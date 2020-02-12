"Товарищи, ешьте борщ! Он сегодня такой вкусный!"

Корреспондент «Золотого Рога» попытался разобраться с тем, что происходит на овощном рынке региона

Дефицит овощей и стремительный рост цен на них - тема, ставшая лидером за последнюю пару недель в новостях практически всех региональных СМИ, а спустя какое-то время и на федеральных информационных ресурсах. Как поговаривают некоторые региональные представители этих самых «федеральных ресурсов», им пришлось изрядно потрудиться, доказывая московскому начальству, что овощная тема из далекого региона достойна определенного внимания. Спасибо волшебному слову «коронавирус».

Да и то, многие сюжеты про овощную катастрофу в далеком регионе вышли в выпусках, транслируемых на… Дальний Восток. Помогли коллеги, которые когда-то жили, учились или работали в регионе. А так бы Центр страны по-прежнему о нас дальневосточниках привычно кормился только замшелыми штампами: большие зарплаты, тигры на улицах и обязательная икра по утрам вприкуску с крабами. Но вернемся на нашу грешную дальневосточную землю.

Дорогие не наши овощи

Корреспондент «Золотого Рога» попытался разобраться с тем, что происходит на рынке. Итак, ритейлеры признают невозможность импортозамещения китайских овощей ни российскими, ни какими бы то ни было другими производителями.

На вопрос, почему в небольшом овощном киоске половина лотков пустые, а на огурцы установлена цена 430 р за кг, хотя тот товар, что представлен на полке, даже огурцами можно назвать с натяжкой, продавец АЙНУРА пояснила:

«Когда границу закрыли, остатки товара быстро разобрали. Однако наш киоск обслуживает все близко расположенные от нас дома. Пришлось заказывать поставку через Москву. Представляете, сколько стоит такая поставка? Кроме того, мы вынуждены брать то, что есть. Того качества, которое привозят. С кабачками и баклажанами вообще беда, их просто нет и взять неоткуда. Надеемся, ждем когда вновь будут поставки из Китая. Так как приморских производителей мы не интересуем, договориться с ними не возможно».

Отметим, на 5 февраля в этом киоске огурцы продавались по 430 за 1 кг, помидоры - от 250 до 280 руб. за кг. В отдаленных от столицы ДФО районах ситуация стала просто критической. Овощные прилавки магазинов пустуют до сих пор.

Владелица продуктового магазина, Хорольский район, Людмила ОНДРЮЩЕНКО:

«С тех пор, как закрылась граница, в нашем поселке с полок исчезли практически все овощи. Мы при всем желании не можем покупать продукцию по той цене, которую нам предлагают. Поставщики те же, цена - в тридорога. Почему? Сказать затрудняюсь. Но с нашей, пусть небольшой накруткой, люди просто не будут их покупать. Поэтому сейчас полки с овощами опустели, ждем пока все нормализуется. В поселки и деревни Хорольского района словно вернулись грустные 90-е».

В Хабаровске пик цен на овощи пришелся на прошлую неделю. Как рассказали представители ритейла, стоимость огурцов достигала 700 рублей за кг.

Товаровед ООО «Бигфуд» (г. Хабаровск) Лариса БОГДАНОВА объясняет ситуацию так:

«Огромную накрутку на овощи делают те магазины, которые не имеют своих местных поставщиков и в силу закрытия границы вынуждены вести продукцию из Москвы или из Узбекистана. Дорогая доставка определяет у них ценовую политику. Что касается нас, мы ищем товар, где подешевле. И находим. Каналы раскрывать не буду. Но могу сказать, что цены у нас выросли незначительно - на 50-100 рублей. А сейчас, когда ситуация с поставками из Китая определенно налаживается и идут фуры с товаром, все почти нормализовалось. Помидоры у нас продаются по цене 150 рублей за кило, огурцы - 160 рублей кило».

«У нас, как у производителей, отпускные цены остались на прежнем уровне. Цена на огурцы, оптовая стоимость которых - 180 рублей за килограмм, а в розницу - 220 рублей (в зависимости от сорта), вообще не меняется уже несколько лет. Высокую ценовую накрутку обеспечивает ритейл. Таким образом, в магазинах помидоры и огурцы продаются от 280 руб. за кг. Поэтому мы крайне внимательно подходим к сотрудничеству с торговыми сетями», - рассказала директор ООО «Дэм-Лазурное КСП» Наталья ДУБОВЦЕВА, - «На сегодняшний день наше предприятие осуществляет поставку овощей в Партизанск, Находку, Угловое и Владивосток (сеть супермаркетов «Тихоокеанский»), с остальными торговыми сетями мы не сотрудничаем. Там условия такие, что придется работать себе в убыток. Хотят получить все дешевле дешевого и «сливки снять» максимально».

«Борщевой набор» пока в доступе

На днях врио министра промышленности и торговли Приморья Сергей КАЛИТИН сообщил, что на оптово-розничной базе «Дружба» запасов овощей из «борщевого набора» достаточно, их хватит на два-три месяца: «Килограмм приморского картофеля здесь стоит 22-25 рублей, лук - 23-25 рублей, капуста - 25-28 рублей, морковь - 30-35 рублей, свекла - 23-25 рублей. Повышения этих цен в ближайшее время не ожидается».

