Авиазавод в Приморье начал производство гражданских вертолетов Ка-62

Две винтокрылые машины предназначены для местной авиации

ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина» (ААК «Прогресс», входит в холдинг «Вертолеты России») начало производство опытной партии гражданских многоцелевых вертолетов Ка-62. Две из шести винтокрылых машин предназначены для местной авиации в Приморье.

Сдача первых вертолетов запланирована на 2021 год, сообщает пресс-служба правительства региона.

Новикомбанк в январе этого года начал финансирование серийного производства Ка-62. В рамках соглашения с АО «Вертолеты России» банк предоставил авиазаводу «Прогресс» банковскую гарантию для получения займа в Фонде развития промышленности (ФРП) и заключил кредитное соглашение с лимитом на сумму 5 млрд рублей.

Досье газеты «Золотой Рог»: Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки до 15 пассажиров на расстояния в пределах 600 км. Также машина может использоваться для экстренной медицинской помощи, транспортировки грузов, патрулирования и экологического мониторинга, поисково-спасательных и эвакуационных работ в горных районах. Одной из особенностей вертолетов Ка-60/62 является закрытый рулевой винт типа «фенестрон», однако у Ка-62 лопастей в нем 12 — на одну больше, чем у его военного прототипа Ка-60.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ТАСС



