Крабы тянут клешни к приморским верфям

Росрыболовство готово закрепить в рамках крабовых аукционов, которые будут разыграны для Дальнего Востока, обязательства по строительству в регионе половины из общего объема заказов по краболовам

Судостроительная отрасль Приморского края замерла в ожидании – на кону стоят заказы на несколько десятков миллиардов рублей в рамках программы по строительству судов-краболовов. На прошлой неделе стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ изменила позицию по вопросу строительства судов под крабовые квоты Дальневосточного бассейна исключительно на местных верфях, а Росрыболовство готово закрепить в рамках крабовых аукционов, которые будут разыграны для Дальнего Востока, обязательства по строительству в регионе половины из общего объема заказов по краболовам (всего в рамках программы для ДФО планируется построить 31 судно). Тем временем, большой передел на крабовом рынке уже серьезно ударил по действующим предприятиям в регионе. К примеру, на Сахалине рыбопромышленники уже готовятся сокращать флот и кадры.

В 2018 году приморские рыбаки выловили более 25 тыс. тонн крабов, что на 22% больше, чем в 2017 году. Также выловлено более 2,8 тыс. тонн креветки.

Досье "Золотого Рога": Закон о введении в РФ крабовых аукционов был подписан президентом Владимиром ПУТИНЫМ 2 мая. Он предусматривает распределение 50% объема квот на добычу крабов путем проведения аукциона в электронной форме. Квоты будут закрепляться на 15 лет. В случае проведения аукциона до 1 ноября срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 ноября - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона. В бюджет РФ на 2019 год уже заложен доход от проведения крабовых аукционов в размере 40,9 млрд рублей, в 2020 году - 41 млрд рублей.

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) ранее не раз отмечало, что в ходе исполнения закона о перераспределении крабовых квот в инвестиционных целях планируется придерживаться принципа «где ловим, там и строим», то есть допускать строительство судов по квотам лишь на Дальнем Востоке, где и ловят краба. Эта позиция устраивает судостроителей. В настоящее время интерес к строительству судов-краболовов проявляет ряд действующих верфей Дальнего Востока: «Находкинский судоремонтный завод», «Славянский судоремонтный завод», «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод», «Находкинский судоремонтный завод», «Дальзавод» (все - Приморский край), «Амурский судостроительный завод», «Хабаровский судостроительный завод» (оба - Хабаровский край). Свои интересы в Приморье - и у ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Ленинградская область), которое на Восточном экономическом форуме в сентябре прошлого года уже озвучивало планы по строительству новых мощностей в регионе с участием местных партнеров. Кроме этого, есть еще и судостроители Южной Кореи, которые на фоне стагнации отрасли в свой стране готовы реализовывать проекты в России в формате СП.

Ряд компаний уже направил в Минпромторг официальное подтверждение о готовности к объемам заказов, которые они могут выполнить в рамках судостроительной краболовной программы. Часть заводов указала, что при необходимости они привлекут иностранных партнеров и их новейшие технологии.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует построить на Амурском судостроительном заводе не менее пяти специализированных кораблей для добычи краба.

«Не менее 18 краболовов ОСК возьмет на изготовление. Это означает, что на АЗС будет строиться не менее пяти единиц, что сильно поддержит и корпусное производство, и все основные переделы, которые есть на заводе», - цитирует главу ОСК Александра РАХМАНОВА «Интерфакс – Дальний Восток». - В настоящее время идут переговоры по утверждению окончательного проекта. По схеме мы предварительно договорились, сейчас осталось поставить точку именно в том, какой проект захотят наши основные заказчики видеть в качестве базового. Тогда заводу, конечно, будет что делать, в той схеме, в которой мы договоримся через ОСК с нашими основными заказчиками», - отметил Рахманов.

Антимонопольный разворот

Свою «ложку дегтя» в крабовую ловушку ранее вылила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, первоначально выступившая против введения требования по строительству судов-краболовов для добычи в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне исключительно на верфях Дальнего Востока.

«Установление требования по строительству объектов инвестиций рыбопромысловых судов для добычи (вылова) краба в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на верфях Дальневосточного федерального округа может создать дискриминационные условия для других судоверфей РФ, которые также готовы обеспечить строительство инвестиционных объектов», - говорится в письме ФАС в адрес Росрыболовства, которое ранее просило антимонопольный орган представить позицию по этому вопросу.

ФАС также посчитала, что возложение обязательств по строительству судов на конкретные верфи может повлечь злоупотребления со стороны этих верфей при установлении цены на выполнение работ.

«Одновременно установление указанного требования также может привести к высокой или максимальной загрузке мощностей дальневосточных верфей, что может привести к нарушению ими срока исполнения заказов на постройку судов рыбопромыслового флота или к отказу в принятии заказа по строительству отдельных инвестиционных проектов, что, по не зависящим от инвестора обстоятельствам, может, соответственно, привести к неисполнению взятого им инвестиционного обязательства и расторжению ранее заключенного договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях», - говорится в письме ведомства.

Позиция антимонопольного органа вызвала непонимание как среди рыбопромышленников, так и среди судостроителей.

