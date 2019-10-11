"Форум я бы сравнил с банкетом…"

Бизнес и экспертное сообщество продолжает обсуждать и оценивать итоги пятого, юбилейного, ВЭФ

Сегодня в «Золотом Роге» очередная часть мнений и отзывов приморских бизнесменов об итогах работы ВЭФ-2019, который прошел во Владивостоке в сентябре, но отголоски этого события в виде наблюдений и оценок еще далеки от затухания.

Директор Азиатско-Тихоокеанского Института миграционных процессов (г. Владивосток), ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук. Юрий АВДЕЕВ:





- 8,5 тысяч участников пятого, юбилейного, ВЭФа говорит о возрастающем интересе к данному мероприятию. Собственными глазами увидели Владивосток, остров Русский, Университет, Дальневосточную улицу, пересекались так или иначе с жителями. Вернувшись домой, будут рассказывать о своих впечатлениях, и о нас узнают десятки и сотни тысяч людей в АТР. То есть, на протяжении пяти лет идет формирование площадки коммуникаций России со странами Востока: реальное воплощение предназначения нашего города, названого первооткрывателями «Владеть Востоком». Едут первые лица государств, политики, представители бизнеса и финансов, все это - свидетельство того, что нам доверяют, к нам прислушиваются. И важно не обмануть это доверие, не превратить историческую миссию в банальную тусовку.

Эти опасения не беспочвенны. Пятилетний юбилей, разумеется, здорово, но никто не обратил внимания на более значимую дату: 380 лет выхода русских к Тихому океану, откуда начиналось освоение Камчатки и Чукотки, Аляски и Калифорнии (задолго до американцев!).

Самые важные и принципиальные решения принимались здесь, на месте, благодаря инициативе и смелости первопроходцев (В. БЕРИНГ, Г. НЕВЕЛЬСКОЙ, Н. МУРАВЬЕВ-

АМУРСКИЙ), в этом ключ и успехи освоения Дальнего Востока. Сегодня спор о цифрах: на 1,5 или на 3 процента прибавила экономика региона, не забывая о миллиардных бюджетных вливаниях. Но какие постановления и льготные режимы смогут повторить достигнутый уровень автомобилизации Дальнего Востока, когда за считанные годы он возрос более чем на 700 процентов, и не благодаря, а вопреки решениям федеральных властей. Вот пример прорывного решения!

Подобного прорыва ожидал Президент в представленном проекте Национальной программы развития Дальнего Востока, который обсуждался в эти дни на заседании президиума Госсовета. И именно об этом надеялись услышать участники Форума. Во всяком случае, все предыдущие встречи иностранцы мягко и деликатно намекали: скажите, чего вы сами хотите. К сожалению, пока документ «не состоялся», на доработку глава государства дал еще 2,5 месяца. Но ясно одно, принципиально курс экспортной сырьевой специализации региона не изменится, разве что резко возрастет поток угля, - завалили Находку, теперь давайте еще и Зарубино. Работы и пыли будет много, а доходов и людей – меньше. Вот такой прорыв в перспективе. Или это и есть выход из тревожной «красной» зоны?

Председатель совета директоров ГК «Эскадра» Борис ПОЗДНЯКОВ:





- ВЭФ - это проект, в первую очередь, политический. Форум был создан с целью демонстрации независимости Российской Федерации от Европы. Эта площадка наглядно подчеркивает наш менталитет, который не приемлет оценку людей по национальному признаку. На ВЭФ встречаются политики и крупные бизнесмены разных стран. Это дополнительная возможность общаться, консолидировать мнения, решать конкретные задачи. Форум привлекает внимание к нашей стране, делает ее более открытой, повышает доверие.

Что касается малого и среднего предпринимательства, понятно, что присутствие условного владельца булочной на ВЭФ необязательно и малоэффективно. Однако отдачу для МСБ от проведения ВЭФ именно на нашей территории трудно переоценить. Бизнес зарабатывает на сопутствующих услугах - от транспорта до гостиниц и ресторанов. Ведь организация Форума требует огромных финансовых вливаний и задействования предпринимателей разного уровня.

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента ДВФУ, к. э. н. Максим КРИВЕЛЕВИЧ:





- Есть такое известное выражение: обещать - не значит жениться. Лозунги и обещания сами по себе не сделают жизнь лучше, а экономику здоровее. Для того, чтобы звучащие из года в год на ВЭФ декларации начали приносить пользу, они должны превратиться в тщательно проработанные нормативные акты, обязательные к исполнению Соглашения, тщательно выверенные бизнес-планы, учитывающие местную специфику. Без всего этого подписание любого количества меморандумов и деклараций превращается в сотрясение воздуха, не более. Слушать одно и то же я не считаю интересным. Достаточно было первого посещения, чтобы понять, что KPI эффективных менеджеров состоит не в том, чтобы реально развить Дальний Восток, а в том, чтобы непрерывно «развивать», путём утилизации максимального объема бюджетных средств. В России выигрывают те отрасли, которым «на руку» девальвация рубля. Рублёвая себестоимость при долларовой выручке - универсальный секрет успеха. Отрасли, ориентированные на внутренний спрос или находятся на грани выживания, или погрязли в долгах.

Восточный экономический форум я бы сравнил с банкетом, проводимым с размахом за наш, как налогоплательщиков, счет. Кто-то поднимает тосты за именинника и желает ему 1000 лет жизни, но по факту это лишь слова. Вы же не станете на банкете уточнять, каким образом будет реализовано ваше дожитие до 1000 лет, которое пожелал автор тоста. Просто улыбнётесь и поблагодарите за поздравления. То же справедливо и для ВЭФ.

На верхнем фото: Инвесторов в регионе, конечно, принимают. Но пока, в основном, из числа госкорпораций. Фото Марины БОЖКО

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Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.