"Газпром" ставит на "Силу"

Корреспондент «Золотого Рога» услышал отчет о проделанной «Газпромом» за год работе из уст его ТОП-менеджеров

В Санкт-Петербурге прошло общее годовое собрание акционеров ПАО «Газпром». Исходя из отчета газовой монополии, с финансово-производственной стороны у нее - все отлично. Исходя из разговора с председателем правления Алексеем МИЛЛЕРОМ на пресс-конференции, состоявшейся сразу же после того, как разошлись акционеры, - в воздухе пахнет грозой.

Алексею Миллеру было чем отчитаться перед акционерами. 2018 год стал для ПАО «Газпром» рекордным по многим показателям. Пока мир следил за перипетиями строительства «Северного потока 2»,

который без конца сталкивается с препятствиями доброжелательных «заинтересованных» потребителей в Европе, и перспективами транзитного газового контракта с Украиной, «Газпром» кардинально улучшает свои финансово-производственные показатели.

Он получил рекордную за всю историю компании выручку - 8,2 трлн руб. И рекордную же прибыль - 1 трлн 456 млрд рублей, увеличив ее по сравнению с предыдущим годом в два раза! 27% прибыли - 393,2 млрд рублей – собрание акционеров приняло решение направить на дивиденды. По словам главы «Газпрома», это, опять же, в два раза больше, чем в прошлом году, это – самый большой показатель за всю историю российского фондового рынка. «Объем дивидендных выплат, которые предполагается направить в федеральный бюджет, - максимальный среди всех компаний с государственным участием», - подчеркнул глава «Газпрома» и поделился планами – постепенно нарастить дивидендные выплаты до 50% от чистой прибыли по МСФО.

План Х на случай плана В

К завершению нынешнего года в одной временной точке сходятся несколько принципиальных, а, может, лучше сказать – судьбоносных, событий. Будет ли своевременно завершено строительство газопровода «Северный поток 2», и чем разрешится история с транзитом российского газа в Европу через Украину, контракт с которой заканчивается в конце 2019 года, и пока сторонам не удалось договориться о его продлении? Острота этих вопросов сегодня – лишнее подтверждение того, что бытие первично, а главная причина всех глобальных и сильно обострившихся сегодня противоречий – борьба за рынки.

В прошлом году ПАО «Газпром» экспортировало в страны Европы и Турцию в 201,9 млрд куб. м (исторический рекорд), а доля российского газа на европейском рынке стабильно растет, достигнув уже 36,8%. Ответственность компании перед европейскими потребителями высока, и осознавая все возможные риски, связанные с транспортировкой газа, «Газпром» наращивает запасы в европейских подземных газовых хранилищах (в планах - закачать не менее 11,4 млрд кубометров). Но это всего лишь небольшая подушка безопасности. Глава «Газпрома» уверен, что ни один мрачный прогноз многочисленных экспертов не сбудется. Хотя Алексей Миллер все-таки «припугнул» европейских потребителей газа, пообещав им «интересный Новый год», если к 1 января 2020 года не удастся продлить транзитный контракт с Украиной.

По его словам, все основные работы по строительству «Северного потока 2» к концу года должны быть завершены, «точка невозврата» по проекту пройдена, капитальные затраты уже выполнены на 80%, построено более 60% длины самого газопровода, и работы идут по графику. Пока единственной страной, которая не дала разрешение на строительство, остается Дания, с которой в настоящее время идет активный диалог.

Проект «Северный поток 2» включает в себя две нитки газопровода через Балтийское море в Германию. Общая мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Он будет проходить через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

К концу года, по его словам, будет полностью завершено сооружение и еще одного обходного газопровода: «Турецкий поток» построен всего за полтора года. Болгария и Словения оперативно создали свою инфраструктуру, чтобы принять газ из этого трубопровода. «Вот что значит - никто не мешал», - акцентировал Алексей Миллер.

Новый газовый путь

В декабре этого года начнутся поставки газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири». И это событие, по заявлению главы «Газпрома», невозможно переоценить. «Мы делаем важный шаг к формированию единого евразийского газового пространства и новой конфигурации мирового газового рынка» - подчеркнул Алексей Миллер. И это действительно так. Только за 30 лет в КНР по «Силе Сибири» будет поставлено более 1 трлн куб. м газа.

Досье "Золотого Рога": Протяженность «Силы Сибири» составляет 2 158,5 км. Пропускная способность - 38 млрд куб.м в год. Контракт на 30 лет стоимостью $400 млрд был подписан холдингом и China National Petroleum Corporation (CNPC) 21 мая 2014 года. В первый год работы газопровода объем прокачки в КНР составит 4,6 млрд кубометров, в 2021-м будет поставлено уже 10 млрд кубометров, в 2022 году - 16 млрд, в 2023-м - 21 млрд, в 2024-м - 25 млрд, и, наконец, в 2025 году - запланированные 38 млрд кубометров.

Но это, по китайским меркам, - капля в море. По прогнозам, в 2020 году наши соседи увеличат потребление до 360 млрд куб. м. в год, а к 2035 подберутся к 620 млрд куб. м. Так что западный маршрут, по которому природный газ может доставляться в Китай с месторождений, находящихся в Западной Сибири, - «Сила Сибири 2»

- откроет еще один экспортный путь. По существу, и как подчеркнул на состоявшейся после годового собрания пресс-конференции Алексей Миллер, это возвращение к старой идее строительства газопровода, который ранее назывался «Алтай», и переговоры по которому шли не менее 10 лет.

