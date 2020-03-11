Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ННК предлагает влиться в свой дружный коллектив
Работу в Группе компаний ННК может найти любой желающий:
от выпускников вузов, людей с ограниченными физическими возможностями
до пенсионеров военных и силовых ведомств
Принято считать, что весна – лучшее время для поиска работы и трудоустройства. Желание перемен особенно остро ощущается с пробуждением природы, этот факт учли в Приморском центре занятости населения, организовав специализированную ярмарку вакансий «Профессиональный мир женщины».
В числе крупнейших предприятий и организаций, вакансии которых соответствуют опыту, квалификации и требованиям женщин-соискательниц, - АО «ННК-Приморнефтепродукт», которое славится и трудовыми традициями, и дружным коллективом, и трудовыми династиями, что свидетельствует о стабильности предприятия и его успешном развитии.
Кадровая служба АО "ННК-Приморнефтепродукт" ежегодно участвует в подобных мероприятиях – рекрутеры ННК посещают несколько специализированных площадок в течение года, где в конструктивном и открытом диалоге всегда есть возможность обсудить предстоящее сотрудничество потенциального сотрудника и работодателя. При этом предложения от ННК неизменно находят живой отклик среди тех, кто ищет работу: от выпускников вузов, людей с ограниченными физическими возможностями до пенсионеров военных и силовых ведомств.
Кадровики «ННК-Приморнефтепродукт» знают, что помимо уровня заработной платы сегодняшнего соискателя интересует возможность профессионально развиваться, повышая свое мастерство, участвовать в корпоративной жизни своего предприятия, а также соблюдение норм социальной защиты и внимание к физическому и психологическому самочувствию персонала. Все это готовы предложить предприятия Группы компаний ННК во всех регионах своего присутствия.
— Ярмарка вакансий – самый комфортный формат общения для тех, кто ищет работу и тех, кто готов ее предложить. В ходе беседы часто соискателю предоставляется несколько подходящих вакансий, и посетитель может не только выбрать работу по душе, пройти предварительное собеседование, но и с нашей помощью здесь же заполнить анкету для дальнейшего рассмотрения. Что касается милых дам – для них в нашей компании открыты востребованные сегодня вакансии в сбытовых обществах ННК – оператор автозаправочных станций, пробоотборщик, лаборант испытательных лабораторий, - подчеркивают специалисты отдела подбора, обучения и развития персонала АО "ННК-Приморнефтепродукт".
Стать частью старейшего и авторитетного предприятия нефтяной отрасли в Приморье престижно, почетно и довольно просто, равно как и построить карьеру в динамично развивающейся компании ННК – следует прийти на ярмарку вакансий, пообщаться со специалистами кадровой службы и заполнить анкету.
Новости партнеров
Новости тематики
- ННК предлагает влиться в свой дружный коллектив
- Более 5 тысяч жителей Приморья начали год с поиска новой работы
- 76 приморцев поборются за выход в финал национального конкурса "Лидеры России"
- На новый формат трудовых книжек жители Приморья смогут перейти в 2020 году
- Сила мастерства
- 143 000 человек ищут новую работу в Приморье
- Авиазавод "Прогресс" последовательно сокращает работников
- В Приморском крае тысячи бухгалтеров ищут работу
- Одно из крупнейших предприятий Приморья сокращает работников, несмотря на громадную прибыль
- В Приморье более 3000 бухгалтеров ищут работу
Новости раздела
- Губернатор Приморья встретится с бизнесом Арсеньева и Находки
- ННК предлагает влиться в свой дружный коллектив
- Авиазавод в Приморье начал производство гражданских вертолетов
- Первостроителей Владивостока увековечат в бронзе
- Мастерки вываливаются из рук
- Подводные камни приморских глубин
- Новый инвестиционный проект по деревообработке откроют в Приморье
- Коронавирус парализует стройки в Приморье
- Силовики не пускают японцев в приморский лес
- Разочарован в бизнесе, но надежды не потерял
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Японец "рассекретил оружие России" против коронавируса
- Разочарован в бизнесе, но надежды не потерял
- FESCO возглавит новый президент
- Выгрызая зубами каждый доллар
- ЖСК "Остров": Остров миллиардеров
- Силовики не пускают японцев в приморский лес
- Нелегальные продавцы цветов перекрывают торговлю магазинам
- Дожили: рабочие руки для Приморья ищет сам Путин
- Бизнес Центральной России продолжает платить за дешевую электроэнергию на Дальнем Востоке
- Третий за сегодня самолет получил анонимное сообщение о "минировании"