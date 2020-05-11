Минтай не прошёл мимо тралов

170 тысяч тонн минтая добыли в главной рыбной компании страны

В Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК) подвели итоги охотоморской минтаевой путины. Генеральный директор РРПК Виктор Александрович Литвиненко, уверен, что экипажи судов компании максимально отработали главную путину года. С каждым годом эффективность компании на промысле возрастает из-за наработанного опыта экипажей и внедрения новых технологий.

О сложностях промысла и героях промысловых будней гендиректор РРПК рассказал нашему изданию.

- Виктор Александрович, эффективность рыбодобывающих компаний оценивается по уровню освоения квот. Есть объективные факторы, мешающие рыбакам добыть весь объем квот, но порой и работа команды управленцев внутри компании не дает предприятию показать достойный результат. Ваша компания второй год подряд показывает впечатляющие результаты вылова. За счет чего такая впечатляющая стабильность промысла?

- Зимняя охотоморская минтаевая путина - основная для нашей компании, и команда специалистов готовится к ней заблаговременно и очень тщательно. Работа в море начинается всегда на берегу. Это целый комплекс мер, основанный на подборе и подготовке экипажей, ремонте и модернизации флота. РРПК - предприятие непрерывного цикла, и наша команда всегда работает на результат. За годы работы взрастили целое поколение профессиональных логистов, снабженцев, специалистов по управлению флотом.

Если говорить о работе флота, то началась путина с 1 января. Мы заранее успели получить рыболовные билеты и доставили их на суда, чтобы у нас не было задержек с промыслом. Флот нашей компании - 14 больших автономных траулеров, способных ловить и обрабатывать рыбу. Все они вышли на путину вовремя.

Рыбалка складывалась удачно, так как путина характеризовалась относительно благоприятными метео- и ледовыми условиями, что позволило траулерам свести к минимуму непроизводительные потери в виде штормовых суток. Экипажи справились с поставленными задачами, и это не может не радовать. Результат оказался лучше прошлого года, тем самым сезон А - 2020 г. стал рекордным за всю историю нашей компании – почти 170 тыс. тонн. Вылов минтая по сравнению с прошлым годом увеличился почти на 10 тыс. тонн.





- Какой объем квоты на минтай РРПК успела уже освоить в этом году?

- РРПК имеет почти 269 тысяч тонн квоты на вылов минтая и занимает одно из ведущих мест в России по этому показателю. Как я уже отметил, с начала года нашими рыбаками выловлено порядка 170 тысяч тонн минтая, то есть на сегодняшний день освоено больше половины квот, почти две трети. Мы выбираем квоту в соответствии с графиком и могу уверенно сказать, что точно освоим все наши квоты.

- В море всегда есть конкуренция за улов. Негласное социалистическое соревнование, каждый экипаж старается быть лучшим, быть лидером. Есть у вас и свои лидеры. Кто в этом году был локомотивом на промысле, на кого равнялась экспедиция?

- Все экипажи в нынешний зимне-весенний период отработали стабильно. Выверенный прогноз добычи, отлаженная логистика в море и собственный флот - вот слагаемые успеха достижения запланированных показателей. Если брать в абсолютных показателях, то лидером можно считать команду БМРТ «Березина». Под командованием капитана Николая Могруна экипаж существенно перевыполнил план не только по добыче, но и по производственным показателям.

- 170 тысяч тонн вылова - это огромный объем, но на рынке продается готовая продукция. Каковы результаты по производству продукции?

- Нашему флоту удалось добиться также и высоких показателей выполнения плана производства. Большинство на промысле выполнили или перевыполнили план выпуска рыбной продукции с начала года. Хорошие показатели у нас и по выпуску икры, суда выпустили почти 6000 тонн этого продукта, то есть почти на тысячу тонн перевыполнили план. Что касается видов продукции, то мы отмечаем устойчивый спрос на все виды производимой продукции, но фаворитом продаж остается тушка минтая. При этом внутренний рынок все больше начинает потреблять филе минтая.

Но нужно не только максимально выловить рыбу, но и переработать уловы. Чтобы быть мировым лидером на рынке белой рыбы, нужно дать рынку качество. Показатель качества напрямую зависит от выполнения экипажами тех условий, которые разработаны и внедрены на каждом судне в системе выпуска безопасной продукции - ХАССП. РРПК применяет современные технологии производства и однократной заморозки продукции непосредственно на борту рыболовных траулеров. Это позволяет максимально сохранить для потребителя уникальные вкусовые качества и полезные питательные свойства дикой белой рыбы. Проверка качества продукции на судах проводится специалистами технологической службы ежесменно, с занесением показателей в разработанные формы и с направлением их для анализа в офис и покупателям. При доставке продукции в порт (РФ или иностранный), продукция проверяется не только специалистами производственного департамента РРПК, но и привлеченными для этого независимыми компаниями, специализирующимися на оказании услуг проверки качества продукции на соответствие нормативным документам.

- Разгар минтаевой путины пришелся на эпидемию коронавируса в Китае. Рыбаки опасались, что снижение скорости обработки морской продукции в азиатских портах может привести к остановке промысла в Охотском море. Как удалось преодолеть кризис?

Пандемия вынудила многие страны ввести дополнительные меры безопасности. Введенные ограничения, безусловно, оказали влияние и на РРПК. Как известно, в январе-феврале были значительные задержки погрузочно-разгрузочных работ в портах Китая. Но РРПК удалось разгрузить все суда. Карантин в странах повлиял и на экспортные потоки. C начала года наблюдается снижение потребления продукции из-за сокращения работы HoReCa, муниципальных закупок.

В сложившейся ситуации мы проявили гибкость, адаптируясь к новым условиям. Нам удается обеспечивать продажи продукции на традиционные рыбные рынки: Китай, Корея, Россия. У РРПК сложились долгосрочные партнерские отношения с рядом компаний, с которыми мы продолжаем сотрудничество и планируем выйти на прежние показатели поставок.

При этом компанией проводится работа по насыщению внутреннего рынка. Наше филе минтая имеет удобную для российского потребителя упаковку и отменное качество. На филе идет крупная рыба, производят филе машины, которые фактически не оставляют костей в рыбе. Это готовый к употреблению продукт. Также мы поставляем и тушку. Наши поставки на внутренний рынок существенно увеличены, рост по сравнению с прошлым годом составил 21%.

- Как оцениваете экономическую ситуацию в отрасли?

- Для рыбаков главное, чтобы их флот работал. Первоочередная задача - подготовка флота к следующей путине в Беринговом море. Нужно произвести межрейсовое обслуживание, сменить экипажи. Флоту обеспечить выход в море с учетом нынешней санитарной обстановки. В сегодняшней ситуации нам удается обеспечивать стабильность компании. У нас приняты повышенные меры безопасности. Регулярно проводим тестирование на инфекцию среди персонала. Что касается перспектив на рынке сбыта продукции, то белая рыба - это традиционный продукт, в получении которого заинтересованы многие страны. Мы рассчитываем, что по окончании карантина начнется рост потребления продукции. Ситуация постепенно начнет стабилизироваться, и рыбохозяйственный комплекс страны будет поэтапно выходить из кризиса.



На фото: Генеральный директор РРПК Виктор Александрович Литвиненко: «Рыбалка складывалась удачно. Экипажи справились с поставленными задачами, и это не может не радовать…»

Фото пресс-службы РРПК.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.