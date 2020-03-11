Подводные камни приморских глубин

Гребешок и мидия не вписались в программу страхования объектов товарной аквакультуры с государственной поддержкой

Одним из краеугольных вопросов развития аквакультуры в Приморском крае является направление страхования объектов. О том, что вопросы страхования крайне актуальны, подтвердил прошлый год, когда в августе от тайфуна пострадали практически все местные марифермеры. Те, кто знал о порядке возмещения из федерального бюджета в рамках ЧС, получили компенсацию, остальные смирились с убытками.

«Если говорить о роли аквакультуры в России, то в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в Приморье наиболее приемлемые условия для развития аквакультуры. Во-первых, у нас незамерзающие бухты. И самое главное, что все эти объекты находятся у нас в природной среде. Надо создать условия, чтобы их культивировать и выращивать», отмечает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края (АРПП) Георгий МАРТЫНОВ.

Закон в помощь

Собственно, сам закон с длинным названием («О внесении изменений в федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» в части страхования объектов товарной аквакультуры с государственной поддержкой») вступил в силу еще в прошлом году. Но тогда его действие распространялось только на два региона. И к Дальнему Востоку он не имел никакого отношения. Да и список объектов, страхование которых этот закон должен был поддержать, ограничивался исключительно лососевыми рыбами. В этом году действие закона было распространено на все российские регионы, а к лососевым добавили осетровые и сомовые рыбы.

Впрочем, как пояснили газете «Золотой Рог» в АРПП, в том виде, в каком этот закон действует в этом году, приморские предприятия он по-прежнему не затрагивает. У нас не производят ни осетровых с сомовыми, ни даже лососевых рыб. Наш ассортимент аквакультуры совсем другой – это гребешок, мидия, устрица, трепанг, ламинария, морской ёж и др. Но о них пока речь не идет в законе.

В Национальном союзе агростраховщиков (НСА) газете «Золотой Рог» ответили (со ссылкой на закон №260-ФЗ с его изменениями), что объектами страхования с господдержкой могут являться как рыбы, так и беспозвоночные и водоросли.

«Однако для практической реализации закона необходимо, чтобы группы сельхозобъектов были внесены в План сельхозстрахования на текущий год, который принимает Минсельхоз России. В первый год действия новых правил, в 2019 году, План сельхозстрахования предполагал возможность субсидирования страхования только лососевых рыб и лишь в двух регионах: в Карелии и в Мурманской области, поскольку на момент подготовки этого документа предложения поступили только из этих регионов. В соответствии с Планом сельскохозяйственного страхования на 2020 год, с господдержкой можно застраховать лососевые, сомовые и осетровые виды рыб уже во всех без исключения регионах РФ. Однако до сих пор фактов заключения договоров страхования аквакультуры на условиях господдержки НСА еще не отмечено. Мы ждем появления этой практики», - ответили в НСА.

Риски среды

- Производство в природной среде несет свои риски, - поясняет Георгий Мартынов. - Несколько лет назад и у нас, и в Японии по совершенно непонятным причинам погибла вся молодь гребешка. Из-за чего это произошло, не понятно - из-за течения воды или, может быть, каких-то микроорганизмов, или еще чего-то. Но в один из годов урожайное поколение просто выпало на какой-то период. И тут важную роль могло бы сыграть страхование. Но страхование в таких случаях - это архисложный механизм. Мы со многими страховыми компаниями пытались работать. Что такое аквакультура? Если у вас садковое хозяйство, можно хотя бы по садкам посчитать количество, определить объемы. А если пастбищное? То есть все то, что выращивается, находится на дне. Как это подсчитать? И как определить страховой случай? Если в конце концов мы найдем тот механизм, который будет поддерживать в страховом плане аквакультуру, то я думаю, что объемы производства у нас увеличатся в разы.

В НСА сдержанный интерес страховщиков объясняют тем, что страхование моллюсков и водорослей – тема новая не только для России, но и на мировом уровне. Это означает, что нет статистики по убыткам в данной отрасли, и сформировать тариф, разработать отдельную программу страхования пока достаточно сложно – требуются централизованные усилия.

