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Администрация Владивостока и ассоциация строителей договорились о партнерстве
Владивосток стал третьим городом-партнёром этой организации после Москвы и Санкт-Петербурга
Администрация Владивостока и ассоциация «Национальное объединение строителей» договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение подписали в дни работы Восточного экономического форума глава города Олег ГУМЕНЮК и президент ассоциации Антон ГЛУШКОВ.
«Владивосток сегодня нуждается в новом жилье, новых домах, и в то же время жители города нередко страдают от действий недобросовестных застройщиков. Надеюсь, с вашей помощью мы быстрее наведем порядок в этой отрасли. Уверен, что все участники строительного рынка смогут сообща решать возникающие вопросы», - заявил мэр.
Общероссийская ассоциация строителей объединяет в своих рядах свыше 90 тысяч юридических лиц. Работа с застройщиками и заказчиками услуг, защита интересов сторон – лишь малая часть задач организации.
«Мы готовы помогать застройщикам адаптироваться к новым правилам игры на строительном рынке, поскольку законодательство очень подвижно в этом отношении. Мы готовы консультировать сотрудников профильных управлений администрации города, знакомить с лучшими строительными практиками разных городов нашей страны», - отметил президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков.
Во Владивостоке сегодня сосредоточено 63% приморского бизнеса. По статистике, в городе зарегистрировано 36 300 предприятий и 21 300 индивидуальных предпринимателей. Строительство, наряду с торговлей, – в числе самых быстрорастущих направлений бизнеса, что во многом связано с действием режима Свободного порта. Каждый второй проект резидентов - строительный. Большие планы в этом направлении и у администрации Владивостока.
«Мы хотим вновь возобновить в городе строительство домов для переселения людей из ветхих и аварийных бараков. У нас уже есть и проекты. Речь идёт о малоэтажном строительстве», - рассказал Олег Гуменюк.
«В этом вопросе рекомендую изучить практику Белгорода. Этот российский город очень успешно работает в области малоэтажной застройки территорий», - добавил Антон Глушков.
Встреча завершилась официальной церемонией подписания соглашения о сотрудничестве между администрацией города и ассоциацией «Национальное объединение строителей». Владивосток стал третьим городом-партнёром этой организации после Москвы и Санкт-Петербурга.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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