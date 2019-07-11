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Жители Приморья могут получить бесплатные путевки в санатории
Работодатели могут отправить на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста, а также работников, занятых на опасных производствах за счет средств Фонда социального страхования.
Оздоровление сотрудников за счет ФСС осуществляется в рамках финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний работников. Данная программа включает в себя целый комплекс мер, направленных на улучшение условий труда (медосмотры, средства индивидуальной защиты, спецоценка условий труда и др.), сообщили газете "Золотой Рог" в Приморском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.
На эти цели работодатель может израсходовать до 30% от суммы страховых взносов за прошлый год. Чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо до 1 августа обратиться с заявлением в Фонд социального страхования.
Подробно со списком мероприятий и условиями финансирования можно ознакомиться на сайте ГУ-ПРО ФСС РФ www.r25.fss.ru. Телефон для справок (423) 222-09-45.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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