В прошлом году после встречи на Восточном экономическом форуме во Владивостоке с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир ПУТИН поставил задачу в кратчайшие сроки заняться согласованием контракта по поставкам газа по западному маршруту.

Досье "Золотого Рога": По МГП «Алтай» («Сила Сибири 2») - протяженностью 2 600 км и пропускной мощностью 30 млрд куб. м в год. Газ с месторождений Западной Сибири через Томскую, Новосибирскую области, Алтайский край и Республику Алтай в течение 30 лет должен доставляться в провинцию Синьцзян Китая. Меморандум по данному трубопроводу был подписан еще в мае 2014 года. Согласованный объем поставок – до 30 млрд куб. м ежегодно, с перспективой увеличения поставок до 100 млрд куб. м.

Алексей Миллер на пресс-конференции на «Силе Сибири 2» не особо остановился. Но судя по всему, этот проект, если и не является точкой противостояния (договорились же в принципе), то по целому ряду причин переговоры по нему идут сложно. Это и вопрос цены, и собственно маршрут, по которому Россия намерена поставлять свой газ в Поднебесную, и который не совсем устраивает Пекин.

Эксперты полагают, что наших соседей гораздо больше бы устроил другой – дальневосточный маршрут - «Сила Сибири 3», обеспечивающий самое короткое плечо доставки.

Своя рубашка…

Перспективы строительства в ближайшие годы газопровода «Сила Сибири 2» несколько снимают озабоченность дальневосточников тем, что фирменный российский экспортный продукт - газ, добываемый на Сахалине, может, обойдя региональные нужды, тоже благополучно направиться на китайский рынок. По крайней мере, такие планы у «Газпрома» существуют, и подтверждение этому можно найти в розданном журналистам справочнике-отчете газовой монополии, где жирной чертой и пунктирами на карте страны обозначены существующие и перспективные газовые магистрали. Сахалин - переход через пролив – дальше (вдоль существующего и маломощного для экспортных целей газопровода) от побережья Татарского пролива – Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск, потом, ровно на середине пути к Владивостоку, стрелка поворачивает в КНР.

В августе прошлого года «Газпром» уже заказал разработку проектной документации по газопроводу - отводу от магистрального газопровода (МГП) Сахалин-Хабаровск-Владивосток до государственной границы с Китаем. Дальнейшее расширение МГП обеспечит возможность прокачки до 20 млрд куб. м природного газа в год.

По последним сведениям, «Силу Сибири 3» ограничат по мощности до 10 млрд куб. м, наиболее вероятные причины - самим газа не хватает, Хабаровский и Приморский края требуют интенсивной газификации. Вообще, вопрос газового ресурса для Дальнего Востока, прежде всего для большой энергетики, в которой в этом году завершены все мероприятия многолетнего проекта перевода на газ, еще не имеет абсолютно точного ответа на долгосрочную перспективу. Сегодня она «кормится» главным образом за счет газа, добываемого на проекте «Сахалин-1». Контракт на поставку газа между Дальневосточной генерирующей компанией (ДГК) и Exxon Neftegas заключен на 2005-2025 годы. С 2005 года в Хабаровский край было поставлено более 15 млрд куб. м газа.

Отметим, что контракт этот заключен на условиях предоплаты, его стоимость не подлежит государственному регулированию и номинирована в долларах США. Так что это не может не сказываться на стоимости газа для региона. Она компенсируется из федерального бюджета, но (как это сегодня в тренде) – растут неплатежи потребителей, и полпреду «Газпрома» - компании «Газпром газораспределение Дальний Восток» постоянно приходится объясняться с поставщиком Exxon Neftegaz Limited. Захочет ли оператор проекта «Сахалин-1» еще на десятилетия продлевать договор поставок газа на российский рынок? Минэнерго России этот вопрос изучает.

ДФО просит пустить газ

На фоне обеспеченной ресурсом европейской части страны Дальний Восток и Сибирь смотрятся бедными родственниками. Все у нас есть, и газа много, но только его не хватает даже резидентам территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, которые собирают отказы на подключение их производств.

А по уровню газификации наш регион - и вовсе на самых низких ступеньках. Тогда как в России, по данным, приведенным в отчетном докладе акционерам «Газпрома», она достигла 68,7%, обеспеченность Дальнего Востока сетевым природным газом составляет всего 13%. И это - выше, чем в Сибири, где этот показатель и вовсе 6,8%.

В прошлом году, по словам Алексея Миллера, «Газпром» истратил рекордную сумму на программу газификации - 36,7 млрд рублей и готов увеличивать траты на эти цели. Правда, дальневосточные регионы и муниципалитеты в силу своей бедности до магистральных газопроводов не дотягиваются, поэтому не хватает «синхронизации» действий, когда к большой трубе подтягиваются потребители.

Может быть, плюнуть на зарубежных потребителей, «Газпрому» засучить рукава и вложиться в российских – взять на себя финансирование газовой инфраструктуры для населения «под ключ» до самого дома? Алексей Миллер ровным и спокойным тоном объяснил, почему это не возможно. Российское законодательство не позволяет: тут и вопросы собственности, и вопросы бюджетной дисциплины. И то правда, законы ведь не для мелких нужд пишутся.