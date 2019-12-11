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Кризис застолью не помеха
Во сколько обойдется встреча 2020 года, и стоит ли бояться спекуляций на ценах
В Новый год россияне готовы потратить на алкоголь 3,7 тыс. рублей, показал опрос потребителей. Это чуть больше трети от общего объема трат на праздничный стол, который оценивается в 10 тыс. рублей. Ежегодные подсчеты стоимости новогоднего набора сомнительны, считают эксперты: они зачастую не учитывают сезонных особенностей, ситуации на рынке и законодательных нововведений.
Однако по оливье и селедке под шубой всё же можно делать определенные выводы - что это за выводы, подорожает ли алкоголь и другие продукты и почему, разбирались «Известия».
Россияне планируют потратить около 3,7 тыс. рублей на алкоголь для новогоднего стола, рассказали «Известиям» в глобальной компании-измерителе Nielsen. Аналитики провели исследование о предстоящем праздновании Нового года с участием тысячи человек. 84% опрошенных намерены затариться игристыми винами и шампанским. На втором месте по популярности оказалось вино (59% респондентов), на третьем - водка (40%).
Делать прогнозы о том, вырастут ли цены на алкогольные напитки в преддверии праздника, в компании не стали. В прошлом году они остались на том же уровне, что и в 2017-м: игристое вино в среднем стоило 275 рублей за бутылку, а импортный коньяк - 2338 рублей. Продажи в предновогоднюю неделю выросли - на 13% и 12% для игристого вина и коньяка соответственно.
Сезонных скачков цен на алкоголь, в том числе в предновогодний период, не бывает, говорит глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим ДРОБИЗ. Не будет ни повышения цен, ни резкого снижения, хотя ритейлеры не обойдут стороной спецакции.
Дешевле не будет
Ранее советник Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Дарья МОРОЗКИНА заявляла, что цена на шампанское ближе к Новому году может снизиться на 30%.
И это тоже миф, подчеркивает Вадим Дробиз. «Глобальных скидок на алкоголь не будет. Я не могу сказать, что алкоголь продается на пике альтруизма - розница делает наценки минимум в 30%, но ужиматься всё равно особо некуда, - сказал специалист. - С алкоголем всё сложнее из-за особого регулирования, в частности, минимальных розничных цен».
Все изменения цен связаны исключительно с государственной политикой - в первую очередь в части акцизов, объясняет Вадим Дробиз. По его словам, покупатели ощутят резкое повышение акцизов на российское вино и игристые вина, но не раньше февраля 2020 года. «Пока еще достаточно много продукции со старым акцизом, - говорит он. - У производителей водки тоже повышается ставка акцизов с 1 января, так они с сентября начали производить впрок, чтобы в первые дни нового года, когда спрос еще велик, продавать больше - им невыгодно резко поднимать цену в рознице».
В ближайшее время, накануне новогодних праздников, правительством будут установлены минимальные цены на алкоголь, напомнил «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел СИГАЛ. Планировалось, что стоимость бутылки водки 0,5 л вырастет с 215 до 230 рублей, бутылки отечественного коньяка 0,5 л - с 388 до 433 рублей.
Расчет средних трат на алкоголь для новогоднего стола - бессмысленное занятие, уверен Вадим Дробиз: «Цифра в 3,7 тыс. рублей - ни о чем». Зачастую стоимость новогоднего стола определяется без учета количества гостей - одно дело алкоголь на 3,7 тыс. рублей для пары, и совсем другое, если на эту сумму закупились для компании в 10 человек.
«Человек с зарплатой в 10 тыс. рублей и вовсе будет встречать Новый год с «боярышником» и спиртосодержащей жидкостью, водкой по 100 рублей и винным напитком за 80», - констатирует собеседник «Известий».
Траты на алкоголь составляют 35% от общей стоимости новогодней корзины продукции, объяснили в Nielsen. По результатам исследования компании, в целом россияне готовы потратить на еду и напитки порядка 10 тыс. рублей. В продуктовую корзину входят овощи и фрукты, свежее мясо, птица и рыба, мясные продукты, сыры. Спрос на них поднимается в предновогоднюю неделю, пик - 24–28 декабря.
Без оливье не праздник
По подсчетам IT-компании «Эвотор», средняя стоимость новогоднего ужина на одного россиянина составит 446 рублей. Это на 16% больше, чем год назад, заявили аналитики агентству РИА Новости. Под новогодним набором они понимают порцию салата оливье с вареной колбасой весом 150 г, столько же селедки под шубой, два бокала шампанского, два бутерброда - с красной икрой и семгой, по 50 г сырной и колбасной нарезки, а также три мандарина и яблоко.
В Москве он обойдется ровно на 100 рублей дороже, чем в Красноярске (539 рублей против 439), а в Санкт-Петербурге - на 204 рубля дешевле, чем на Чукотке (464 против 668). На Чукотке, как рассказали в «Эвоторе», новогодний ужин будет самым дорогим. А самый дешевый набор в 1,8 раза дешевле - 360 рублей, столько он будет стоить в Оренбургской области.
Ранее «Известия» подсчитали, что стоимость тазика салата оливье за год выросла на 4,6% и достигла 1,02 тыс. рублей. Селедка под шубой не показала такой резкой динамики, увеличившись в цене на 2,6%.
По данным Росстата, в 2014 году новогодний стол обошелся в 4,5 тыс. рублей. В 2015-м он резко вырос в цене - до 5,8 тыс., а еще год спустя подешевел на 200 рублей. В 2017 году набор новогодних продуктов стоил 6,1 тыс., а в прошлом году опять подорожал на те же 200 рублей. Данные опросов ВЦИОМ отличаются. Так, по результатам их исследований, встречая 2018-й, россияне в среднем потратили на праздничный стол 4 764 рубля, год спустя - 4 592 рубля.
На фото: Новогодний ажиотаж добрался до полок с крепкими напитками.
Фото из архива
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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