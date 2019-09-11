Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Уникальный сервис запущен в столице ДФО
Впервые в России Сбербанк реализовал проект интеграции сервиса по приему платежей в автоматизированную систему Многофункционального центра
В настоящий момент проект реализован на базе МФЦ Владивостока. На торжественном запуске сервиса, который состоялся 4 сентября в МФЦ по адресу пр-т 100 лет Владивостоку, 44, присутствовали директор КГАУ «МФЦ Приморского края» Сергей АЛЕКСАНДРОВ и директор направления платёжных сервисов Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий АРЕСКИН.
Многофункциональный центр предоставляет большой спектр государственных услуг. При этом почти 40% из них предполагает оплату пошлины в бюджет. Именно оплата пошлины вызывала больше всего вопросов у клиентов.
Сергей Александров подчеркнул, что благодаря сервису от Сбербанка, в МФЦ реализован полноценный принцип одного окна, который откроет для сотрудников и клиентов новые возможности. «Ранее клиентам приходилось дважды стоять очередь, а ещё ходить оплачивать пошлину в банк или с помощью терминала. Сейчас этого делать не придётся», - отметил он. «Внедрение единой системы позволяет как сэкономить время клиентов, так и упростить работу специалистов МФЦ. До конца года аналогичный сервис появится в других МФЦ г. Владивостока, а также в Уссурийске, Находке и Артеме.
Новости тематики
- Уникальный сервис запущен в столице ДФО
- Примсоцбанк расскажет малому бизнесу Приморья, как получить кредит со ставкой 8,5% годовых
- Сбербанк профинансирует сельхозотрасль Приамурья на 40 млн рублей
- Банк "Открытие" презентовал новый офис в центре Владивостока
- Банк России стал ближе к жителям приморской глубинки
- У 2% ипотечников есть просрочки по кредиту
- Малый бизнес и Примсоцбанк: новые возможности кредитования
- Альфа-Банк и администрация Приморья подписали соглашение о сотрудничестве
- Новый офис Банка "Приморье" - в гостинично-развлекательном комплексе Tigre de Cristal
- Жилье взаймы
Новости раздела
- Урожай, переживший проливные дожди, привезут на главную ярмарку Владивостока
- Уникальный сервис запущен в столице ДФО
- Укрепляя позиции, развивая Дальний Восток
- От перемены мест мешаемых…
- Администрация Владивостока и ассоциация строителей договорились о партнерстве
- Строим новый флот, запускаем береговые заводы
- На ВЭФ во Владивостоке подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей
- Платеж в одно окно. Или в один клик...
- "Улица Дальнего Востока" стала еще ярче
- "В Приморье даже пчелы с характером"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Водителей-дальнобойщиков уже в ближайшие годы начнут выкидывать на обочину
- На острове Русском построят громадный аквапарк
- Слова Путина об ипотеке под 2% годовых для дальневосточников не так поняли
- Районный коэффициент снизят, но зарплаты не упадут – администрация Приморья
- Аналитики: Доллар может рухнуть уже завтра
- Министр просвещения: "Всем сидеть и зубрить!"
- ВЭФ вызывает одновременно тоску и гордость у известного во Владивостоке человека
- Председатель Центробанка ответила на вопрос газеты "Золотой Рог"
- Трутнев одернул "Аэрофлот"
- В Приморье реализован крупнейший частный проект