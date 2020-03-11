Губернатор Приморья встретится с бизнесом Арсеньева и Находки

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проведет открытые встречи с бизнесом Арсеньевского и Находкинского городских округов. 11 марта задать вопрос главе региона смогут предприниматели в Арсеньеве, 12 марта – в Находке.

Во время посещений муниципалитетов Олег Кожемяко проведет заседания по развитию предпринимательства и инвестиционного климата, оценит работу местных администраций по внедрению муниципального инвестиционного стандарта. Сегодня это одни из ключевых приоритетов в работе Правительства Приморья. Уже сделан ряд важных шагов, чтобы регион становился более открытым для предпринимателей. Например, функционирует «единое окно» для работы с инвесторами, упрощены процедуры по получению земельных участков и разрешений на строительство. Именно поэтому, по мнению Губернатора, важно, чтобы бизнес максимально быстро узнавал о тех возможностях, которые для них создаются в регионе.

«Мы особое внимание сейчас уделяем информационной открытости работы органов власти по улучшению делового климата. Сегодня на обновленном Инвестиционном портале Приморья предприниматели могут найти всю необходимую и актуальную информацию. Также важна своевременная и качественная обратная связь. Активно привлекаем к работе деловые объединения и предпринимателей, вместе с ними дорабатываем регламенты и процедуры, касающиеся ведения бизнеса. Мало говорить – важно делать, все встречи с бизнесом должны заканчиваться конкретными принятыми решениями. Мы стремимся к тому, чтобы выстраивать партнерские взаимоотношения с компаниями, которые работают в регионе», – добавил глава региона.

В Арсеньеве Олег Кожемяко примет участие в заседании совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства. Встреча состоится в 13.30 по адресу: улица Щербакова, 36. Для участия необходима предварительная регистрация.

Отметим, что администрация Арсеньевского городского округа внедрила стандарт более чем на 99 % и заняла второе место в инвестиционном рейтинге муниципалитетов.

12 марта Губернатор проведет заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и ответит на вопросы бизнеса в Находке. Встреча состоится в 18.00 по адресу: улица Ленинская, 22, Международный морской клуб. Желающим принять участие в мероприятии также необходимо заранее зарегистрироваться.

Напомним, Президент России Владимир Путин поставил задачу перед субъектами ДФО к 2020 году войти в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. По итогам 2018 года Приморский край улучшил позиции на 21 пункт, переместившись с 76 на 55 место.