Слова чиновника можно только проиллюстрировать цитатой из бессмертного фильма «Полосатый рейс»: «Товарищи, ешьте борщ! Он сегодня такой вкусный!».

Приморский фермер Евгений ВОРОНИН согласен с высоким чиновником:

«Могу сказать, что цена поднялась далеко не на все сельхозпродукты. На картофель цена не поднялась, на свеклу тоже, мы как отгружали со склада по 22-25 рублей, так и отгружаем. Цена на морковь поднялась на несколько рублей, но это сезонное явление, обычно в феврале-марте она всегда дорожает. Это связано с тем, что, некоторые производители уже в холодильник морковь перегружают, это ведёт к повышению стоимости хранения, соответственно повышается себестоимость и отпускная цена. Что касается томатов и огурцов, скажу однозначно: пока энергокомпании продают по коммерческим тарифам нашим тепличным комбинатам тепло, у нас не будет дешёвых овощей».

Кордоны на дорогах

Границы с Китаем для грузов Россия открыла со 2 февраля. Однако до сих пор в магазинах Владивостока овощи существенно не подешевели.

Предприниматель Сергей ЮРЧЕНКО уверен, что настоящие причины, мешающие снижению цен, - это перекрытые дороги южных китайских провинций, где фуры с товаром все еще заблокированы:

«Новые ограничения на поставки овощей в Россию, которые ввел Китай с февраля, вынуждают приостановить грузопоток до тех пор, пока не оформят документы по новому образцу. Ведь теперь овощи можно завозить только монопозициями: одна машина - одно наименование. Далеко не все фуры пустили к нам, а машины, которые уже заехали в Приморье, неделю простояли на границе. Насколько мне известно, к 6 февраля из 40 машин, которые везли овощи и фрукты, пересечь границу смогли только 16. Много товара испортилось, соответственно, себестоимость пригодного к продаже выросла в несколько раз. Кроме того, такие простои на границе выливаются в дополнительные расходы на бензин и зарплату водителю, который охраняет машину...».

Нетепличные условия

В 2019 году окончательно разорился крупнейший в Приморье тепличный комбинат ФГУП «Дальневосточное» (с. Суражевка). К 2018 г. больше 80% в себестоимости продукции занимала теплоэнергия. О прибыли не могло быть и речи. Тогда на производстве действовало 15 га зимних блочных теплиц, 596 га пашни, предприятие выпускало 4,5 тонн овощной продукции в год. В январе стало известно, что при содействии правительства края тепличное хозяйство возрождает новый инвестор. Правда, тепличные овощи всегда отличались, мягко говоря, повышенными ценами, но теперь и они кажутся благом.

Потребовалось около 50 млн рублей инвестиций, чтобы наладить производство продукции, восстановив несколько гектаров теплиц. В перспективе, руководство ООО «Гринхаус» планирует вывести предприятие на новый уровень развития: расширить ассортимент; увеличить объем продаж; добиться того, чтобы овощная продукция была доступна всем слоям населения.

Безусловно, объема местной продукции Приморью не хватает. Сейчас доля местных овощей на продовольственном рынке края составляет около 50%. Остальной объем преимущественно завозится из Китая, Сибири и других регионов России.

Наталья Дубовцева:

«Наш тепличный комбинат «Лазурный» производит в год 1600 тонн овощной продукции. Ушедшие с рынка тепличные комбинаты «Дальневосточное» и «Приморец» совместными усилиями поставляли на рынок не менее 9 тысяч тонн овощной продукции в год. Сейчас остались только мы и возрождающийся «ГринХаус». Сейчас совместно мы производим почти 2,8 тысячи тонн овощей в год. Но этого явно региону не хватает. Считаю, что необходимо развивать и поддерживать собственного производителя на Дальнем Востоке. Вместо этого, нам, поставщикам, задают вопросы о высоких ценах и пугают проверками и штрафами».

Сергей Калитин отмечал, что первая очередь нового тепличного комбината, который строится сегодня, будет запущена в текущем, 2020 году: «Мощность предприятия на первом этапе составит 7,5 тысяч тонн овощей в год».

Отметим, крупные торговые сети в Приморье комментировать ситуацию отказались.

Анна МАЦОВСКАЯ.

КСТАТИ

«Цены увеличивать не рекомендуется»

Руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Елена РОМАШКО 6 февраля пояснила:

«Как известно, из-за угрозы распространения коронавируса граница с КНР сейчас закрыта. С 14 февраля с Китаем прекращается авиа сообщение. Правительством РФ выпущено распоряжение о закрытии границы без окончательной даты на неопределенный срок. Будут, конечно, открыты отдельные транспортные коридоры, но итоговой информации сейчас еще нет. Ввоз сельскохозяйственных товаров из Китая сейчас существенно ограничен. На этом фоне, на правительственном уровне и на уровне краевой администрации комиссии и штабы по регулированию цен на рынке сельхозпродукции и на рынке лекарств розничным сетям не рекомендуют увеличивать цены. В дальнейшем будут проведены проверки, на основании которых, при выявлении несоразмерно завышенных цен, будут применены штрафные санкции».

На фото: Комментарии, как говорится, излишни…

Фото автора

Газета «Золотой Рог», Владивосток.