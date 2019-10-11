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Банкирам посоветовали войти в положение погорельцев
Меры поддержки для предпринимателей торгового центра «Максим» обсудили на рабочей встрече с представителями банков под руководством врио вице-губернатора Приморья Константина ШЕСТАКОВА. По его словам, главное - не допустить закрытия бизнесов.
В ходе встречи руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Елена РОМАШКО предложила представителям банков рассмотреть возможность отсрочки в индивидуальном порядке по каждому предпринимателю.
«Приморцы, чей бизнес пострадал при пожаре в ТЦ «Максим», должны получить отсрочку платежей по действующим кредитам», - сказала она.
Константин Шестаков обратил особое внимание на то, что предпринимателям необходимо уже сейчас информировать банки о невозможности оплаты очередного платежа по кредиту.
«Сейчас главное - не допустить, чтобы пострадали бизнесы, некоторые из которых - на грани закрытия», - заявил замглавы региона.
Представители трех банков - Сбербанк, ВТБ и АТБ - заявили о готовности проработать варианты отсрочки и отметили, что предпринимателей ТЦ «Максим» ожидают также специальные продукты кредитования.
Константин Шестаков напомнил, что администрация края при поддержке губернатора Олега Кожемяко проработала вопрос по выдаче кредита под 1% через краевую Микрофинансовую организацию для пострадавших предпринимателей. Для этого нужно обращаться в Центр «Мой бизнес» по адресу: Владивосток, улица Тигровая, 7.
Кроме того, совместно с аппаратом Уполномоченного, администрация Приморья проводит прием предпринимателей ТЦ «Максим» на площадке Центра «Мой бизнес». В работе принимают участие общественные помощники аппарата, юристы и эксперты. По всем вопросам можно обратиться и по телефону горячей линии бизнес-омбудсмена: 8 (423) 241-20-01.
Фото РИА Новости
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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