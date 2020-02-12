Квадратом по точкам

Жители Владивостока вышли на митинги протеста против проектов строительства новых домов на БАМе и Океанском проспекте, являющихся типичным образцом точечной застройки в ее худшем варианте

Пора мирных акций по точечной застройке во Владивостоке завершается - отношения между застройщиками, отстаивающими свое право строить новые высотные дома, и горожанами, отстаивающими право на безопасную и комфортную среду, резко накаляются. Отсутствие последовательной политики краевой и городской власти, судов, арбитража и прокуратуры в отношении внедрения в уже сложившуюся застройку новых объектов, подрывает веру жителей дальневосточной столицы в справедливые решения. А они должны быть. Иначе Владивосток и дальше продолжит стремительно опускаться на дно рейтинга российских городов по уровню качества жизни.

Для «бамовцев», проживающих на улицах Шошина и Карбышева, начало строительства в минувшем декабре большого 2-секционного 25-этажного дома с трехэтажным стилобатом, в котором будет около 600 квартир, оказалось серьезной неприятностью.

Состоявшийся в минувшую субботу митинг напротив въезда на стройку показал, что среди собравшихся местных жителей ее сторонников нет, поскольку она снизит комфортность проживания на этой территории и еще больше обострит ее проблемы.

До полиции не дошло

С этим невозможно не согласиться. Имеющаяся здесь школа №53 перегружена. Здесь организовано по шесть начальных классов, в которых не по 25, а по 30 и более учеников. Также единственным здесь уже около 40 лет является и муниципальный детский сад «Березка», куда, естественно, не могут попасть дети многих желающих. Строительства еще одной школы и садика в этом районе не предвидится. Заставленные автомобилями внутриквартальные проезды здесь на большом протяжении одновременно являются и пешеходными путями – тротуаров не хватает, и ходить просто небезопасно. Недостаточно автостоянок и парковок. Поэтому машины стоят всюду, где удается приткнуться. Верхние этажи жилых зданий часто остаются без воды из-за слабого напора. Большие участки территории неблагоустроенны, у многих домов фактически отсутствуют детские и спортивные площадки.

Основному фонду жилья здесь около 40 лет, за исключением нескольких домов, появившихся в последние десять лет, – это дом на ул. Шошина, 19в, построенный МЧС, и дома №22-22а на ул. Карбышева – это осуществленная часть проекта задуманного еще обанкротившимся застройщиком «Южного квартала». То есть, само по себе это строительство предполагалось продолжать и дальше. Участок под планировавшееся в дальнейшем строительство был выкуплен ООО «СЗ «Регион», являющимся дочерней компанией ООО «Жилкапинвест», известного по довольно успешному строительству нового жилья на юго-востоке большого 71-го микрорайона Владивостока.









Для «бамовцев», проживающих на улицах Шошина и Карбышева, начало строительства 25-этажного дома оказалось неприятным подарком к Новому году.

Митинг проходил очень напряженно. Застройщик обвинялся в подмене проекта, в безграмотном проектировании нового строительства, в фальсификации паспорта объекта, в неуплате арендных платежей, в игнорировании прав «бамовцев» на лучшую жизнь.

Представителя управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока Дениса ТРИФОНОВА собравшиеся около 50-60 человек выслушали довольно спокойно, потребовав от него только расширения дорог внутри микрорайона и отзыва разрешения на строительство 600-квартирного дома. Спокойно восприняли и то, что, оказывается, это управление к развитию дорог города отношения не имеет, а отозвать разрешение не может по той причине, что не к чему придраться – все как бы по закону, и претензий к проекту и застройщику нет – экспертиза доказала состоятельность строительства. И посоветовал обо всем, что людей волнует, спросить и выслушать представителя компании застройщика.

До полиции не дошло

Разговор местных жителей с руководителем подразделения ООО «Жилкапинвест» во Владивостоке Александром ФОКИНЫМ был эмоциональным, и временами казалось, что активно поучаствовать в митинге вот-вот найдется причина и наряду полиции, который на всякий случай подтянулся сюда к его началу и добросовестно, как и другие, мерз и пытался укрываться от ветра.

Люди отказывались поверить, что все вопросы подготовки к строительству застройщиком решены, и оно ведется на законных основаниях. Их уверяли, что согласования есть, проект прошел экспертизу, корректировки к проекту – согласовываются, предусмотрен ряд мероприятий, которые решат ряд наболевших проблем для жителей близлежащих домов. Если есть сомнения в проекте, то можно специально собраться и поговорить по нему, можно обращаться в прокуратуру, надзорные органы, в городскую администрацию, и получить ответ, что у них нет никаких оснований препятствовать этому строительству.