«Требование о строительстве на Дальнем Востоке является не ограничением конкуренции, а продуманным шагом по развитию Дальнего Востока по поручению главы государства. Сегодня судостроение на Дальнем Востоке изначально в неравных условиях по сравнению с западными верфями. 10% в строительстве судна приходится на затраты по электроэнергии. В Приморье она 7 рублей за кВт.ч, на западе России - ИФ - 2-3 рубля. ФАС почему-то не берет в расчет, что тарифы государственных монополий для дальневосточной промышленности выше. Но тогда зачем в регионе введены режимы ТОР и Свободного порта?» - сказал «Интерфаксу» гендиректор ПАО «Славянский СРЗ» Андрей ЯКИМЧУК.

Он добавил, что в августе пройдет президиум госсовета по развитию Дальнего Востока, где будут рассматриваться вопросы реализации мероприятий нацпрограммы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

«Размещение заказов на строительство судов на Дальнем Востоке - это мера государственного стимулирования. Мы надеемся, что на госсовете эта тема будет рассмотрена со всех сторон», - отметил Якимчук.

«Честно говоря, я ждал, что на инициативу Росрыболовства будет такая реакция от ФАС. С моей точки зрения, это определенно результат лоббирования не дальневосточных судостроительных заводов, - поделился мнением с ТАСС гендиректор ПАО «Находкинский судоремонтный завод» Николай БОЛГАР. - Но я знаю, что интересы дальневосточных заводов сейчас отстаивают и вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ, и губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО. Олег Николаевич знает, что такое рыбная отрасль и понимает значимость для региона судостроительной и судоремонтной отрасли», - сказал г-н Болгар.

По его словам, будущие контракты на строительство краболовных судов, которые завод рассчитывает получить после распределения инвестиционных крабовых квот, должны составить до 30% загрузки для НСРЗ, или от семи до десяти судов на пять лет. Сегодня предприятие, не считая дочерних компаний, обеспечивает работой 800 человек.

Генеральный директор АО «Восточная верфь» Олег Сиденко не так категоричен в оценках позиции антимонопольщиков, но и он в разговоре с ТАСС заявил о необходимости не оставлять дальневосточное судостроение без поддержки. «Мое стойкое убеждение, с одной стороны, - что рынок сам должен все регулировать. Но, с другой стороны, если мы хотим осваивать сегодня такие рубежи, как Дальний Восток, то, конечно, надо поддерживать местную промышленность. Не могу сказать о готовности других дальневосточных заводов строить краболовы, но «Восточная верфь» уже заключила один такой контракт», - сказал г-н Сиденко.

По его словам, у местных верфей в любом случае будет одно естественное преимущество - местоположение. Так как перегон судна с западных верфей на Дальний Восток, который будет необходим в любом случае, ведь квоты для этих судов на вылов краба выдаются в дальневосточных морях, потребует немалых затрат.

«Один перегон будет стоить миллионов пятьдесят. А есть еще и такое понятие, как жизненный цикл судна, его ведь надо обслуживать, доковать, выполнять гарантийные обязательства. И все это, конечно, удобнее и эффективнее делать на Дальнем Востоке», - считает гендиректор «Восточной верфи».

На данный момент изменила свою позицию и ФАС – ведомство сообщило, что не возражает против мероприятий по строительству судов для вылова крабов в Дальневосточном бассейне исключительно на верфях Дальнего Востока – «при наличии оснований, предусмотренных законодательством РФ, поручениями президента, решениями правительства».

Регулятор ищет компромиссы

Наконец-то очнулось и Росрыболовство, руководство которого объявило, что будет добиваться компромисса в вопросе строительства судов-краболовов для вылова крабов на Дальнем Востоке.

«Мы закладываем возможность того, что суда-краболовы, которые будут работать на Дальнем Востоке, должны быть построены на дальневосточных верфях. Но, к сожалению, пока мы видим, что Минпромторг не подтверждает, что в течение пяти лет такое количество судов может быть здесь построено. В этой связи мы будем выходить с компромиссом - чтобы какая-то часть таких судов была построена на дальневосточных верфях. Компромиссной позицией мы считаем такую - вполне реально на Дальнем Востоке построить 15 судов», - заявил замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ на прошлой неделе на пресс-конференции в Москве.

Ранее озвучивалось, что крабовые аукционы могут быть проведены уже этим летом. По словам г-на Шестакова, все нормативные акты, касающиеся крабовых аукционов, должны выйти к концу июля. В настоящее время дорабатываются вопросы, связанные с начальной стоимостью квот, с механизмом их расчета. «Это будут наборные лоты, не по отдельным видам крабов, в объеме порядка 1 тыс. тонн», - пояснил главный рыбак страны.

Китайские мотивы

В ожидании новых правил игры дальневосточники обновляют флот на заграничных верфях. Так, 29 июня на судостроительном заводе в порту Далянь (КНР) состоялся спуск на воду комплексного промыслового судна, построенного по заказу ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» («Тихрыбком», Магадан). Судно «Атка» уникально: это не просто краболовное судно, а базовая модель, подходящая также под ярусный лов, приемку лосося, другие виды промысла.

