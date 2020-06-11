Сегодня - ваучер, деньги - через три года

При отказе от ваучера авиакомпания может вернуть деньги пассажиру в течение трех лет

Российские авиакомпании на фоне пандемии временно «заморозили» возврат денег за авиабилеты. При этом ваучеры на авиабилеты, позволяющие авиакомпании не возвращать средства пассажирам за сданный билет и дающие возможность совершить полет позже, можно будет получить только на билеты, купленные до 1 мая 2020 года. При отказе от ваучера перевозчик сможет вернуть деньги пассажиру в течение трех лет.

В настоящее время, согласно Воздушному кодексу РФ, авиакомпании обязаны вернуть деньгами полную стоимость билета за отмененный рейс независимо от тарифа. Узаконить ваучеры ранее предложила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. Подготовка поправок в законодательство, а также конкретизирующего их постановления уже идет.

Авиакомпания «Аэрофлот» на прошлой неделе ввела систему оформления электронных ваучеров за неиспользованные из-за коронавируса билеты. Пассажир может оформить ваучер взамен билетов и дополнительных услуг, приобретенных до 1 мая 2020 года. Для этого нужно предоставить номер билета, фамилии и имена пассажиров, контактные данные.

Ваучер оформляется персонально на каждого пассажира, плата за услугу не взимается.

Оформить ваучер можно до 31 декабря 2020 года, срок действия составляет три года. Использовать его можно при одновременном бронировании и оплате билета или услуг с 1 июня в контакт-центре, с 15 июня - на официальном сайте авиакомпании.

Ваучер может быть использован для любого количества билетов и услуг, но только пассажиром, на имя которого он оформлен. Можно оформить билеты на рейсы как «Аэрофлота», так и его дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU. Если сумма ваучера меньше стоимости нового билета или услуги, потребуется доплата разницы.

В случае оформления возврата билетов, приобретенных за мили программы лояльности «Аэрофлот Бонус», электронный ваучер выпускается на сумму оплаченных такс и сборов. Неиспользованные мили возвращаются на счет участника программы.

В ряде случаев при оплате ваучером пассажир получает скидку в размере 15-25% в зависимости от действующего тарифа. Опция распространяется на билеты, приобретенные до 1 мая с датой вылета из Китая и обратно - с 18 февраля, во все зарубежные страны и обратно - с 5 марта, по внутренним воздушным линиям - с 18 марта.

Кроме того, «Аэрофлот» отменил сбор за переоформление билетов на полеты по России, которые были куплены со 2 по 30 июня 2020 года. Пассажиры смогут изменить дату поездки бесплатно. Переоформить можно неиспользованные или частично использованные билеты, не позднее, чем за два дня до вылета. Для этого нужно обратиться в место приобретения авиабилета или в контакт-центр «Аэрофлота».

Авиакомпания «ЮТэйр» (летает под брендом Utair) на прошлой неделе начала предлагать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные рейсы. Теперь при отмене рейса или вынужденном возврате пассажиры могут оформить ваучер, равный стоимости билета (вместе с топливными сборами и дополнительными услугами). Дополнительно к каждому ваучеру Utair начислит 10% от цены билета милями.

Оформить ваучер можно в личном кабинете на сайте авиакомпании, использовать его можно сразу же. Он будет действителен для покупки билета по любому направлению маршрутной сети Utair до конца 2021 года, отмечает компания.

«В условиях пандемии возврат денег за отмененные рейсы занимает много времени. Мы понимаем, что пассажиры хотят получить компенсацию как можно быстрее и использовать ее для новых полетов, поэтому ввели ваучеры. Возврат билетов ваучерами доступен на любом тарифе и рейсе», - прокомментировал президент «Utair - пассажирские авиалинии» Павел ПЕРМЯКОВ.

«Ютэйр» - четвертая по величине авиакомпания в России после группы «Аэрофлот», S7 и «Уральских авиалиний». В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек.

Отметим, что Росавиация опубликовала методические указания по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений. В соответствии с ними пассажиру на входе в аэропорт и при посадке на борт измеряется температура. Если она повышена, то его не пустят в аэропорт или самолет.

«При обнаружении у пассажира повышенной температуры в аэропорту приглашаются сотрудники медицинской службы, которые должны принять решение о направлении на больничный. Возврат полной стоимости авиабилета по больничному листу возможен. Приезжать в аэропорт лучше заранее, чтобы в таком случае успеть сообщить авиакомпании до окончания регистрации, что пассажир не полетит», - пояснили в пресс-службе S7.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.