошлого года приказом Минпромторга России вошел в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Это очень важный и ответственный для нас момент. Статус приоритетного инвестиционного проекта дает компании право заключения договора аренды лесного участка без проведения аукциона. Таким образом у нашего инвестиционного проекта появляется гарантированная стабильная ресурсная основа, что позволяет нам не зависеть от покупного сырья и меняющихся цен на него. Мы можем с большей точностью просчитывать экономику предприятия, сосредоточиться на самом производстве и рынке сбыта.

В свою очередь, и мы гарантируем государству, предоставившему ресурсы, что инвестируем в общей сложности 500 млн рублей, из которых 120 млн рублей - в модернизацию и расширение фабрики деревянных игрушек, и доведем производство до порядка 40 тысяч игровых наборов в месяц, или почти 500 тысяч игрушек в год. Уже к июлю этого года будут созданы первые производственные площадки по этому приоритетному проекту. На втором этапе мы должны инвестировать 380 млн рублей в создание современного лесоперерабатывающего комплекса, который будет производить высококачественные пиломатериалы, перерабатывать древесные отходы в пеллеты.

Признаться, когда мы подавали документы на приоритетный инвестпроект, скептики нам говорили, что государству такие проекты не интересны. Но оказалось, что это не так. Из всех компаний Приморья, которые подавали заявку, только мы получили такой статус.

И сейчас перед нами стоит задача доказать, что государство сделало правильный выбор в нашем лице. И те обязательства, жесткий график инвестиций на четыре года, который мы подписали, выполнить. Важно оправдать доверие и стать примером для других предприятий, чтобы такие же инициативные люди, как и мы, увидели свои возможности в продвижении инвестиционных проектов.

Если немного вернуться назад, то можно вспомнить, что подобная практика уже существовала: предприятия под приоритетные инвестпроекты получали участки, только выполнять свои обязательства не спешили, ни один проект не был толком реализован. Государство брало паузу в этом вопросе, а сегодня эта практика возобновляется, только контроль за исполнением обязательств очень жесткий - это проверки, работа под камеру видеонаблюдения и так далее. Мы к этому готовы.

Кстати, сегодня уже многие лесопромышленники региона, понимая, что государство меняет вектор развития лесной отрасли и готово стимулировать сектор деревообработки, планируют создание высокотехнологичных деревообрабатывающих производств. Если у нас получилось сделать деревянную игрушку, то у других получится производить пиломатериалы, паркет, мебель... Вместе, создавая проиaзводства, мы сможем изменить жизнь в нашем регионе к лучшему.

Изменения климата

Развитие «Эко Тойс» в рамках инвестиционного проекта начиналось в 2018 году. На IV Восточном экономическом форуме наша компания и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подписали инвестиционное соглашение о взаимодействии при реализации проекта. По существу, мы таким образом получили, скажем так, дополнительный административный ресурс. На каждом этапе своего развития наша компания чувствует поддержку со стороны федеральной и краевой власти. Имея статус приоритетного инвестпроекта, нам проще взаимодействовать с органами власти, оперативно решать возникающие вопросы. Помимо Минвостокразвития, мы взаимодействуем с правительством Приморского края, видим внимательное к нам отношение со стороны специалистов краевого Министерства лесного хозяйства и охраны животного мира. Также мы получаем поддержку по линии Министерства промышленности и торговли РФ, Центра поддержки экспорта Приморского края.

Как инвестору, мне крайне важен инвестиционный климат. Сегодня я вижу новое поколение людей во власти, которые хотят многое изменить в лучшую сторону. Некоторые мои коллеги недоумевают: «Ты веришь власти? Ты сейчас вложишь свои 500 млн рублей в производство, а завтра у тебя все заберут». А я реально намерен их вложить! Потому что мы уверены в завтрашнем дне, мы верим государству, которое сегодня говорит бизнесу - инвестируйте в лесопереработку, и мы вам поможем. Но создавайте рабочие места, платите людям, чтобы они оставались в регионе.

Наш инвестпроект предполагает, что в течение 10 лет компания должна заплатить в бюджеты всех уровней порядка 1,2 млрд рублей налогов. Я сам боюсь этой цифры. Но для компании такие серьезные цели - это стимул больше зарабатывать. И мы обязательно достигнем этих показателей, если будет нормальный бизнес-климат. А если будем зарабатывать сами и давать возможность зарабатывать людям, то и условия жизни на территории станут лучше.

Умелые руки и светлые головы

Сегодня в «Эко Тойс» работает около 120 человек. Специальности - от лесозаготовителя до дизайнера. В рамках инвестпроекта количество работников должно увеличиться почти вдвое. И мы рассчитываем, что подавляющее большинство новых сотрудников будут жителями Чугуевского района. Талантливые, трудолюбивые люди у нас есть. Более того, мы хотим привлечь на работу молодежь, отучившуюся во Владивостоке, дав людям возможность работать по специальности и за хорошую зарплату.

Текучки в нашей компании практически нет. Мы долго присматриваемся к человеку и, как правило, попадаем в цель. Мы не стремимся взять полностью готового специалиста, а, скорее, даем ему некий аванс доверия и свободу, чтобы он мог по максимуму проявить себя. Я убежден, что целеустремленность, желание учиться, уверенность в себе компенсируют недостаток опыта. Но самое главное - это честность, порядочность - и в личных отношениях, и на работе.

При этом, конечно, присматриваемся, что кандидату ближе по духу. Если производство, зачем ему дизайн игрушек? Если он организатор, значит должен работать с властью, с коллективом. Тогда он сам воспринимает работу с большим удовольствием. И большую принесет пользу общему делу.

ВАЖНО

- Главная мотивация - это дети, семья. Вообще, понимание того, что за мной семья, очень побуждает меня к действию. Но и отдых для меня - это возможность быть рядом с моими родными. У меня двое детей - 5 лет и 1,5 года. И я стараюсь проводить с ними максимум времени - и дома, и в путешествиях. Кстати, моя мечта - совершить кругосветное путешествие под парусом. Сбудется она когда-то или нет, не знаю, но мечта живет. У меня есть опыт хождения под парусом, есть свидетельство капитана маломерного судна. Живу и работаю в лесном районе, но море очень люблю. И романтику путешествий, каким бы взрослым я ни становился.

На верхнем фото: Основатель «Эко Тойс» Евгений Корж реализовал в Приморье уникальный бизнес-проект, потеснив на мировом рынке китайцев.

Фото из архива

Дмитрий КОЖЕВНИКОВ, Лариса ЛАРИНА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток