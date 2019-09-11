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Уникальный сервис запущен в столице ДФО

11 Сентября 2019, 17:39 | Приморье

Впервые в России Сбербанк реализовал проект интеграции сервиса по приему платежей в автоматизированную систему Многофункционального центра

В настоящий момент проект реализован на базе МФЦ Владивостока. На торжественном запуске сервиса, который состоялся 4 сентября в МФЦ по адресу пр-т 100 лет Владивостоку, 44, присутствовали директор КГАУ «МФЦ Приморского края» Сергей АЛЕКСАНДРОВ и директор направления платёжных сервисов Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий АРЕСКИН.

Многофункциональный центр предоставляет большой спектр государственных услуг. При этом почти 40% из них предполагает оплату пошлины в бюджет. Именно оплата пошлины вызывала больше всего вопросов у клиентов.

Сергей Александров подчеркнул, что благодаря сервису от Сбербанка, в МФЦ реализован полноценный принцип одного окна, который откроет для сотрудников и клиентов новые возможности. «Ранее клиентам приходилось дважды стоять очередь, а ещё ходить оплачивать пошлину в банк или с помощью терминала. Сейчас этого делать не придётся», - отметил он. «Внедрение единой системы позволяет как сэкономить время клиентов, так и упростить работу специалистов МФЦ. До конца года аналогичный сервис появится в других МФЦ г. Владивостока, а также в Уссурийске, Находке и Артеме.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: МФЦ Приморского края  сбербанк 



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