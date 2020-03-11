Во Владивостоке популярный маршрут будет работать по старой схеме

Предложенная два месяца назад новая схема маршрута не получила одобрения пассажиров, сообщили в управлении транспорта администрации Владивостока.

Автобусы маршрута № 63 пойдут по прежней схеме движения.

С пятницы, 13 марта, автобусы внутригородского маршрута № 63 «Маяк - Инструментальный завод - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум» будут работать по прежней схеме движения. Такое решение принято по многочисленным просьбам жителей Владивостока.

«Мы получили много сообщений от пассажиров, которые высказались против изменений в маршруте, – пояснил начальник управления Александр Иванов. – Безусловно, есть и те, которым новая схема удобнее, но большинство всё же против ее введения на постоянной основе».

Напомним, автобусы 63-го маршрута стали ходить по новой схеме в тестовом режиме с середины января. На маршруте также изменили вместимость автобусов – вместо машин малого класса на них стали работать большие и средние автобусы. Все это время специалисты управления транспорта анализировали мнения пассажиров. С 13 марта маршрут будет прежним, на нем будут работать автобусы малой вместимости.

По всем возникающим вопросам следует обращаться в управление транспорта администрации города по телефону 8 (423) 261-43-34.

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