На данный момент это единственный в мире краболов, на котором можно производить сразу три вида продукции: сыро-, варено-мороженую и рассольной заморозки. А еще - это единственное судно, построенное за границей по всем правилам Российского регистра.

«Атка» построена по оригинальному проекту, разработанному совместно российскими и китайскими специалистами на основе пожеланий магаданских промысловиков. Длина судна 56 метров, холодильная установка рассчитана на замораживание до 30 тонн конечностей краба в сутки, два охлаждаемых трюма (-28О С) вмещают до 200 тонн мороженой продукции.

Инвестпроект по строительству судна «Тихрыбком» реализует с 2017 года. Как пояснил генеральный директор компании Михаил КОТОВ, изначально строительство планировалось на российской верфи в рамках участия в госпрограмме инвестиционных «квот под киль», однако китайские судостроители предложили гораздо более выгодные условия (сумма контракта – $8,3 млн против 30 млн евро, запрошенных российской верфью) и короткие сроки исполнения: с момента закладки киля «Атки» до ее спуска на воду прошло всего восемь месяцев.

В компании рассчитывает, что в конце сентября – начале октября новое судно придет в порт Магадан и уже в следующем году приступит к промысловым работам в Охотском море.

Г-н Котов отметил интерес, проявленный к проекту дальневосточниками – рыбопромышленниками и представителями судостроительных заводов. Уже в ходе церемонии спуска «Атки» со стапелей начались предварительные переговоры с китайскими специалистами о возможности наладить серийный выпуск таких промысловых судов на отечественных верфях.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», судостроительный завод «Пелла» в конце прошлого года спустил на воду головное судно для добычи краба проекта 03070 «Русь» для ООО «Антей» (Владивосток). Завершение строительства и передача краболова заказчику намечены на третий квартал 2019 года. Длина судна проекта 03070 - 50 метров, водоизмещение - около 1,835 тыс. тонн, дедвейт - около 585 тонн, скорость - до 12 узлов, экипаж - до 30 человек.

Судно будет эксплуатироваться в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

Контракт на строительство краболова между «Пеллой» и «Антеем» был заключен в июне 2017 года, закладка состоялась в марте прошлого года.

В дальнейшем группа компаний «Антей» планирует заказать более десяти судов, не исключено, что заказы могут быть размещены также на «Пелле».

Хороший прогноз

Выручка рыбохозяйственной отрасли РФ в этом году может достичь 360-365 млрд рублей против 340 млрд рублей в 2018 году. Увеличится и прибыль.

«Прогноз основан на достаточно неплохих результатах первого квартала этого года», - сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий и экспортеров (ВАРПЭ), председатель общественного совета при Росрыболовстве Герман ЗВЕРЕВ.

По его словам, прибыль в первом квартале выросла до 31 млрд рублей против 20 млрд рублей год назад.

В прошлом году одним из основных драйверов роста отраслевой выручки и прибыли была большая лососевая путина. Обычно отраслевая выручка складывается по 20% от лососевых, крабов, минтая, трески и других биоресурсов. «В этом году, по данным науки, не такая ожидается лососевая путина. И мы видим, что по лососевым прирост выручки будет чуть меньше за счет естественного снижения вылова, обусловленного природными факторами, - сказал он. - Ожидаем прирост выручки в сегменте крабов за счет, прежде всего, экспорта».

ОДНАКО

Сахалинские рыбопромышленные компании в 2020 году вынуждены будут сократить флот и сотрудников в связи с переводом 50% квот на вылов крабов на аукционы, сообщил председатель правления Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО), депутат облдумы Дмитрий Пашов журналистам в среду.

«Закон (о крабовых аукционах) принят. В работе находится несколько постановлений, которые будут регулировать порядок постройки судов, в июле они выйдут. Наверняка, до сентября будут проведены аукционы, и на 2020 год старые пользователи будут на 50% лишены крабовых ресурсов. Если будет вдвое сокращен ресурс, значит, вдвое будем сокращать флот, соответственно, будем готовиться к сокращению с нового года людей, в соответствии с законом. Куда они пойдут работать, не знаю», - сказал председатель правления Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО), депутат облдумы Дмитрий Пашов.

Он отметил, что рыбопромышленные компании во многих районах региона являются градообразующими, местные жители в них работали десятилетиями, эти предприятия давали возможность «судоремонтникам, снабженцам и местным магазинам».

Г-н Пашов пояснил, что рыбопромышленные компании региона являются многопрофильными, и занимаются добычей нескольких видов водно-биологических ресурсов, но доходы от крабов были своего рода «энергоносителями» для развития инфраструктуры отрасли.

По его словам, рыбаки надеются, что другие виды ВБР не подпадут под аукционы, так как «это путь в никуда».

Президент АРСО Максим КОЗЛОВ поддержал коллегу, добавив, что «неопределенность с ресурсной базой уже приводит к сворачиванию деятельности промышленников: в прошлом году одна из крупных рыбопромышленных компаний ушла из региона, лишив его 38 млн рублей ежегодных налоговых доходов и рабочих мест. «И это ждет нас в перспективе, когда решится вопрос с аукционами», - заключил он.