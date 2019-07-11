Рубка только началась

На Дальнем Востоке не могут справиться с «теневым» сектором в лесной отрасли

Таможенная пошлина на вывоз необработанного леса с территории Дальнего Востока будет постепенно расти, и с 2021 года увеличится вдвое, до 80%. Тема снижения экспорта необработанной древесины из России ранее поднималась неоднократно, озвучивалась необходимость стимулировать переработку древесины внутри страны и экспортировать уже готовую продукцию. В частности, губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО обращался к президенту Владимиру ПУТИНУ с предложением полностью запретить экспорт круглого леса из региона на протяжении 2020 года.

По итогам прошлого года доля отправки на экспорт заготовленного в России кругляка в минувшем году составила 7,8% и продолжает снижаться. Экспорт круглого леса составил 19 млн кубометров (на 0,5 млн кубометров меньше, чем в 2017 году) при общей заготовке 238 млн кубометров.

«Мы все говорим о том, как дико вырубается лес. Сколько кругляка вывозится. Это надо прекращать! На территории Дальнего Востока должны быть созданы производства по переработке; местные должны их создавать и местные же заниматься экспортом. Наши инициативы по повышению таможенных пошлин на вывоз необработанного леса уже приняты, и это станет стимулом для развития деревообрабатывающей промышленности», - сообщил глава Минвостокразвития Александр КОЗЛОВ в ходе заседания коллегии министерства в Москве.

По его словам, с 2019 года пошлина выросла до 40%, с 2020 года она вырастет до 60%, а с 2021 года - до 80%.

В феврале спикер Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО заявила о необходимости введения временного эмбарго на экспорт леса из России, пока в лесной отрасли не будет наведен порядок. Она также попросила премьер-министра Дмитрия МЕДВЕДЕВА провести проверку всех договоров аренды лесных участков в стране. По ее словам, в настоящее время практически вся лесная отрасль России находится в «теневом секторе».

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), в свою очередь, предлагает разрешить экспорт круглого леса из России тем компаниям, которые будут торговать им на бирже.

По словам главы биржи Алексея РЫБНИКОВА, сейчас для экспорта круглого леса компаниям выделяются квоты фактически по историческому принципу, то есть, исходя из объемов экспорта в предыдущие три года. «Квоты выбираются не целиком, а только на 40%. То есть, можно достаточно безболезненно поэкспериментировать в рамках не выбранных 60% и посмотреть, что произойдет. Насколько вырастет спрос на проведение биржевых операций с правом на экспорт - может быть, вырастет, может быть, нет», - отмечал биржевик.

В апреле этого года глава Минпромторга РФ Денис МАНТУРОВ заявил, что запрет на экспорт круглого леса из РФ был бы нарушением обязательств перед ВТО, кроме того, в нем нет необходимости. «На сегодняшний день в этом нет необходимости, поскольку с каждым годом доля экспорта круглого леса снижается и сейчас вышла на исторический минимум в 7,8% от общего объема заготовки», - отмечал министр.

При этом он признал, что пока проблема сохраняется на Дальнем Востоке. В качестве дополнительной стимулирующей меры развития переработки с 2017 года была введена квота на экспорт кругляка в размере 4 млн кубометров, которую с 2021 года планируется снизить в два раза. Параллельно на квотируемый объем будет увеличена экспортная пошлина с 6,5% до 13%.

«В дальнейшем, с 2024 года, мы намерены полностью отказаться от квот, подняв единую пошлину, по сути, до запретительных 80%. Более радикальные меры, такие как полный запрет, пойдут вразрез с нашими обязательствами перед ВТО и могут обернуться зеркальными санкциями», - заявлял г-н Мантуров.

Александр Козлов на коллегии озвучил идею создания единого цифрового сервиса управления лесными ресурсами Дальнего Востока.

«Он позволит визуализировать доступные для ведения бизнеса участки (у которых нет запретов и обременений), их качественные и количественные характеристики. И именно через сервис – подавать заявки на проведение электронных аукционов по распределению», - сказал г-н Козлов.

Отметим, что интерес к проектам в лесной отрасли Приморья продолжают подогревать наши соседи по региону. Так, китайская China Forestry Group Corporation рассматривает возможность строительства на Дальнем Востоке лесоперерабатывающего производства для поставок продукции в КНР.

Проект предполагает ежегодную переработку более 3 млн кубометров низкосортной древесины и древесных отходов с дальнейшим экспортом готовой продукции в КНР. Соинвестором проекта может выступить Российско-китайский инвестиционный фонд регионального развития (РКИФ). В настоящий момент проведена оценка лесных ресурсов и экспортного потенциала данного проекта.