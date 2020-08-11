Полезные советы от профессионалов

Начинающим предпринимателям в Приморье помогают бизнес-наставники

Уникальная образовательная программа «Бизнес-наставник» стартует в Приморье в августе. Известные предприниматели края поделятся практическими советами по развитию бизнеса, благодаря чему у участников программы появится возможность быстрее миновать тот или иной этап становления своего дела. В проекте могут принять участие как жители Приморья, только задумывающиеся об открытии своего дела и начинающие предприниматели, так и более опытные бизнесмены, которые столкнулись с проблемой и им нужна помощь в поиске ее решения.

Программа «Бизнес-наставник» организована региональным центром «Мой бизнес» при поддержке правительства Приморского края. Она представляет собой длительный курс с совместной работой всех участников процесса и подразумевает постоянное вовлечение наставника во все проблемы начинающего предпринимателя, помощь в форме советов, передачи полезных контактов, организации «мозговых штурмов» и так далее.

Мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в составе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Приморском крае.

К наставникам выстроилась очередь

Возможность получить новые знания предоставлена участникам абсолютно бесплатно. Прием заявок для участия в программе «Бизнес-наставник» завершился 1 августа. К заявке необходимо было прикрепить описание своего проекта. Предприниматели региона проявили к программе огромный интерес: всего за две недели организаторам поступило 246 заявок, из которых предстоит отобрать 100! Итоги отбора и распределения между наставниками (менторами) станут известны 18 августа.

- Мы завершили прием заявок на проект «Бизнес-наставник». Получили почти 250 обращений. В течение четырех месяцев сотня отобранных участников вместе с менторами будут работать над проектами. Общение планируется в разных форматах – вебинары и личные встречи. Наши менторы сами выберут себе подопечных – внимание будут обращать на заявленные проекты и направления деятельности. Надеемся, что этот проект позволит участникам вывести их бизнес на новый уровень, – подчеркнул генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений НИКИФОРОВ.

По его словам, заявки поступили как от тех, кто в бизнесе уже не один год, так и от тех, кто пока только готовится к запуску своего дела. При этом у большинства подавших заявки стаж предпринимательской деятельности не превышает пяти лет. Это отличный срок, который позволяет здраво оценить результаты работы и спланировать дальнейшее развития бизнеса.

«Новичкам» наставники помогут открыть свое дело, дав советы тем, у кого есть идея, но нет структурного понимания работы бизнеса. По опыту специалистов центра «Мой бизнес», чаще всего с проблемами при начале предпринимательской деятельности сталкиваются студенты, молодежь или люди старшего возраста (45+), а также женщины, инвалиды, военнослужащие, уволенные в запас. Поэтому в первой категории главной целевой аудиторией являются именно они. Для второй категории будет важно найти решение сложившихся в их бизнесе барьеров, преодолеть их и вывести свое дело на новый уровень.

- На мой взгляд, любому начинающему предпринимателю необходимо иметь базовые знания о принципах построения бизнеса и создания команды, взаимоотношениях с клиентами и партнерами, возможности получения государственной поддержки – это особенно важно в сегодняшней ситуации. Открывая бизнес, важно вести его легально, уметь учиться на опыте и ошибках других, - высказал мнение один из наставников проекта, директор компании «Шурупов и Ко» Юрий ЖИЛИНСКИЙ. – Кроме того, я однозначно порекомендую своим ученикам вступить в какое-либо сообщество предпринимателей. Участие в общественной организации – это поддержка и новые связи, которые могут помочь в развитии своего дела.

Подсказать направление

- Наставничество отличается от коучинга тем, что наставник не делает за предпринимателя его работу и не ставит задачу личностного роста предпринимателя. Он передает практические, а не теоретические знания, - отметил еще один наставник, руководитель Консультационного центра содействия малому и среднему предпринимательству при краевом отделении Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий БОЯРКО. – На первом этапе программы важно понять компетенции участников, определить проблемы, которые стоят перед ними, и затем вместе проработать «дорожную карту» решения этих проблем. При этом решение – следовать или нет советам наставника – остается за участником программы. Это его бизнес и его жизнь.

Всего в проекте примут участие 20 наставников. Это учредители и руководители приморских компаний из разных сфер. Также они являются представителями общественных объединений предпринимателей «Деловая Россия», «ОПОРА РОСИИИ» и «ПТПП», а также экспертами в различных сферах предпринимательской деятельности. Важно, что программа «Бизнес-наставник» не предполагает скучных лекций по теории: фокус планируется сделать на разборе конкретных ситуаций, возникающих при реализации проектов.

- Наставничество не подразумевает, что наставник сделает всю работу по развитию бизнеса за своих подопечных. Потому что ответы на 99% вопросов, которые возникают в процессе становления, предприниматель находит самостоятельно. Иначе он не предприниматель. Однако бывают кейсы, для решения которых необходим жизненный опыт, которым как раз и обладают наставники, - уверен экономист, финансовый менеджер, учредитель компаний ССК «ТОПГАН», «Полимерстройпроект» и других Алексей ДЕШПЕТ.





Наставники готовы работать с проектами в сфере торговли, строительства, производства, ИТ, туризма, образования, логистики и другими. Как уже говорилось выше, до 18 августа они выберут себе в ученики предпринимателей из числа подавших заявки. Первая ознакомительная сессия пройдет в формате онлайн 20 августа. Общение будет проходить в разных форматах — вебинары и личные встречи. Всего проект включает в себя пять этапов.

Помочь советом и грантом

Добавим, что центр «Мой бизнес» реализует целый ряд образовательных программ, нацеленных на поддержку предпринимательских инициатив. Принять участие в семинарах, мастер-классах и тренингах могут как опытные предприниматели, так и жители края, которые только хотят начать свое дело. В 2019 году благодаря организованным центром «Мой бизнес» мероприятиям обучение прошли более 3 тыс. человек – предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в рамках национального проекта и государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы для начинающих предпринимателей предусмотрены различные инструменты поддержки. Например, в 2020 году в регионе впервые проходит конкурс «Приморский старт», позволяющий получить грант в сумме до 2 млн рублей на развитие своего бизнеса. К участию в нем приглашались компании-разработчики, стартап-проекты и все предприниматели, занимающиеся научными исследованиями или внедряющие новые технологии в свой бизнес и производственный процесс. Во второй этап конкурса аккредитованы 115 компаний, которым в срок до 14 августа предстоит подготовить расширенную завку на получение грантовой поддержки. Средства гранта можно будет использовать для завершения НИОКР, разработки конструкторской документации, создания рабочего прототипа или доработки конечной версии продукта, а также для его коммерциализации.

- Нужны новые прорывные технологии, инновационные подходы. Мы готовы способствовать этому в Приморье. Правительство региона уже сейчас имеет много продуктов по льготным режимам, мы открыты для новых проектов и готовы оказывать им помощь в реализации, - прокомментировала председатель правительства Приморского края Вера ЩЕРБИНА.





Артем СТРОГИН.

Фото автора.

На фото: Участие в уникальной образовательной программе предоставляется бесплатно.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.