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В Приморье 50% услуг в парикмахерской, ремонтно-строительной, образовательной и других сферах услуг оказываются нелегально

12 Марта 2020, 08:40 | Приморье
Дополнительные меры поддержки для нерезидентов Свободного порта Владивосток предусмотрят в Приморье
 
На территориях, не вошедших в зону Свободного порта Владивосток, для инвесторов предусмотрят краевые меры поддержки. Об этом заявил Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с предпринимателями Арсеньевского городского округа в среду, 11 марта.
 
Поскольку на Арсеньев не распространяется режим Свободного порта Владивосток, местных предпринимателей интересовал вопрос, могут ли они рассчитывать на альтернативные меры поддержки.
 
Олег Кожемяко подчеркнул, что все налоговые льготы, предусмотренные СПВ – налог на прибыль, землю, имущество, – краевые.
 
«Мы готовы создавать такие же условия и для нерезидентов Свободного порта, если в моногородах будут открываться новые производства. Нужно проработать список инвесторов вместе с главой города. Наши экономисты подготовят такую программу, в мае она будет опубликована», – обозначил Губернатор.
 
Также на встрече поднимался вопрос незаконного предпринимательства.
 
«Сейчас, по предварительной оценке, почти 50% услуг в парикмахерской, ремонтно-строительной, образовательной сферах, фотосъемке, проведения праздников оказываются нелегально. Мы платим налоги и “за” добросовестную конкуренцию», – отметила заместитель председателя совета предпринимателей Арсеньева Юлия Мищенко.
 
Чтобы вывести недобросовестных предпринимателей из тени, предлагается включить Приморский край в число регионов, реализующих проект самозанятых, и увеличить штрафы за нелегальный бизнес. Также одной из эффективных мер в этом направлении, по мнению Олега Кожемяко, станет создание совета по защите прав предпринимателей с участием местных властей, представителей бизнес-сообщества и правоохранительных органов.
 
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
 

 

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Теги: бизнес  кожемяко  налоги 



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