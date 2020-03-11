Мастерки вываливаются из рук

Строительство жилья во Владивостоке остается доходным бизнесом, но слабые компании вынуждены уходить с регионального рынка

Владивостокская агломерация является замыкающей по объемам строительства жилья в списке из 20 наиболее активно развивающихся городских агломерационных территорий страны. Основными застройщиками в настоящее время здесь возводятся жилые здания общей площадью около 880 тыс. квадратных метров.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий ЕМЕЛЬЯНОВ сравнил цены на новое жилье в Москве и регионах, и оказалось, что при общей довольно тяжелой картине по рынку новостроя по стране, владивостокский его сегмент можно считать довольно благополучным.

Сегодня есть регионы, где застройщик вынужден работать себе в убыток. Например, на Чукотке строят по 55 тыс. рублей за метр, а продают по 40 тыс. рублей. В среднем по РФ застройщик, по данным российского Союза инженеров-сметчиков, зарабатывает на квадратном метре жилья около 4 тыс. рублей, годом ранее зарабатывал 4,3 тыс. рублей. Соответственно, это 8% и 8,7% от стоимости строительства. В то же время в Москве застройщик на «квадрате» зарабатывает 56,5 тыс. рублей. На квартире площадью в 65 кв. метров московский застройщик зарабатывает где-то 3,7 млн рублей, во Владивостоке - более 2 млн, в Санкт-Петербурге - 1,9 млн, в Казани - около 1,5 млн.

Сегмент коммерческого высотного жилищного домостроения во Владивостоке сегодня ориентирован на состоятельного потребителя, с достатком выше среднего. В связи с этим доля маловыгодного застройщикам эконом класса в нем оценивается как незначительная. Имеющееся предложение - это, в основном, комфорт класс, «комфорт плюс», бизнес класс и улучшенный бизнес класс. Что касается премиум класса, то риэлторы утверждают, что в городе такие высотки пока не строятся, и, если застройщик считает, что его объект «премиум», то этому не следует верить - ему выгодно завышать классность здания, поскольку это один из факторов, определяющих цену продаваемого «квадрата».

Именно хорошая доходность бизнеса на новом жилье и позволяла долгое время удерживаться на рынке во Владивостоке слабым компаниям, которые многие годы возводили один или несколько многоэтажек. Сейчас часть строящихся жилых домов после банкротства этих компаний попала под программу помощи обманутым дольщикам и достраивается Фондом обманутых дольщиков за счет бюджетных средств.

Игру определяет «десятка»

Маркетолог приморского строительного портала «Башни 111» Юлия АНОСОВА отмечает, что созданный порталом рейтинг застройщиков ориентирован и отражает сведения по образцу Единой информационной системы жилищного строительства РФ. Поэтому в таблице отражены не все объекты - нет домов в Снеговой Пади, долгостроев ГК «Каньон» и домов, по которым еще нет продаж. Но такой подход необходим для объективного сравнения нашего региона с другими и в целом по строительству жилья в РФ. Отдельно сравниваются сроки ввода домов в эксплуатацию, и насколько по ним произошли задержки ввода.

Лидерами рынка по объемам заявленного строительства во Владивостокской агломерации по состоянию на февраль 2020 года являются группы компаний «Новый дом», «Жилкапинвест» и «Армада».

По данным портала, в настоящее время лидером на рынке коммерческого многоэтажного жилья во Владивостоке является компания «Новый дом», строящая 8 домов общей площадью около 90 тыс. кв. метров с общим количеством 2 тыс. 554 квартиры. Ее доля составляет более 10%, а вместе с двумя другими компаниями группы «Новый дом» - 12%.

ГК «Новый дом» сейчас осуществляет комплексную застройку в районе ул. Русская, 73б. Первые два дома и многоуровневая автостоянка уже готовятся к вводу в эксплуатацию, продолжаются работы по последующим этапам. Этим застройщиком также начато комплексное строительство малоэтажных домов в районе ул. Бриннера, 46 и многоквартирного дома в районе ул. Кирова, 31.

На втором месте – группа компаний «Жилкапинвест» с 7 объектами общей площадью около 81 тыс. кв. метров на 2 тыс. 009 квартир (9,3% от жилищного многоэтажного новостроя Владивостокской агломерации).

