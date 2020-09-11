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Специалисты проверили площадку НЗМУ в Находке и не нашли редких деревьев

11 Сентября 2020, 17:58 | Приморье

Контролирующие органы искали нарушения на участке под размещение НЗМУ, но найти так и не смогли

В заливе Находка на территории ТОР «Нефтехимический» в районе Козьмино расположен земельный участок, на котором ведутся работы по приведению площадок будущего завода минеральных удобрений к проектным отметкам.

На площадке, где планируется создать суперсовременное производство - Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ), - пока еще ведутся только подготовительные работы. И начало этих работ согласовано надлежащим образом.

В частности, есть заключение, что на выбранном участке нет редких и краснокнижных животных и растений. Это подтвердили и эксперты.

Вместе со специалистами ФГБУ «Научно-исследовательский центр по редким и исчезающим видам животных и растений» и участковым лесничим Владимиро-Александровского лесничества была осмотрена ранее зачищенная площадка - искали краснокнижные растения.

Вся снятая растительность до окончания проверок находится на участке. В ней редких видов растений не обнаружилось. Не увидели их и во время выборочного осмотра лесного массива по соседству (5 гектаров из 75). Здесь растут дуб, береза, ольха и ива, которые к редким не относятся.

Нужно понимать, что пока на местности идут изыскательские работы, на которые разрешения у НЗМУ есть. О строительстве еще и думать, как говорится, рано. Следом идет еще один важный этап - подготовка раздела проектной документации, посвященной оценке воздействия планируемой деятельности на окружающую среду (ОВОС). ОВОС - это процесс, который помогает принять экологически ориентированное управленческое решение как вести будущую хозяйственную или иного рода деятельность. В него входит изучение возможных неблагоприятных воздействий и разработка мер по их уменьшению и предотвращению, оценка экологических последствий, анализ общественного мнения.

Материалы ОВОС - неотъемлемая часть любого проекта, которая совместно с проектной документацией подлежит государственным экспертизам, в том числе экологической. Только после получения положительных заключений государственных экспертиз можно начинать строительство.

Что касается разрешений в рамках административного регламента Росприроднадзора по предоставлению госуслуги по выдаче разрешений на добывание животных и растений, занесенных в Красную книгу России, то на участке их просто нет, поэтому получать подобное заключение компании попросту незачем.

НЗМУ были проведены экологические изыскания. Было крайне важно подтвердить, что на участке нет реликтовых растений и что возведение завода никак не повредит окружающей обстановке. Ответ Министерства лесного хозяйства и охраны животного мира Приморского края однозначен: ничего подобного на участке нет. Все документы размещены на сайте НЗМУ.

«Это промышленная зона с зелеными насаждениями. Реликтовый лес - особо охраняемые территории. Никто в здравом уме не додумался бы отдавать его под промзону. Да, была произведена очистка данной промышленной площадки от древесно-кустарниковой растительности, причем в минимально необходимых объемах», - говорит начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии НЗМУ Юрий ВЫХОДЦЕВ.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: НЗМУ  природа  безопасность  Находка  проверка  экология  приморье 



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