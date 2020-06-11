www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.62 р. 100 JPY: 63.95 р.
EUR: 77.92 р. 10 CNY: 97.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

"Ростелеком" установил 500 видеокамер в Приморье

11 Июня 2020, 15:41 | Приморье
В Приморском крае начала действовать интеллектуальная система видеонаблюдения от компании «Ростелеком». 500 видеокамер установлены на улицах и местах массового скопления* людей в шести городах: Владивосток, Артём, Арсеньев, Уссурийск, Большой Камень, Находка.
 
Благодаря сбору и аналитике данных с помощью систем видеонаблюдения в режиме реального времени городские службы и правоохранительные органы могут дистанционно контролировать обстановку, оперативно реагировать на события и предотвращать негативные ситуации.
 
Комплекс реализован по заказу правительства Приморского края в рамках проекта «Создание системы интеллектуального видеонаблюдения для Приморского края». 
 
Константин Волошин, министр цифрового развития и связи Приморского края: «Видеонаблюдение сегодня является неотъемлемой частью современной городской инфраструктуры. Камеры оснащены интеллектуальной системой видеоаналитики, которая способна фиксировать противоправные действия, а технология биометрии позволяет распознавать лица даже в масках и очках». 
 
На первом этапе система видеонаблюдения будет направлена на выявление нарушителей «социальной дистанции» и масочного режима, а также отслеживать скопления людей в общественных местах. В дальнейшем система видеонаблюдения может стать частью многоуровневой инфраструктуры управления городом. Это позволит создать комфортную и безопасную среду для жизни. 
 
Технологии интеллектуального видеонаблюдения впервые реализованы в Приморском крае – установлены камеры высокого разрешения с возможностью ночной съемки и развернута специальная платформа с модулями аналитики и распознавания лиц. Ранее использовались только обычные видеокамеры, что влияло на качество изображения. 
 
Руслан Тулаганов, директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком»: «У «Ростелекома» есть опыт внедрения проектов в области безопасности и большие возможности в этой сфере благодаря использованию новых технологий, цифровых решений, а самое главное — мощной телеком-инфраструктуры. Для реализации проекта нашими специалистами в сжатые сроки было смонтировано специальное оборудование в центре обработки данных во Владивостоке, настроена платформа для аналитики данных с камер видеонаблюдения, и произведен непосредственно сам монтаж видеокамер». 
 
Система видеонаблюдения может быть использована для помощи в обеспечении правопорядка и безопасности жителей. Также ее можно расширить за счет внедрения дополнительных модулей аналитики, таких как распознавание номеров автомобилей, контроль уборочной техники муниципальных служб и многих других. 
 
* скверы, рынки, площади, остановки общественного транспорта, торговые центры, спортивные площадки и так далее.
 

 

Автор:
Теги: Ростелеком  видеонаблюдение 



Новости партнеров




Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]