«Жилкапинвест» продолжает комплексное строительство в районе ул. Нейбута, возводит многоквартирный дом в микрорайоне Зеленый угол, начала строительство нового дома в районе БАМа.

Третье место в рейтинге ведущих застройщиков региона занимает группа компаний «Армада». Она ведет 3 дома общей площадью около 50 тыс. кв. метров на 820 квартир (доля на рынке - 5,7%).

На деятельности ГК «Армада» долгое время негативно сказалась ситуация с началом строительства ЖК «Чайка». Оно явно затянулось из-за долгих споров по земельному участку. В феврале 2020 года Верховный суд РФ отказал Тихоокеанскому институту биоорганической химии ДВО РАН в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ (А51-18405/2018), а в январе этого же года Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае обратилось в Арбитражный суд с иском об отсутствии права собственности застройщика на данный земельный участок (А51-827/2020). Сейчас строительство этого ЖК находится в начальной стадии.

Тройка лидеров сегодня в основном нацелена на комплексное освоение земельных участков, и это положительно сказывается на репутации этих застройщиков, делает гармоничным развитие города.

Более чем по 5% доли рынка нового жилья приходится на компании ООО «Восточный ЛУЧ» и СП ООО «Строитель». Еще на пять компаний приходится более чем по 4% рынка - «Зеленый квартал», «Эскадра девелопмент», «Стройинвест», «РКСК» и «Ренессанс Актив».

Объемы строительства - это особо важный показатель в рейтинге, но важны и такие показатели компаний, как своевременная сдача домов в эксплуатацию, комплексность ведущейся ими застройки, наличие у них большого опыта работы в сфере строительства, грамотное ведение маркетинговой политики и работы с партнерами.

В целом на тройку ведущих компаний приходится 27% рынка новостроя Владивостокской агломерации, на первую десятку - 58,8%. Возможно, доля первой десятки в ближайшие несколько лет поднимется до 75-80% при одновременном росте объемов строительства жилья под возросший спрос в 1,5-2 раза. Ближайшей целью губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО назвал рубеж в 700 тыс. кв. метров за год.

На подходе новые игроки

Среди новых застройщиков, начавших строительство во Владивостокской агломерации, Юлия Аносова отмечает ООО СЗ «Дикси». Несмотря на то, что эта компания была зарегистрирована в феврале 2019 года, уже в апреле прошлого года ею был оформлен земельный участок в собственность, а в августе получено разрешение на строительство и начаты работы по строительству первого объекта, завершить который планируется уже в этом году. «На стройке установлена камера видеонаблюдения, и любой желающий может убедиться в темпах строительства. Такой подход к строительству говорит о большом опыте команды компании и о том, что многоэтажное жилье у нас в городе можно строить очень быстро», - говорит эксперт.

К сожалению, сроки строительства многими застройщиками пока не выдерживаются, и средний срок переноса ввода домов в эксплуатацию в Приморье сегодня составляет 30 месяцев. А наибольшие сроки задержек - у ГК «Атлантикс Констракшн», ГК «Каньон», ИСК «Аркада» и КППК «Приморкрайстрой». Объем задержанных по срокам объектов - более половины.

Эксперт отмечает, что уже в ближайшей перспективе рейтинг может сильно измениться. В ноябре 2019 года в реестр резидентов Свободного порта Владивосток включена компания ООО «СЗ «Талан-Владивосток». В декабре компания из этой группы стала единственным участником аукциона по продаже тринадцати земельных участков в микрорайоне Патрокл. И когда на них начнется строительство, ГК «Талан» вполне может стать одним из лидеров по строительству жилья во Владивостоке и Приморье.

Ипотечный интерес

По данным портала «Башни 111», у некоторых приморских инвестиционно-строительных компаний также имеются достаточно большие планы на ближайшее будущее. Они тоже нацелены начинать ряд новых интересных проектов, которые позволят насытить рынок предложением для молодых приморских семей - участников программы «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых. Начало ее реализации привело к резкому росту спроса на новостройки и, к сожалению для покупателей, - к значительному росту цен за квадратный метр строящегося жилья. Эти же обстоятельства сегодня особенно благоприятны для захода на рынок жилья Приморья новых компаний, которые могут строить большими объемами, быстро, качественно и дешевле других.

На фото: На приморские стройки нацелились московские руки.

Фото из архива

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток



