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"Антей" поднялся на квотах
Согласно подписанному президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ в мае 2019 года закону, половина квот на вылов краба в России распределяется на аукционах. Квоты дают право добывать краба в определенном районе промысла и закрепляются за компаниями-победителями на 15 лет. Однако крабодобывающие предприятия по условиям аукциона должны построить на российских верфях столько судов, сколько лотов они приобрели.
Первые крабовые аукционы Росрыболовство провело в октябре 2019 года. По их итогам бюджет РФ пополнился на 142,4 млрд рублей, распределено 35 лотов. Cтруктуры группы «Антей» получили одну из самых больших квот на добычу краба по итогам проведенных аукционов, на которых были выставлены права на вылов 40,08 тыс. тонн за 15 лет.
«Антей» - одна из крупнейших российских компаний на Дальнем Востоке по добыче и переработке краба и рыбы. Ее флот состоит из 17 судов, которые ведут промысел в Охотском, Беринговом и Японском морях, а также морях Росса и Амундсена. Продукцию компания традиционно экспортирует в Китай, Японию, Южную Корею, США.
В апреле Игорь МИХНОВ увеличил долю в ООО «Антей» (Владивосток) до 99%. Ранее приморский бизнесмен владел 51% уставного капитала компании. Еще 48% до изменения принадлежало совладельцу ООО «Рыбак Коврана» (Петропавловск-Камчатский, 30%) Сергею БЕЛЯНЦЕВУ, 1% - структуре Россельхозбанка ООО «РСХБ-Финанс».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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