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Владивосток приказано вычищать
Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ накануне переезда аппарата полпреда президента во Владивосток потребовал очистить улицы столицы ДФО от незаконных торговых палаток и рекламы
«Город, с точки зрения всех названий, киосков, лоточков, табличек, находится в 90-х. Причем, в начале девяностых. Там и остался. Возьмите всю документацию нормативную, как это сделано в Москве, на думу вынесите предложения, примите решение, установите сроки, в течение которых это будет сделано. Приведите это все в нормативное состояние. Город надо вычистить. Если это столица, то она и должна выглядеть как столица - и по дорогам, и по всему», - сказал г-н Трутнев по итогам рабочего совещания во Владивостоке.
Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО объяснил существующее положение несогласованностью прошлого руководства города.
«Последние годы такая междоусобица между краем и городам привела к тому, что каждый подписывал свои решения, власть менялась, люди уходили, ответственности никакой. Действительно, несанкционированных объектов в городе очень много», - сказал глава региона.
Он подчеркнул, что реализацией поручения власти займутся в ближайшее время: «мы ваше (Трутнева – Прим. авт.) поручение оформим документально и начнем реализовывать».
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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