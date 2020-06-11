Над судьбами страны можно будет думать неделю

В Приморье продолжается подготовка к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Бюллетени для голосования уже отпечатаны и передаются избирательным комиссиям на местах, а вопросы организации плебисцита решаются властями региона на основе рекомендаций Центризбиркома и Роспотребнадзора РФ.

В среду, 3 июня, губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО провел совещание оперативного штаба, где, в том числе, рассматривались способы организации голосования. Решено, что жители Приморского края смогут выразить свою позицию по поправкам в Конституцию РФ не только в «основной» день плебисцита, 1 июля, но и в течение шести предшествующим ему дней – с 25 по 30 июня.

Согласно рекомендациям ЦИК России, в досрочный период голосования в регионе должны оборудовать площадки на открытом воздухе, расположенные перед входом в здания территориальных избирательных участков или в непосредственной близости от таких учреждений. В работе разрешается использовать имеющиеся на территории навесы и веранды, устанавливать для обозначенных целей армейские палатки, тенты или другие приспособления, способные обеспечить защиту в случае неблагоприятных погодных условий.

На подходе к месту для голосования предполагается организовать температурный контроль граждан. Чтобы обеспечить «социальную дистанцию» между людьми на территории избирательных участков и предназначенных для голосования площадках, должна быть нанесена соответствующая разметка. На расстоянии не менее 1,5 метров рекомендуется располагать и всю мебель, технологическое оборудование, в том числе столы для членов избиркома, стационарные ящики и кабины для голосования, стулья для наблюдателей и представителей СМИ.

Олег Кожемяко подчеркнул, что одно из важнейших условий для проведения голосования – улучшение эпидемиологической обстановки.

- Мы еще отдельно проведем селектор по этой теме после того, как будет принято решение об обеспечении граждан средствами индивидуальной защиты на участках, установке палаток, обеспеченных электроэнергией, связью. Наша задача – сделать все, чтобы мы могли дать возможность людям прийти и проголосовать за те поправки в Конституцию, которые им важны и нужны, – заявил губернатор.

Добавим, что ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пообещала, что в ходе плебисцита гражданам будет предложено несколько алгоритмов голосования. Помимо выездного голосования, будут расширены возможности голосования на дому – проголосовать таким образом теперь можно будет без уважительной причины, при этом голосование будет бесконтактным, с сохранением «социальной дистанции» между членом избирательной комиссии и гражданином.

А тем временем, бюллетени для плебисцита уже развозят по Приморью. Отпечатанные в конце мая бюллетени для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в эти дни передаются территориальным избирательным комиссиям в муниципалитетах Приморского края. Последними, 15 июня, бюллетени получат ТИКи Владивостока, где подведение итогов голосования будет происходить с применением КОИБов.

Кстати, в Избирательном кодексе Приморского края не нашлось места «электронным» подписям в поддержку кандидатов в депутаты. Это стало очевидным после прочтения законопроекта, внесенного крайизбиркомом в парламент Приморья на минувшей неделе.

Напомним, что в конце мая в России были приняты поправки в федеральное избирательное законодательство, разрешившее, среди прочего, дистанционное голосование и сбор подписей избирателей через «Госуслуги». Однако глава Центризбиркома Элла Памфилова сделала оговорку, что применять дистанционные технологии смогут лишь несколько регионов, которые имеют соответствующие технические возможности. Кроме того, регионы были наделены правом самостоятельно определять долю собранных через «Госуслуги» подписей в поддержку кандидатов на региональных выборах – но не более чем 50% от общего числа подписей.

В поправках в Избирательный кодекс ПК, которые краевой парламент должен обсудить на ближайшем внеочередном заседании 10 июня, предусматривается возможность проведения дистанционного электронного голосования, а также расширения периода досрочного голосования, если это продиктовано «целями защиты здоровья избирателей». Кроме того, законопроект предусматривает, что при введении режима повышенной готовности или ЧС и отложения голосования на местных и региональных выборах органы власти исполняют свои полномочия до отмены режима и избрания нового состава указанных органов или депутатов.

Досье "Золотого Рога": Всего в Приморском крае, в соответствии с решением крайизбиркома, отпечатали 1,45 млн штук бюллетеней. Также был определен перечень участков, где голоса будут считать автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). «Электронные» урны разместят на 151 избирательном участке во Владивостоке, а в других муниципалитетах голоса будут считать вручную. Таким образом, КОИБами оснастят 11,8% от общего количества образованных в регионе участков и почти 100% участков, образованных на территории Владивостока.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.