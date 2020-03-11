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Первостроителей Владивостока увековечат в бронзе
В настоящее время Владивосток имеет лишь один памятник строителям, но скоро к нему добавятся еще два. К 125-летию Владивостока на Корабельной набережной был возведен памятник первостроителям города, основавшим военный пост - морякам транспорта «Манджур» (дореф. «Маньчжуръ») под командованием прапорщика КОМАРОВА. 14-метровый обелиск в виде наполненного ветром паруса, наклонно устремленного вверх. На памятнике, украшенном якорями - даты «1860-1985». А установлен он на том самом месте, где 20 июня (2 июля) 1860 года первостроители причалили к берегу.
В начале февраля стало известно, что свой памятник первостроителям решили установить во Владивостоке и железнодорожники, и он будет посвящен тем, кто прокладывал Транссибирскую магистраль.
С инициативой строительства этого памятника выступил актив Владивостокского регионального координационного совета ветеранов ДВЖД. Этот памятник должен появиться в следующем году, когда Транссиб отметит свое 130-летие. Известно, что в мае 1891 года цесаревич - будущий император России Николай II - проездом в Японию принял участие в ряде мероприятий во Владивостоке, в том числе в закладке здесь восточного участка самой длинной в мире железнодорожной магистрали. До настоящего времени это событие было увековечено лишь на памятной доске в районе Первой Речки. Теперь железнодорожники решили построить памятник, который должен стать еще одной достопримечательностью Приморья.
Председатель совета ветеранов железной дороги Юлий САВИЧЕВ отметил, что на сегодня определенные затруднения вызывает выбор места для установки будущего памятника. На историческом месте из-за коммуникаций и появившейся за многие годы застройки это сделать невозможно. Поэтому данный вопрос все еще обсуждается. Как одно из мест, вероятно, может быть выбран сквер возле ДК железнодорожников на Некрасовской.
Кроме того, СРО «Альянс строителей Приморья» по решению своего совета объявил конкурс на памятник, который увековечил бы трудовой подвиг строителей всех поколений, участвовавших в создании Владивостока.
«Вся история Владивостока, с самого первого дня и до настоящего времени, неразрывно связана со строительством. Первыми строителями были военные моряки, которые построили военный пост, жилые бараки, церковь и лазарет. Позже, перед подготовкой к войне с Японией, строители создали грандиозную систему укрепрайонов и фортификационных сооружений, благодаря чему Владивосток и по сей день считается крупнейшим в мире городом-крепостью. Следующая волна интенсивного строительства началась в 60-ые годы прошлого столетия, после желания Н. Хрущева создать второй Сан-Франциско. Уважение к нашей профессии было настолько велико, что улицы целого микрорайона города названы в честь отрасли и работников отрасли: Борисенко, Новожилова, Никифорова, Монтажная, 2-я и 3-я Строительные. И последний период большого развития города начался со строительства объектов к саммиту АТЭС-2012, когда были построены многие уникальные объекты», - говорится в обращении к участникам конкурса.
Совет в своем решении выделил несколько этапов создания памятника - это выбор концепции памятника, получение согласования места его размещения, поиск спонсоров, разработка и согласование проекта и непосредственно само строительство.
Возможно, местом размещения этого памятника станет сквер на остановке «Гоголя», и его объем будут формировать длина - 5 метров, ширина - 4 и высота – не более 3-х. Для проектного решения мемориальной композиции важно, чтобы оно учитывало зрительное восприятие, как с автомобильной дороги, так и с тротуара, между которыми памятник и предполагается установить. При этом эскизное предложение не должно повторять идею какого-то построенного памятника.
К участию в конкурсе попробовать свои силы «Альянс строителей Приморья» пригласил всех желающих - это могут сделать любые юридические или физические лица. Прием эскизных предложений будет осуществляться вплоть до 16 марта этого года. Их можно направлять на конкурс на адрес электронной почты: [email protected] или в бумажной версии по почтовым адресам: г. Владивосток, ул. Калинина 42, оф. 214 и г. Владивосток, ул. Русская, д. 27 Д, лит. Б, 3-й эт., оф. 36. Телефоны: 8 (423) 242-99-24; 242-90-01; 239-08-52, 239-08-53; 239-08-54.
Победитель конкурса получит приз в размере 50 тыс. рублей. А кто его выиграет, станет ясно из решения по памятнику, которое будет принято на заседании совета СРО 18 марта.
На фото: Памятные места Владивостока привлекают туристов со всего мира.
Фото из архива
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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