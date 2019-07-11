Из Свободного порта выкачивают деньги

Инвестициям же нужна стабильность

Не прошло и пяти лет после запуска на Дальнем Востоке новых инструментов развития, а государство уже хочет изменить правила игры льготного налогового режима для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ). Глава Минвостокразвития Александр КОЗЛОВ уверяет, что нововведения будут приняты, прежде всего, в интересах бизнеса, но на самом деле речь идет о спасении регионов, которые благодаря запуску Свободного порта и ТОРов ежегодно недосчитываются сотен миллионов рублей налога на прибыль.

Первые ТОРы появились на Дальнем Востоке в 2015 году, тогда же был создан Свободный порт Владивосток. Изначально, для зарегистрировавшихся в особых зонах резидентов первые пять лет действует нулевая ставка налога на прибыль, затем она должна вырасти до 10%.

Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В настоящее время режим Свободного порта Владивосток, помимо Приморского края, распространяется на Хабаровский край (Ванинский и Советско-Гаванский муниципальный районы), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек). ТОР – это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности, с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. Сегодня созданы и действуют 19 территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе.

«Мы ведем, на самом деле, скрупулезную работу по анализу уже действующих преференций. Поскольку мы понимаем, что придумать «раз и навсегда» - невозможно, - сообщил глава Минвосток-

развития Александр Козлов в ходе заседания коллегии в Москве на прошлой неделе. -Мир меняется стремительно, и мы должны за ним успевать. Также к нам обращается бизнес и региональные власти, и мы реагируем на каждый их запрос. Например, они вышли к нам с предложением пересмотреть систему налоговых льгот для резидентов ТОР и СПВ. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос. Один из пунктов – сделать ставку на прибыль организаций 7 % с момента запуска проекта. Вместо нынешнего 0 в течение 5 лет и в дальнейшем – увеличения процентов. Ключевая идея этого изменения, на которую обращают внимание главы и инвесторы – это то, что регионы сразу начнут получать налоговые доходы от реализации инвестпроектов. Плюс, это сделает экономику средних и крупных проектов более эффективной».

Не в коня корм

Министр отметил, что на Дальнем Востоке наблюдается сокращение инвестиций в действующие производства малых и средних предприятий. За последние пять лет доля обрабатывающей промышленности в экономике Дальнего Востока остается неизменной.

«Поэтому мы прорабатываем вопрос введения механизма специального вычета, который будет направлен на стимулирование инвестиций в модернизацию существующих предприятий. По этому механизму инвестор сможет вернуть затраты на модернизацию своего предприятия. После проведения модернизации он сможет уплачивать меньше налогов на прибыль, на имущество и земельного, тем самым возвращая вложенные средства в новые мощности», - сказал г-н Козлов.

Глава Минвостокразвития подчеркнул, что для Дальнего Востока были созданы уникальные преференциальные режимы. «Была разработана современная нормативная база. На сегодняшний день 40 федеральных законов и 190 постановлений правительства обеспечивают стабильность и конкурентность условий ведения бизнеса на Дальнем Востоке», - сказал министр.

Тем не менее, на сегодняшний день в регионе запустились всего 217 предприятий. «Остальные инвестиционные проекты (а их общее число – 1610) находятся в разной степени готовности. Кто-то еще в стадии бизнес-плана, у кого-то разрабатывается проектно-сметная документация, кто-то уже «зашел в стройку». Могу сказать так, те проекты, которые были хорошо проработаны – реализуются хорошими темпами. Но есть проекты, которым необходима дополнительная поддержка. На региональном уровне, на федеральном», - отметил Александр Козлов.

Валютные колебания

В июне Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который предлагает при определении налоговой базы по налогу на прибыль резидентов ТОР и Свободного порта не учитывать доходы от колебания курсов валют.

Сейчас резиденты ТОР и СПВ могут рассчитывать на пониженные ставки по налогу на прибыль, если доля доходов от деятельности в рамках инвестиционных соглашений составляет не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Законопроект предлагает не учитывать положительные курсовые разницы при расчете указанного критерия.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, под влиянием колебаний курса валют у налогоплательщика могут формироваться существенные внереализационные доходы в виде положительных курсовых разниц по валютным обязательствам, остаткам валютных средств, а также от операций хеджирования ценовых и валютных рисков. Вследствие этого организации, являющиеся резидентами ТОР и СПВ, могут лишиться права применения преференций.

Кроме того, резиденты ТОР и СПВ вправе применять пониженные ставки по налогу на прибыль, начиная с того налогового периода, в котором была получена первая прибыль от деятельности в рамках инвестиционных проектов. В этой связи законопроектом предусматривается особый порядок расчета первой прибыли без учета доходов и расходов в виде курсовых разниц.

Не те ставки сделаны

В ходе ответов на вопросы депутатов в рамках обсуждения законопроекта заместитель министра финансов Илья ТРУНИН сообщил, что на данный момент зарегистрировано 723 резидента всех территорий опережающего развития, и данный законопроект должен создать дополнительные стимулы для их развития.

«Государство тратит достаточно большие деньги в виде недополученных доходов на поддержку таких резидентов. Например, только по ТОРам за 2018 год бюджеты недополучили порядка 2 млрд рублей в виде льготы по налогу на прибыль, это прямой объем поддержки таких резидентов», - отметил г-н Трунин.

Сейчас правительство обсуждает другой подход к расчету доходов резидентов. «Концепция, когда принималась в 2013 году сначала для региональных инвестиционных проектов, потом то же самое было перенесено в ТОРы, что мы даем льготы по всей прибыли резидента, не разбираясь там, что и с чем связано, но доходы от реализации инвестпроекта должны составлять не менее 90% от всех доходов», - напомнил замминистра.

Он уточнил, что в рамках такого подхода правительство не требует раздельного учета и не пытается соотнести, какие доходы подлежат льготному налогообложению, а какие нет: считается общий объем доходов, и на весь объем доходов предоставляется льгота. «Сейчас правительство обсуждает другой подход в рамках и специальных инвестиционных контрактов (СПИК), в том числе, где пойти на раздельный учет. То есть в рамках модернизации производства, если есть инвестпроект, и на него давать льготу. Я думаю, правительство с этим выйдет, и посмотрим, если это будет одобрено, как это будет работать уже в таком виде», - заключил Трунин.