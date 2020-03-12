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Свежая и сушеная продукция из Узбекистана будет поступать в Приморье
12 Марта 2020, 09:37 | Приморье
Меморандум о взаимопонимании подписал Приморский край с ведущим экспортером продукции Узбекистана
Регулярные поставки овощей и фруктов из Узбекистана в торговые сети Приморья, возможности транспортного сообщения между территориями обсудили в Ташкенте 4-7 марта. Меморандум о взаимопонимании по всем достигнутым договоренностям подписали заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков и руководство холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг».
Российскую делегацию принял в Ташкенте министр транспорта Эльер Ганиев и заместитель министра инвестиций и внешней торговли Фуркат Рахимов.
За время рабочей поездки делегация Приморья встретилась с предпринимателями страны, экспортерами овощей и фруктов. Стороны обсудили вопросы поставок как свежей, так и сушеной продукции из Узбекистана в регион. Представители региона осмотрели производственную базу, хранилища и логистические центры Ташкентской области.
Зампредседателя Правительства Приморья отметил, что за время поездки удалось достигнуть договоренностей по ряду вопросов.
«Встречались с большим количеством сельхозпроизводителей продукции, традиционной для Узбекистана. Для тех представителей бизнеса, торговых сетей Приморья, которые приняли участие в поездке, смогли обсудить прямые поставки. Также планируем проводить совместные экспозиции на территории Владивостока и Ташкента – продуктов, которые мы готовы экспортировать в Узбекистан, и товаров, которые они планируют поставлять нам. Первое такое мероприятие в столице Дальнего Востока состоится уже в этом году», – добавил он.
Совместно с министерством транспорта Узбекистана обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей с помощью развития транспортных и логистических связей.
«В ходе встречи обменялись мнениями об организации регулярных грузовых перевозках железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом. Обсудили и увеличение количества регулярных авиарейсов по пассажирскому направлению. Сотрудничество в сфере туризма также имеет большой потенциал. Поэтому для дальнейшей работы и взаимодействия по всем этим направлениям было принято решение о создании специальной рабочей группы для достижения результатов», – рассказал вице-премьер Приморья Константин Шестаков.
По итогам переговоров с руководством ассоциации «Узбекозиковкатхолдинг», крупной компании, специализирующейся на экспорте фруктов и овощей, был подписан Меморандум о взаимопонимании, который и закрепил достигнутые договоренности.
Напомним, делегация Приморья в составе представителей регионального министерства промышленности и торговли, агентства международного сотрудничества, а также предпринимателей во главе с заместителем председателя Правительства региона Константином Шестаковым посетила Ташкент в рамках планомерной работы по поиску новых партнеров на рынке продовольственных товаров.
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Теги: фрукты узбекистан овощи
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