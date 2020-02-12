Бизнес готовы носить на руках. В налоговую…

В мэрии Владивостока состоялась встреча представителей малого и среднего бизнеса с представителями власти и контролирующих органов

Мероприятие было посвящено созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в Приморье. Глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК уверен, что развитие предпринимательства имеет большое значение для города.

«От успеха вашей работы зависит появление новых рабочих мест, дополнительных налоговых поступлений, повышение качества услуг, а в итоге – повышение уровня жизни всех горожан. Мы со своей стороны готовы делать все возможное, чтобы поддержать это развитие. Однако диалог власти и бизнеса всегда был непростым. Но именно для того, чтобы находить совместные решение проблем, мы и собираемся на такие встречи», – отметил глава Владивостока.

Встреча была разделена на два блока. В ходе первого предпринимателям рассказали об условиях получения господдержки для бизнеса в регионе, а также о проделанной работе по упрощению процедур получения разрешений на строительство и технических присоединений к сетям.

Деньги к деньгам

Для начинающих предпринимателей очень важна возможность поручительства, ведь не всегда банки и микрокредитные компании согласны выдать заем на нужды бизнеса. О предоставлении поручительства для получения кредитов рассказали на встрече. «Объем поддержки вырос в пять раз за прошедшие четыре года, - поделилась исполнительный директор НО «Гарантийный фонд Приморского края» Ксения ПЛЕТЦЕР. - Наш Фонд является крупнейшим на Дальнем Востоке по объему оказываемой поддержки и вторым по эффективности в стране. По итогам 2019 года было предоставлено поручительств на сумму более 1,6 миллиарда рублей. Нам есть чем гордиться, ведь за последний год наше поручительство стало в два раза дешевле, средневзвешенная ставка комиссионного вознаграждения на 1 января 2020 года составляет 0,8%. У нас пока нет официальных данных, но это одно из самых дешевых поручительств в стране».

Много разговоров было и об улучшении инвестиционного климата региона. Директор АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» Игорь ТРОФИМОВ рассказал о возможностях сотрудничества для бизнесменов: «В планах на 2020 год: проведение семинаров для бизнеса по государственно-частному партнерству и концессиям. Мы надеемся на интерес со стороны бизнеса и потребителей».

Вы нам только шепните…

Предпринимателей интересовали вопросы юридической защиты. «Помните, что вы имеете право пригласить уполномоченного, как независимую сторону, для участия в вашей проверке, - разъяснила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина ШЕМИЛИНА. - Это даст вам дополнительные гарантии соблюдения всех ваших прав и действующего законодательства при осуществлении подобных мероприятий.

Сейчас мы ведем активную работу по объему предпринимателей, связанных с мусорной реформой. 11 февраля мы проведем видео-

конференцию со всеми муниципалитетами по этой теме. Если у вас есть какие-то вопросы к региональным операторам, то можете отправить их нам. Также, нам необходимо прийти к консолидированному мнению между бизнес-сообществами и всеми структурами по реализации движения грузового транспорта на территории муниципалитетов. Будем работать над всеми обращениями, которые будут поступать в наш адрес».

Она напомнила предпринимателям, что на всех ресурсах активно размещаются новости, связанные с законодательством в сфере предпринимательства, и призвала хотя бы раз в неделю заглядывать туда.

От ЕНВД до УСН

«Главным вопросом на 2020 год остается переход с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения, - отметила главный государственный налоговый инспектор отдела валютного контроля Управления ФНС по Приморскому краю Яна ГУЖВИНСКАЯ. - Индивидуальные предприниматели могут перейти на патентную систему налогообложения. Выбор системы очень важен, поэтому стоит подумать о нем заблаговременно». Яна Гужвинская уточнила, что ФНС открыта для обращений, поэтому стоит обращаться к ним, если возникают вопросы.

