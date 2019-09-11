Укрепляя позиции, развивая Дальний Восток

Сбербанк не случайно является партнером Восточного экономического форума

Сбербанк является партнером Восточного экономического форума во Владивостоке уже несколько лет подряд не случайно. Поиск новых партнеров и укрепление связей с действующими, расширение взаимодействия с правительствами областей и краев Дальнего Востока, презентация новых продуктов и услуг, общение и обсуждение важнейших вопросов с клиентами – все это дает мощнейший толчок для развития региона на многие месяцы вперед. Видя такого надежного партнера форума, инвесторы все активнее проявляют интерес к дальневосточным территориям.

«Мы видим, что с каждым годом все больше и больше на форуме компании разного уровня и масштаба презентуют свои проекты, находят инвесторов, заключают все больше соглашений. Число участников неизменно растет, интерес к форуму колоссальный. Если в первые годы проведения ВЭФ мы больше говорили о Приморском крае, то сейчас все активнее проявляют себя другие субъекты Дальнего Востока. Проекты, обсуждаемые на ВЭФ, касаются практически всех отраслей бизнеса, чеки этих проектов превышают миллиард долларов США. И это происходит благодаря тому, что экономическая активность в регионе движется в позитивном направлении», - отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий ПОПОВ.

Стратегические соглашения

В ходе Восточного экономического форума, прошедшего на прошлой неделе во Владивостоке, Сбербанк заключил немало соглашений с компаниями разного масштаба. В их числе: «Росатом», ООО «Наяда», ООО «Арника», «Русская рыбопромышленная компания», «РК-инвестиции», ООО «Восход», ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа», Группа Петропавловск, Highland Gold Mining - АО «Многовершинное», «Полиметалл», ООО «ДВ Трейдинг», ООО «Русский Минтай» и др. Причем в части соглашений речь идет не только об открытии кредитных линий и финансовой поддержке предприятий, но и об обмене опытом, в чем Сбербанк, как представитель крупнейшего успешного бизнеса страны, также компетентен.

«Поддержка бизнеса Дальнего Востока является одной из приоритетных задач банка. Мы всегда готовы развивать сотрудничество и участвовать в реализации новых проектов наших партнеров. Соглашения направлены на то, чтобы в арсенале наших клиентов были самые современные банковские технологии и гибкие финансовые инструменты, помогающие эффективной работе», - подчеркнул председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерхов.

Немаловажная часть соглашений о сотрудничестве была заключена с правительствами регионов Дальнего Востока: с Сахалинской, Магаданской и Амурской областями, с Хабаровским и Приморским краями. Так, администрация Приморского края и Сбербанк договорились о взаимодействии в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие цифровизации региона, на развитие промышленного производства, агропромышленного комплекса, торговли, туризма, электроэнергетики, транспорта, других отраслей.

«Для нас ценно организовывать и координировать совместные исследования в области использования методов искусственного интеллекта для развития государственно-частного партнерства на территории Приморского края, в том числе с использованием типовых решений, разработанных Сбербанком. Сбербанк также предоставит финансирование приоритетным инвестиционным проектам администрации Приморского края на различных стадиях реализации», - рассказал Президент, Председатель правления Герман ГРЕФ.

Соглашение с Министерством здравоохранения Хабаровского края закрепило намерения сторон по применению методов искусственного интеллекта в медицине и медицинских сервисах в учреждениях региона.

Доступное финансирование

Стратегически важным документом, оказывающим прямое влияние на развитие региона, стало подписание соглашений между Сбербанком и Фондом развития Дальнего Востока о реализации программы «Доступный кредит МСП». Соглашение предусматривает привлечение целевого займа в сумме 2,7 млрд рублей для реализации программы льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса региона.

В рамках договора уже была оказана поддержка 814 проектам на сумму более 18 млрд рублей. Как отметил Анатолий Попов, совместная с Фондом программа зарекомендовала себя как эффективный инструмент поддержки субъектов МСП, с его помощью кредитование для малого и среднего предпринимательства стало доступнее, а возможностей для развития стало больше.

Не менее значимым стало соглашение между Сбербанком и АО «Корпорация развития Дальнего Востока», заключенное в ходе ВЭФ. Предметом соглашения стало взаимодействие сторон при решении приоритетных задач социально-экономического развития субъектов Дальневосточного федерального округа, на территории которых созданы территории опережающего развития (ТОР) и распространен режим Свободного порта Владивосток (СПВ).

В рамках соглашения Сбербанк и АО «КРДВ» планируют взаимодействовать в части развития системы кредитования и банковского обслуживания Корпорации, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-резидентов, которые ведут инвестиционную деятельность в субъектах Дальневосточного федерального округа в рамках преференциальных режимов. Также намечено сотрудничество в сфере реализации инвестиционных проектов и развития инфраструктуры. При этом финансовая организация намерена рассматривать возможность реализации и внедрения современных банковских технологий и банковской инфраструктуры регионов Дальневосточного федерального округа, способствовать привлечению заинтересованных инвесторов для реализации проектов ТОР и СПВ.

Реальные инструменты

Современные и удобные банковские продукты – еще один важный аспект, способствующий процветанию Дальнего Востока. А это невозможно без разработки и внедрения новых банковских технологий, в чем Сбербанк, безусловно, преуспевает. В ходе ВЭФ первые лица Сбербанка презентовали совершенно новые быстрые и удобные решения для бизнеса.

Так, Сбербанк сообщил о предоставлении банковских гарантий в режиме реального времени, без посещения офиса банка и предоставления документов на бумажных носителях, на основании анкеты-заявки с указанием номера закупки/аукциона для клиентов малого и микро бизнеса - участников торгов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-П. Если до этого на предоставление этой услуги уходило до 4-х рабочих дней, то сейчас процесс займет всего 2 часа.

«Новый сервис облегчит бизнес 360 тыс. участникам закупок, - отметил Анатолий Попов. - Ежеквартально Сбербанк предоставляет клиентам малого и микробизнеса 10 тыс. гарантий на 7 млрд руб. Благодаря электронному документообороту между клиентом и банком, получить гарантию сегодня - значительно легче и быстрее, чем еще месяц назад».

Также, до 3 минут сократились сроки принятия решений и зачисления кредитных средств для клиентов Сбербанка. Теперь клиент может получить предодобренный кредит в Сбербанк Бизнес Онлайн в режиме реального времени.

Для одобрения заявки клиенту понадобится только приложить к заявке фото паспорта и указать паспортные данные и адрес. Физическое предоставление в банк документов, а также заполнение данных по бизнесу не требуется. Для подписания кредита не требуется посещение офиса банка, достаточно подписать документы в личном кабинете.

Как отметили первые лица крупнейшего банка страны, Дальний Восток - это территория с большим потенциалом, который Сбербанк, как крупнейший финансовый институт, помогает реализовать. Огромная экспертиза и опыт позволяют банку финансировать проекты любого масштаба, а тесный контакт с новейшими разработками в области банковского обслуживания помогает предоставить клиентам действительно качественные и эффективные услуги.

На фото: Сбербанк задавал на ВЭФ-2019 тон практически во всех направлениях работы: от финансов и экономики до образования и культуры...

Фото ТАСС.

Анна МАЛЕЦКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.