Однако никто представителю застройщика не верил. Его уличали в многочисленных нарушениях. Все собравшиеся были уверены, что он их обманывает в том, что все будет хорошо, когда дом будет построен, и, наоборот, жить в этом микрорайоне станет хуже. Депутат от КПРФ Артем САМСОНОВ вселял уверенность в митингующих «бамовцев», что надо бороться за свои права, и тогда, конечно, можно добиться цели, как это было в случае со сносом уже построенной 7-этажной коробки жилого дома в центре города вблизи исторического дома, который прославила американка Элеонора ПРЕЙ.

В оглашенной резолюции митинга сказано, что собравшиеся обращаются к администрации Владивостока с тем, чтобы было принято решение об отзыве у компании-застройщика разрешения на строительство ненавистного бамовцам строящегося на земельном участке с кадастровым номером 25:28:040006:16121 дома.

Во имя чего?

Попытавшемуся выступить с «последним словом» Александру Фокину митинг отказал в его просьбе. И стал расходиться. Поэтому «последнее слово» от застройщика эксклюзивно досталось газетей «Золотой Рог».

«Мы сегодня зря потеряли два часа времени. Все, что сделано нами и администрацией города здесь – это во имя того, чтобы на территории неустроенного пустыря появился современный жилой дом с детскими и спортивными площадками, которые будут доступны и жителям окружающих домов. Каждый новый дом улучшает лицо нашего города. Я понимаю, что всегда есть недовольные, которые привыкли к тишине, и им претят перемены. Но мы здесь все сделали по правилам, по нормам, и эту стройку запретить невозможно. У нас нет нарушений. Мы можем прислушиваться к пожеланиям жильцов и идти им в чем-то навстречу, но отказаться от своего дела мы не можем, потому что это – жизнь. И в прошлом, когда город строился микрорайонами, тоже были проблемы, и жители тоже жаловались. Но стройка двигалась, и именно поэтому Владивосток вырос таким, каков он сегодня есть», - сказал руководитель строительства.

Проект, «угрожающий жизни»

Почти одновременно с акцией на БАМе протестный митинг против строительства 25-этажного дома с высокой стилобатной частью состоялся в районе «Дальпресса». Этот объект, по адресу Океанский проспект, 85а, компания с вьетнамскими корнями ООО «Порто-Франко 70» пыталась начать строить еще в 2017 году и закончить в 2021 году.









Однако протесты жителей и принципиально отрицательная позиция в отношении этого проекта администрации города, не выдававшей разрешения на строительство этой высотки, сдержали компанию от начала строительных работ. До сих пор она ограничилась лишь устройством забора вокруг площадки, который прервал здесь автомобильное движение по внутриквартальному проезду, и сегодня заезд спецтранспорта к некоторым из домов оказался ограничен. И хотя затем было решение краевого суда – открыть проезд, застройщик его не выполнил.

В прошлом году Арбитражный суд Дальневосточного округа в споре жильцов и администрации города с застройщиком встал на защиту компании и потребовал выдать ей разрешение на строительство. Однако разрешение выдано так и не было, поскольку по требованиям и просьбам общественных организаций и жильцов администрацией города была начата работа по переводу спорного участка из зоны многоэтажной застройки Ж-4 в зону рекреации, в которой строительство многоэтажного дома невозможно.

В конце января стало известно, что комиссия, работающая над проектом очередных изменений генплана и Правил землепользования и застройки городского округа Владивосток, отклонила перевод нескольких участков в зону рекреации. В том числе и того, где компания «Порто-Франко» все-таки надеется построить новый высотный дом.

Эта новая опасность и вывела жильцов на очередной митинг протеста, который в очередной раз потребовал принять окончательное решение о запрете строительства этого здания.

Эксперименты грозят катастрофой

Участник митинга Александр ЛУКАШЕНКО, в прошлом работавший заместителем начальника «Главвладивостокстроя», отметил, что ранее не называлась такая существенная причина, как недостаточность обычной строительной экспертизы проекта для выдачи разрешения на данное строительство. Здесь к ее заключению должно быть еще и научно-техническое заключение, поскольку 12-этажки Корейской слободы строились как экспериментальные, а новый объект планируется построить буквально рядом с ними. Но такого заключения у компании-застройщика нет.









И еще его, как жильца дома, вплотную к которому предполагается построить 25-этажку, волнует, что она может просто развалиться из-за нового строительства и погубить жильцов дома на Океанском проспекте, 85. Устройство стилобата по проекту предполагается ниже уровня фундамента существующего дома, и это может оказаться фатальным. Зданию около 50 лет, и необходимо обследовать состояние его железных стыков. Известен случай, когда на одном из домов микрорайона стыки экрана лоджии не выдержали, и он обрушился. Впоследствии это привело к гибели жильца, вышедшего на лоджию и оступившегося.

Александр Александрович сказал, что для экспериментального дома могут оказаться губительны и вибрации от производства строительных работ и постоянного движения рядом с ним большегрузных машин и тяжелой строительной техники.

По мнениям жителей ближайших домов, строительство 25-этажного дома однозначно должно быть запрещено.

На верхнем фото: Терпению горожан приходит конец.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