Вопросы недвижимости волнуют всех

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Приморскому краю Наталья СОПОВА рассказала участникам встречи об упрощении процедуры государственной регистрации прав собственности. «В рамках создания благоприятного инвестиционного климата на территории всего Приморского края, главная задача – организация работы с поставщиками документов, указанных в управлении Росреестра, - объяснила эксперт. - К нам поступают документы, которые готовятся кредитными учреждениями, нотариусами, кадастровыми инженерами и многими другими. От качества документов зависит в последующем качество услуги регистрации права или кадастрового учета. Если в документах будут ошибки, неточности или неверные сведения, то придется приостановить осуществление услуги. Чтобы этого не происходило, мы стараемся ставить задачу взаимодействия со всеми вышестоящими органами и регулярно проводим тематические встречи. С МФЦ на территории всего края у нас налажены взаимоотношения, мы регулярно проводим обучение, анализируем ошибки специалистов, чтобы работа становилась все качественнее. За 2019 год Управлением Росреестра было проработано почти 200 тысяч заявлений. Мы прилагали все усилия, чтобы каждый заявитель мог получить свои документы в кратчайшие сроки». Также, Наталья Сопова напомнила, что каждая среда с 15 до 16 часов – приемное время для предпринимателей.

Для упрощения процедуры постановки земельного участка на государственный кадастровый учет регулярно проводятся обучение и консультации. «Кадастровая палата ведет тесное сотрудничество с кадастровыми инженерами. Каждый четверг – день консультаций кадастровых инженеров с компетентными органами, и день приема предпринимателей. Приоритетным проектом на территории Приморского края является сотрудничество по вопросам многоквартирных жилых домов. Так же, как и Росреестр, мы работаем с инженерами для уменьшения количества ошибок, допускаемых при подготовке технической документации. На практике это помогает решить ряд проблем, если объекты были введены, но не поставлены на кадастровый учет», - пояснил заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю Артем МЕЗЕНИН.

Открытый диалог

Во время второго блока предприниматели смогли задать вопросы руководителям министерств краевого Правительства и управлений администрации Владивостока, а также представителям институтов развития бизнеса. Предпринимателей волновали кадровые вопросы, меры финансовой поддержки и особенности инвестиционного климата края. Некоторых участников встречи сразу же записывали на прием к компетентному специалисту, который может взять вопрос под личный контроль.

Организаторы встречи уверены, что формат открытого диалога помогает развитию взаимодействия между властью и бизнесом, а предложения предпринимателей - совершенствовать деятельность исполнительной власти. «Повестку сегодняшней встречи мы формировали на основании запросов предпринимателей, - объяснил заместитель председателя правительства Приморского края Константин ШЕСТАКОВ. - За минувший год проделана большая работа по улучшению условий для ведения бизнеса в крае, и нам важно, чтобы предприниматели знали о тех возможностях, которые сейчас предлагает государство для развития предпринимательского сектора, и пользовались ими. Это и новые госуслуги, и меры поддержки: льготные займы, программы модернизации производственных предприятий, поддержка экспортеров». Именно поэтому такие встречи будут проходить во всех муниципалитетах Приморского края регулярно.

На фото: Глава Владивостока Олег Гуменюк - предпринимателям: «От успеха вашей работы зависит появление новых рабочих мест, дополнительных налоговых поступлений, повышение качества услуг, а в итоге - повышение уровня жизни всех горожан. Мы со своей стороны готовы делать все возможное, чтобы поддержать это развитие. Однако диалог власти и бизнеса всегда был непростым. Но именно для того, чтобы находить совместные решение проблем, мы и собираемся на такие встречи».

Фото автора

Диана БЕЛАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

КРОМЕ ТОГО

Вы работайте - ток будет!

О мерах по улучшению условий подключения к электросетям на встрече рассказал и.о. заместителя руководителя – начальник отдела газификации и энергоснабжения агентства газоснабжения и энергетики Приморского края Кирилл ЯКОВЛЕВ:

«В прошлом году, в рамках подготовки подключения к технологическим централизованным сетям, нами был разработан комплекс мероприятий, направленных на сокращение времени рассмотрения заявлений на подключение. Это размещение на сайтах органов местного самоуправления полного перечня ресурсоснабжающих организаций с ссылками на их сайты. Это наличие калькулятора ресурсоснабжающей организации, позволяющего рассчитать ориентировочную плату за подключение. Также, ряд ресурсоснабжающих организаций был подключен к региональному порталу услуг.

Главной задачей на 2020 год является актуализация схемы водоснабжения и водоотведения. В прошлом году мы начали эту работу на территории Приморского края, порядка 15 муниципальных образований актуализировали данную схему. Надеемся, что остальные последуют их примеру».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.