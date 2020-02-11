Ведущие институты страны помогут Владивостоку минимизировать пробки

В ближайшее время администрация Владивостока объявит аукцион на разработку Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Владивостока. На ее основе будет вестись строительство новых дорог и развязок, реконструкция существующей улично-дорожной сети. Такую задачу специалистам поставил глава города Олег ГУМЕНЮК.

В настоящее время завершаются работы по подготовке всей необходимой для проведения аукциона документации.

Подрядчику необходимо будет разработать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, концепцию интеллектуальной транспортной системы с корректировкой комплексной схемы организации дорожного движения Владивостока, а также комплексную схему организации обслуживания населения общественным транспортом.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.