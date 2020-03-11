ННК предлагает влиться в свой дружный коллектив

Работу в Группе компаний ННК может найти любой желающий:

от выпускников вузов, людей с ограниченными физическими возможностями

до пенсионеров военных и силовых ведомств

Принято считать, что весна – лучшее время для поиска работы и трудоустройства. Желание перемен особенно остро ощущается с пробуждением природы, этот факт учли в Приморском центре занятости населения, организовав специализированную ярмарку вакансий «Профессиональный мир женщины».

В числе крупнейших предприятий и организаций, вакансии которых соответствуют опыту, квалификации и требованиям женщин-соискательниц, - АО «ННК-Приморнефтепродукт», которое славится и трудовыми традициями, и дружным коллективом, и трудовыми династиями, что свидетельствует о стабильности предприятия и его успешном развитии.

Кадровая служба АО "ННК-Приморнефтепродукт" ежегодно участвует в подобных мероприятиях – рекрутеры ННК посещают несколько специализированных площадок в течение года, где в конструктивном и открытом диалоге всегда есть возможность обсудить предстоящее сотрудничество потенциального сотрудника и работодателя. При этом предложения от ННК неизменно находят живой отклик среди тех, кто ищет работу: от выпускников вузов, людей с ограниченными физическими возможностями до пенсионеров военных и силовых ведомств.





Кадровики «ННК-Приморнефтепродукт» знают, что помимо уровня заработной платы сегодняшнего соискателя интересует возможность профессионально развиваться, повышая свое мастерство, участвовать в корпоративной жизни своего предприятия, а также соблюдение норм социальной защиты и внимание к физическому и психологическому самочувствию персонала. Все это готовы предложить предприятия Группы компаний ННК во всех регионах своего присутствия.

— Ярмарка вакансий – самый комфортный формат общения для тех, кто ищет работу и тех, кто готов ее предложить. В ходе беседы часто соискателю предоставляется несколько подходящих вакансий, и посетитель может не только выбрать работу по душе, пройти предварительное собеседование, но и с нашей помощью здесь же заполнить анкету для дальнейшего рассмотрения. Что касается милых дам – для них в нашей компании открыты востребованные сегодня вакансии в сбытовых обществах ННК – оператор автозаправочных станций, пробоотборщик, лаборант испытательных лабораторий, - подчеркивают специалисты отдела подбора, обучения и развития персонала АО "ННК-Приморнефтепродукт".

Стать частью старейшего и авторитетного предприятия нефтяной отрасли в Приморье престижно, почетно и довольно просто, равно как и построить карьеру в динамично развивающейся компании ННК – следует прийти на ярмарку вакансий, пообщаться со специалистами кадровой службы и заполнить анкету.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.