«Поэтому, например, страхование рисков ферм по разведению моллюсков в Великобритании организовано в рамках специальной программы для членов отраслевой ассоциации (Shellfish Association of Great Britain). И именно из-за недостаточной проработанности страховых программ в данной отрасли и отсутствия информации от регулирующих органов, в План сельхозстрахования на 2020 год страхование объектов марикультуры не вошло. Но если у приморских Ассоциаций предприятий марикультуры есть заинтересованность, пусть обратятся в НСА: при совместной работе союза с участниками отрасли возможна и разработка конкретной программы», - ответили на этот вопрос в НСА.

Поясняя свой ответ газете «Золотой Рог», в Союзе сослались на примеры мировой практики, в том числе в странах, расположенных совсем рядом с российским Дальним Востоком и Приморьем, в частности. Например, эпизодический опыт страхования объектов марикультуры есть в Китае: так, в Шанхае с 2006 по 2009 гг. действовала программа по страхованию аквакультуры, предполагавшая 40% субсидирование страховой премии и охватывавшая, в том числе, фермы по разведению креветок. Уровень убыточности при этом колебался от 80 до 300% ежегодно. В целом, по имеющимся данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в Китае в период с 2007 по 2013 год были отмечены сильные колебания годовой убыточности по программам страхования аквакультуры: от нулевой за год до более 1000%, что означало превышение выплат над премиями в десятки раз.

В двух китайских провинциях в 2013-2015 гг. были введены программы страхования культуры водорослей, однако данный опыт носил скорее локальный характер. Страхование аквакультуры, включая страхование с господдержкой, в Китае постепенно развивается, и этот опыт очень интересен – но, в то же время, страховые компании по-прежнему относятся к этому направлению осторожно из-за риска высокой убыточности.

Сойдется ли в одной точке?

В то же время Георгий Мартынов обращает внимание на другие важные аспекты этой ситуации. Один из самых важных вопросов - это браконьерство и охрана участков. Как тут быть со страховым случаем? Вопрос с охраной этих запасов пока не решен.

С одной стороны, то что находится в воде, считается федеральной собственностью, хотя выращивает это все предприятие. И при изъятии запаса необходимо предъявлять уполномоченным государственным органам количество изъятых из зоны экологической среды выращенных объектов. До момента изъятия из воды они считаются федеральной собственностью. Но федеральные службы (Федеральная пограничная служба, которая в соответствии с законом охраняет водные биологические ресурсы, или линейный отдел милиции) до сих пор не разобрались, кто должен охранять эти запасы. Переводят все на частные охранные агентства. Но частные охранные агентства – это другая ситуация, и тут возникает много вопросов (и с оружием, и с компетенцией и т.д.). Могут ли частные агентства охранять по закону федеральную собственность?

«Вот когда решение всех этих вопросов (природная среда, охрана, страхование) сойдется в одной точке, тогда у нас развитие аквакультуры выйдет на новый уровень», - считают представители отрасли. А пока только природная среда не вызывает вопросов.

МНЕНИЕ

Роман ВИТЯЗЕВ, председатель НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры»:

- Интерес к страхованию объектов аквакультуры у наших предприятий, безусловно, есть. Но все упирается в то, что пока нет разработанных и понятных алгоритмов работы по этому направлению. Закон принят, но на практике еще не применялся. Мы, со своей стороны, пока только наблюдаем за тем, как эта ситуация развивается. Нужно понять, как его апробировать предприятиям марикультуры, в частности Приморья и Дальнего Востока.

То, что вопросы страхования для нас актуальны, подтвердил, в том числе, и прошлый год, когда в августе от тайфуна пострадали марифермеры Приморья. Те, кто знал о порядке возмещения из федерального бюджета в рамках ЧС, получили компенсацию. Но таких было немного - всего четыре предприятия получили на данный момент помощь из бюджета. Механизм компенсации предприятиям аквакультуры в рамках ЧС существует. Но вот механизм, связанный со страхованием, еще предстоит разработать. Здесь очень много вопросов, начиная от порядка подтверждения ущерба. Ну, и безусловно важный вопрос - это тариф. Какая будет стоимость самого страхования? От ответа на этот вопрос зависит экономическая целесообразность страхования для пользователей рыбоводными участками.

Но, тем не менее, полагаем, что предприятиям стоит двигаться в этом направлении. С учетом того, что предусмотрены соответствующие меры государственной поддержки, уверен, что в перспективе эти вопросы будут решены положительно. По крайней мере, наш Союз планирует предметно заниматься этой тематикой в текущем году.

На фото: Приморские морепродукты не вписались в национальные программы.

Фото из архива

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток

